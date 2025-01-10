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Встреча Путина с Трампом и пожары в Ростовской области: главное за день - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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Встреча Путина с Трампом и пожары в Ростовской области: главное за день
Встреча Путина с Трампом и пожары в Ростовской области: главное за день - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Встреча Путина с Трампом и пожары в Ростовской области: главное за день
В мире обсуждают возможную скорую встречу Путина с Трампом. Администрация Байдена напоследок ввела масштабные санкции против энергокомплекса России. ВСУ ударили РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T22:33
2025-01-10T22:33
главное за день
новости
общество
в мире
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В мире обсуждают возможную скорую встречу Путина с Трампом. Администрация Байдена напоследок ввела масштабные санкции против энергокомплекса России. ВСУ ударили по Донецку снарядами HIMARS – погибла женщина и ранены четверо мирных жителей. В результате массированной атаки дронов в Ростовской области возникли пожары. За ночь над Азовским морем и регионами РФ сбили 40 беспилотников. В Ленинградской области возник пожар на заводе по производству ацетона. С севшей на мель кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс мазута – к ней ведут по пляжу автомобильную дорогу.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Встреча Путина и ТрампаВ Кремле заявили о возможной подготовке встречи президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом, но это может произойти только после официальной инаугурации последнего. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Конкретики пока по-прежнему никакой нет. Исходим из обоюдной готовности к встрече. По всей видимости, после того как господин Трамп войдет в Овальный кабинет Белого дома, уже будут какие-то движения", - приводит его слова РИА Новости.Ранее о подготовки предстоящей встречи заявил избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января.Санкции против энергосектора РоссииВ администрации Джо Байдена объявили о вводе самых масштабных санкций против предприятий российского энергетического сектора. Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает РИА Новости."Эти санкции направлены на российскую нефть и сжиженный природный газ и являются частью обязательств, принятых президентом Байденом и лидерами G7, чтобы увеличить издержки Кремля за продолжение этого бессмысленного конфликта (на Украине - ред.)", – заявили в ходе брифинга представители администрации Байдена.Санкции коснутся двух крупнейших российских нефтяных компаний и 183 судов, которые участвуют в перевозках российских энергоресурсов.ВСУ атаковали Донецк снарядами HIMARS – есть жертвыПо Донецку нанесен удар дальнобойными высокоточными ракетами HIMARS.В результате ударов есть жертвы и пострадавшие, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."В результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в городе Светлодарске погибла женщина, еще четверо жителей получили ранения различной степени тяжести", - написал он в Telegram-канале.Массированная атака ВСУ на Ростовскую областьНочью в Ростовской области были сбиты 16 беспилотников. В результате атаки ВСУ повреждены школы и предприятия, жилые дома и автомобили. Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь."Силы и средства ПВО отражают в Ростовской области массированную воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 16 БПЛА", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.По его информации, в селе Чалтырь в результате атаки БПЛА загорелся частый дом и припаркованные рядом автомобили. В селе Крым горело производственное предприятие.Над Азовским морем сбиты 10 беспилотников ВСУРоссийские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами 40 украинских беспилотников, в том числе 10 – над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов, &lt;…&gt; десять – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.Пожар на заводе по производству ацетонаПочти 2 тысячи квадратных метров были охвачены масштабным пожаром в промышленной зоне Гатчины. Как сообщил комитет правопорядка и безопасности Ленобласти, горел завод по производству ацетона.Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, по данному факту начата проверка. По данным МЧС России, на территории промзоны горело двухэтажное кирпичное здание, за 40 минут площадь пожара увеличилась до 1,9 тысяч квадратных метров.Выброс мазута танкера "Волгонефть 239"С кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс нефтепродуктов, сообщил официальный Telegram-канал Краснодарского края."Это часть судна, которую выбросило на мель в районе п. Тамань Темрюкского района. Мониторинговые группы обнаружили, что из судна начался выход нефтепродуктов", - говорится в сообщении.В результате образовалось нефтяное пятно площадью не менее двух километров. Для проведения работ с берега начато строительство автомобильной дороги.
https://crimea.ria.ru/20250110/na-tamani-k-korme-tankera-s-mazutom-vedut-avtomobilnuyu-dorogu-po-plyazhu-1143239648.html
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главное за день, новости, общество, в мире, крым
Встреча Путина с Трампом и пожары в Ростовской области: главное за день

Встреча Путина с Трампом после инаугурации и атака дронов на региона РФ: главное за день

22:33 10.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В мире обсуждают возможную скорую встречу Путина с Трампом. Администрация Байдена напоследок ввела масштабные санкции против энергокомплекса России. ВСУ ударили по Донецку снарядами HIMARS – погибла женщина и ранены четверо мирных жителей. В результате массированной атаки дронов в Ростовской области возникли пожары. За ночь над Азовским морем и регионами РФ сбили 40 беспилотников. В Ленинградской области возник пожар на заводе по производству ацетона. С севшей на мель кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс мазута – к ней ведут по пляжу автомобильную дорогу.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Встреча Путина и Трампа

