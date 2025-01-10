https://crimea.ria.ru/20250110/fsb-nakryla-bolee-100-nelegalnykh-oruzheynikov-v-rossii-1143220956.html

ФСБ накрыла более 100 нелегальных оружейников в России

ФСБ накрыла более 100 нелегальных оружейников в России - РИА Новости Крым, 10.01.2025

ФСБ накрыла более 100 нелегальных оружейников в России

В 40 субъектах России пресекли деятельность 109 нелегальных оружейников, у которых изъяли 355 единиц оружия. Об этом сообщили в ФСБ РФ, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T10:10

2025-01-10T10:10

2025-01-10T10:12

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В 40 субъектах России пресекли деятельность 109 нелегальных оружейников, у которых изъяли 355 единиц оружия. Об этом сообщили в ФСБ РФ, пишет РИА Новости.Уточняется, что из незаконного оборота изъяли 355 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы, противопехотные и противотанковые мины, гранаты, более 35 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), почти 95 тысяч патронов различного калибра.Всего прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, добавили в ФСБ. Уточняется, что обыски прошли в Москве, Донецкой Народной Республике, республиках Адыгея, Коми, Якутия, Тыва, Хакасия, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Запорожской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Херсонской, Челябинской и Ярославской областях.Летом ФСБ накрыла почти три сотни незаконных оружейников в 51 регионе России от Калининграда до Сахалина - в том числе в Москве, Крыму, новых регионах. Было изъято 586 стволов и свыше 467 килограммов взрывчатки, в целом прекращена работа 92 подпольных мастерских.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работу подпольных оружейных мастерских пресекли в Крыму и СевастополеЖитель Белогорского района Крыма получил срок за изготовление патроновВ Симферополе нашли сумку с оружием: 9 "стволов" и 350 патронов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), оружие, россия, новости, закон и право