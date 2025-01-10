https://crimea.ria.ru/20250110/v-rostovskoy-oblasti-potushili-pozhary-poste-ataki-bespilotnikov-vsu-1143218921.html

В Ростовской области потушили пожары после атаки беспилотников ВСУ

В Ростовской области потушили пожары после атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 10.01.2025

В Ростовской области потушили пожары после атаки беспилотников ВСУ

Возникшие вследствие атаки украинских дронов пожары на промышленном предприятии и в частном доме в двух селах Ростовской области ликвидированы, сообщил врио... РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T08:59

2025-01-10T08:59

2025-01-10T09:51

ростовская область

юрий слюсарь

происшествия

безопасность

новости

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Возникшие вследствие атаки украинских дронов пожары на промышленном предприятии и в частном доме в двух селах Ростовской области ликвидированы, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.В пятницу в результате атак беспилотников ВСУ в селе Чалтырь возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили, а в селе Крым произошло возгорание на территории производственного предприятия.Жертв и пострадавших в результате атаки нет, добавил губернатор.Минобороны РФ сообщило, что в ночь на пятницу средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами 40 украинских беспилотников, в том числе 16 дронов – над Ростовской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с британскими дронами на УкраинеОбломки дронов ВСУ повредили семь домов на КубаниВСУ ударили по многоэтажкам в Новой Каховке

ростовская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, происшествия, безопасность, новости, пожар