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В Ростовской области потушили пожары после атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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В Ростовской области потушили пожары после атаки беспилотников ВСУ
В Ростовской области потушили пожары после атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 10.01.2025
В Ростовской области потушили пожары после атаки беспилотников ВСУ
Возникшие вследствие атаки украинских дронов пожары на промышленном предприятии и в частном доме в двух селах Ростовской области ликвидированы, сообщил врио... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T08:59
2025-01-10T09:51
ростовская область
юрий слюсарь
происшествия
безопасность
новости
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Возникшие вследствие атаки украинских дронов пожары на промышленном предприятии и в частном доме в двух селах Ростовской области ликвидированы, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.В пятницу в результате атак беспилотников ВСУ в селе Чалтырь возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили, а в селе Крым произошло возгорание на территории производственного предприятия.Жертв и пострадавших в результате атаки нет, добавил губернатор.Минобороны РФ сообщило, что в ночь на пятницу средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами 40 украинских беспилотников, в том числе 16 дронов – над Ростовской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с британскими дронами на УкраинеОбломки дронов ВСУ повредили семь домов на КубаниВСУ ударили по многоэтажкам в Новой Каховке
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РИА Новости Крым
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ростовская область, юрий слюсарь, происшествия, безопасность, новости, пожар
В Ростовской области потушили пожары после атаки беспилотников ВСУ

В Ростовской области потушили пожары на предприятии и в частном доме после атаки дронов

08:59 10.01.2025 (обновлено: 09:51 10.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Возникшие вследствие атаки украинских дронов пожары на промышленном предприятии и в частном доме в двух селах Ростовской области ликвидированы, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
В пятницу в результате атак беспилотников ВСУ в селе Чалтырь возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили, а в селе Крым произошло возгорание на территории производственного предприятия.
"По состоянию на 07:13 в селе Крым ликвидировано открытое горение на промпроизводстве на площади две тысячи квадратных метров. Проводится проливка конструкций. В Чалтыре в 07:35 полная ликвидация пожара", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Жертв и пострадавших в результате атаки нет, добавил губернатор.
Минобороны РФ сообщило, что в ночь на пятницу средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами 40 украинских беспилотников, в том числе 16 дронов – над Ростовской областью.
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Ростовская областьЮрий СлюсарьПроисшествияБезопасностьНовостиПожар
 
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