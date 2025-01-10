https://crimea.ria.ru/20250110/vstrecha-putina-s-trampom-i-pozhary-v-rostovskoy-oblasti-glavnoe-za-den-1143241035.html

Встреча Путина с Трампом и пожары в Ростовской области: главное за день

Встреча Путина с Трампом и пожары в Ростовской области: главное за день - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Встреча Путина с Трампом и пожары в Ростовской области: главное за день

В мире обсуждают возможную скорую встречу Путина с Трампом. Администрация Байдена напоследок ввела масштабные санкции против энергокомплекса России. ВСУ ударили РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T22:33

2025-01-10T22:33

2025-01-10T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В мире обсуждают возможную скорую встречу Путина с Трампом. Администрация Байдена напоследок ввела масштабные санкции против энергокомплекса России. ВСУ ударили по Донецку снарядами HIMARS – погибла женщина и ранены четверо мирных жителей. В результате массированной атаки дронов в Ростовской области возникли пожары. За ночь над Азовским морем и регионами РФ сбили 40 беспилотников. В Ленинградской области возник пожар на заводе по производству ацетона. С севшей на мель кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс мазута – к ней ведут по пляжу автомобильную дорогу.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Встреча Путина и ТрампаВ Кремле заявили о возможной подготовке встречи президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом, но это может произойти только после официальной инаугурации последнего. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Конкретики пока по-прежнему никакой нет. Исходим из обоюдной готовности к встрече. По всей видимости, после того как господин Трамп войдет в Овальный кабинет Белого дома, уже будут какие-то движения", - приводит его слова РИА Новости.Ранее о подготовки предстоящей встречи заявил избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января.Санкции против энергосектора РоссииВ администрации Джо Байдена объявили о вводе самых масштабных санкций против предприятий российского энергетического сектора. Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает РИА Новости."Эти санкции направлены на российскую нефть и сжиженный природный газ и являются частью обязательств, принятых президентом Байденом и лидерами G7, чтобы увеличить издержки Кремля за продолжение этого бессмысленного конфликта (на Украине - ред.)", – заявили в ходе брифинга представители администрации Байдена.Санкции коснутся двух крупнейших российских нефтяных компаний и 183 судов, которые участвуют в перевозках российских энергоресурсов.ВСУ атаковали Донецк снарядами HIMARS – есть жертвыПо Донецку нанесен удар дальнобойными высокоточными ракетами HIMARS.В результате ударов есть жертвы и пострадавшие, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."В результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в городе Светлодарске погибла женщина, еще четверо жителей получили ранения различной степени тяжести", - написал он в Telegram-канале.Массированная атака ВСУ на Ростовскую областьНочью в Ростовской области были сбиты 16 беспилотников. В результате атаки ВСУ повреждены школы и предприятия, жилые дома и автомобили. Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь."Силы и средства ПВО отражают в Ростовской области массированную воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 16 БПЛА", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.По его информации, в селе Чалтырь в результате атаки БПЛА загорелся частый дом и припаркованные рядом автомобили. В селе Крым горело производственное предприятие.Над Азовским морем сбиты 10 беспилотников ВСУРоссийские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами 40 украинских беспилотников, в том числе 10 – над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов, <…> десять – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.Пожар на заводе по производству ацетонаПочти 2 тысячи квадратных метров были охвачены масштабным пожаром в промышленной зоне Гатчины. Как сообщил комитет правопорядка и безопасности Ленобласти, горел завод по производству ацетона.Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, по данному факту начата проверка. По данным МЧС России, на территории промзоны горело двухэтажное кирпичное здание, за 40 минут площадь пожара увеличилась до 1,9 тысяч квадратных метров.Выброс мазута танкера "Волгонефть 239"С кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс нефтепродуктов, сообщил официальный Telegram-канал Краснодарского края."Это часть судна, которую выбросило на мель в районе п. Тамань Темрюкского района. Мониторинговые группы обнаружили, что из судна начался выход нефтепродуктов", - говорится в сообщении.В результате образовалось нефтяное пятно площадью не менее двух километров. Для проведения работ с берега начато строительство автомобильной дороги.

https://crimea.ria.ru/20250110/na-tamani-k-korme-tankera-s-mazutom-vedut-avtomobilnuyu-dorogu-po-plyazhu-1143239648.html

https://crimea.ria.ru/20250110/umer-osnovatel-sluzhby-anestiziologii-i-reanimatologii-v-krymu-1143238685.html

https://crimea.ria.ru/20250110/zima-vozvraschaetsya-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1143229941.html

https://crimea.ria.ru/20250110/sud-otklonil-isk-bakalchuka-o-sdelke-po-peredache-aktivov-wildberries-1143240530.html

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https://crimea.ria.ru/20250110/na-chto-potratit-krym-bolee-500-mln-infrastrukturnykh-kreditov-1143238859.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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