В Кремле заявили о возможной подготовке встречи президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом, но это может произойти только после официальной инаугурации последнего. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Конкретики пока по-прежнему никакой нет. Исходим из обоюдной готовности к встрече. По всей видимости, после того как господин Трамп войдет в Овальный кабинет Белого дома, уже будут какие-то движения", - приводит его слова РИА Новости.
Ранее о подготовки предстоящей встречи заявил избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января.
К кормовой части Волгонефть 239 прокладывают дорогу
18:40
На Тамани к корме танкера с мазутом ведут автомобильную дорогу по пляжу

Санкции против энергосектора России

В администрации Джо Байдена объявили о вводе самых масштабных санкций против предприятий российского энергетического сектора. Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает РИА Новости.
"Эти санкции направлены на российскую нефть и сжиженный природный газ и являются частью обязательств, принятых президентом Байденом и лидерами G7, чтобы увеличить издержки Кремля за продолжение этого бессмысленного конфликта (на Украине - ред.)", – заявили в ходе брифинга представители администрации Байдена.
Санкции коснутся двух крупнейших российских нефтяных компаний и 183 судов, которые участвуют в перевозках российских энергоресурсов.
Ушел из жизни основатель службы анестизиологии и реаниматологии в Крыму Андрей Бабанин
17:15
Умер основатель службы анестезиологии и реаниматологии в Крыму

ВСУ атаковали Донецк снарядами HIMARS – есть жертвы

По Донецку нанесен удар дальнобойными высокоточными ракетами HIMARS.
В результате ударов есть жертвы и пострадавшие, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в городе Светлодарске погибла женщина, еще четверо жителей получили ранения различной степени тяжести", - написал он в Telegram-канале.
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
18:44Радио "Спутник в Крыму"
Зима возвращается: погода в Крыму на выходных

Массированная атака ВСУ на Ростовскую область

Ночью в Ростовской области были сбиты 16 беспилотников. В результате атаки ВСУ повреждены школы и предприятия, жилые дома и автомобили. Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.
"Силы и средства ПВО отражают в Ростовской области массированную воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 16 БПЛА", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его информации, в селе Чалтырь в результате атаки БПЛА загорелся частый дом и припаркованные рядом автомобили. В селе Крым горело производственное предприятие.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
19:21
Суд отклонил иск Бакальчука о сделке по передаче активов Wildberries

Над Азовским морем сбиты 10 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами 40 украинских беспилотников, в том числе 10 – над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов, <…> десять – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Евгения Добровольская - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
19:17
Умерла Евгения Добровольская

Пожар на заводе по производству ацетона

Почти 2 тысячи квадратных метров были охвачены масштабным пожаром в промышленной зоне Гатчины. Как сообщил комитет правопорядка и безопасности Ленобласти, горел завод по производству ацетона.
Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, по данному факту начата проверка. По данным МЧС России, на территории промзоны горело двухэтажное кирпичное здание, за 40 минут площадь пожара увеличилась до 1,9 тысяч квадратных метров.
Южный берег Крыма - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
17:41
На что потратит Крым более 500 млн инфраструктурных кредитов

Выброс мазута танкера "Волгонефть 239"

С кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс нефтепродуктов, сообщил официальный Telegram-канал Краснодарского края.
"Это часть судна, которую выбросило на мель в районе п. Тамань Темрюкского района. Мониторинговые группы обнаружили, что из судна начался выход нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
В результате образовалось нефтяное пятно площадью не менее двух километров. Для проведения работ с берега начато строительство автомобильной дороги.
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22:57Над Черным морем сбили 4 украинских дрона – Минобороны
22:41В ДНР погибли две женщины и ранены четверо – среди них подросток
22:33Встреча Путина с Трампом и пожары в Ростовской области: главное за день
21:34"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в Севастополе
21:18Музыка вместо звонков: школьникам будут включать песни "Артека"
20:31Евгения Добровольская: биография
20:15Превратить в экоуголь: ученые предложили вариант утилизации мазута
19:37Как будут курсировать поезда в Крым в начале года
19:21Суд отклонил иск Бакальчука о сделке по передаче активов Wildberries
19:17Умерла Евгения Добровольская
19:05США ввели масштабные санкции против энергосектора России
18:44Зима возвращается: погода в Крыму на выходных
18:40На Тамани к корме танкера с мазутом ведут автомобильную дорогу по пляжу
18:20Суд в Нью-Йорке не назначил Трампу тюремный срок или штраф
18:02Маткапитал в России могут продлить до конца 2030 года
17:41На что потратит Крым более 500 млн инфраструктурных кредитов
17:15Умер основатель службы анестезиологии и реаниматологии в Крыму
16:577,5 кг наркотиков изъяли полицейские у жителя Крыма
16:32Прожиточный минимум увеличили почти на 15%
16:20За смелость и честность: Мишустин наградил военкоров "России сегодня"
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