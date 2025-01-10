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В Ростовской области потушили пожары после атаки беспилотников ВСУ
В Ростовской области потушили пожары после атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 10.01.2025
В Ростовской области потушили пожары после атаки беспилотников ВСУ
Возникшие вследствие атаки украинских дронов пожары на промышленном предприятии и в частном доме в двух селах Ростовской области ликвидированы, сообщил врио... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T08:59
2025-01-10T08:59
2025-01-10T09:51
ростовская область
юрий слюсарь
происшествия
безопасность
новости
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Возникшие вследствие атаки украинских дронов пожары на промышленном предприятии и в частном доме в двух селах Ростовской области ликвидированы, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.В пятницу в результате атак беспилотников ВСУ в селе Чалтырь возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили, а в селе Крым произошло возгорание на территории производственного предприятия.Жертв и пострадавших в результате атаки нет, добавил губернатор.Минобороны РФ сообщило, что в ночь на пятницу средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами 40 украинских беспилотников, в том числе 16 дронов – над Ростовской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с британскими дронами на УкраинеОбломки дронов ВСУ повредили семь домов на КубаниВСУ ударили по многоэтажкам в Новой Каховке
ростовская область
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ростовская область, юрий слюсарь, происшествия, безопасность, новости, пожар
В Ростовской области потушили пожары после атаки беспилотников ВСУ
В Ростовской области потушили пожары на предприятии и в частном доме после атаки дронов
08:59 10.01.2025 (обновлено: 09:51 10.01.2025)