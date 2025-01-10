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ФСБ накрыла более 100 нелегальных оружейников в России
ФСБ накрыла более 100 нелегальных оружейников в России - РИА Новости Крым, 10.01.2025
ФСБ накрыла более 100 нелегальных оружейников в России
В 40 субъектах России пресекли деятельность 109 нелегальных оружейников, у которых изъяли 355 единиц оружия. Об этом сообщили в ФСБ РФ, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T10:10
2025-01-10T10:10
2025-01-10T10:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В 40 субъектах России пресекли деятельность 109 нелегальных оружейников, у которых изъяли 355 единиц оружия. Об этом сообщили в ФСБ РФ, пишет РИА Новости.Уточняется, что из незаконного оборота изъяли 355 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы, противопехотные и противотанковые мины, гранаты, более 35 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), почти 95 тысяч патронов различного калибра.Всего прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, добавили в ФСБ. Уточняется, что обыски прошли в Москве, Донецкой Народной Республике, республиках Адыгея, Коми, Якутия, Тыва, Хакасия, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Запорожской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Херсонской, Челябинской и Ярославской областях.Летом ФСБ накрыла почти три сотни незаконных оружейников в 51 регионе России от Калининграда до Сахалина - в том числе в Москве, Крыму, новых регионах. Было изъято 586 стволов и свыше 467 килограммов взрывчатки, в целом прекращена работа 92 подпольных мастерских.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работу подпольных оружейных мастерских пресекли в Крыму и СевастополеЖитель Белогорского района Крыма получил срок за изготовление патроновВ Симферополе нашли сумку с оружием: 9 "стволов" и 350 патронов
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), оружие, россия, новости, закон и право
ФСБ накрыла более 100 нелегальных оружейников в России
ФСБ пресекла деятельность 109 нелегальных оружейников в 40 регионах России
10:10 10.01.2025 (обновлено: 10:12 10.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В 40 субъектах России пресекли деятельность 109 нелегальных оружейников, у которых изъяли 355 единиц оружия. Об этом сообщили в ФСБ РФ, пишет РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 109 жителей из 40 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из незаконного оборота изъяли 355 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы, противопехотные и противотанковые мины, гранаты, более 35 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), почти 95 тысяч патронов различного калибра.
Всего прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, добавили в ФСБ.
Уточняется, что обыски прошли в Москве, Донецкой Народной Республике, республиках Адыгея, Коми, Якутия, Тыва, Хакасия, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Запорожской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Херсонской, Челябинской и Ярославской областях.
Летом ФСБ накрыла почти три сотни незаконных оружейников в 51 регионе России
от Калининграда до Сахалина - в том числе в Москве, Крыму, новых регионах. Было изъято 586 стволов и свыше 467 килограммов взрывчатки, в целом прекращена работа 92 подпольных мастерских.
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