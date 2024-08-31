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ФСБ накрыла 92 оружейные мастерские в Крыму и других регионах России - РИА Новости Крым, 31.08.2024
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ФСБ накрыла 92 оружейные мастерские в Крыму и других регионах России
ФСБ накрыла 92 оружейные мастерские в Крыму и других регионах России - РИА Новости Крым, 31.08.2024
ФСБ накрыла 92 оружейные мастерские в Крыму и других регионах России
Силовики нынешним летом накрыли без малого три сотни незаконных оружейников в 51 регионе России от Калининграда до Сахалина - в том числе в Москве, Крыму, новых РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T08:51
2024-08-31T08:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Силовики нынешним летом накрыли без малого три сотни незаконных оружейников в 51 регионе России от Калининграда до Сахалина - в том числе в Москве, Крыму, новых регионах, изъято 586 стволов и свыше 467 килограммов взрывчатки, в целом прекращена работа 92 подпольных мастерских, сообщила ФСБ."В июне-июле 2024 года в городе Москве и Севастополе, ДНР и ЛНР, Республиках Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Коми, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Чеченской Республике, Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Ставропольском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Запорожской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Курганской, Курской, Московской, Нижегородской, Омской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Тверской, Томской, Ульяновской, Херсонской, Челябинской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", - перечислили в ведомстве.По данным ФСБ, в результате из незаконного оборота изъято 586 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты, гранатометы, огнеметы, мины и гранаты), более 467 килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил), 96 электродетонаторов, свыше 153 тысяч патронов различного калибра". Отмечается, что прекращена деятельность 92 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом, изготовлением и переделкой средств поражения, продолжается, подчеркивает ФСБ.
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, происшествия, статистика, россия, крым
ФСБ накрыла 92 оружейные мастерские в Крыму и других регионах России

ФСБ накрыла 92 подпольные оружейные мастерские в Крыму и других регионах России за лето

08:51 31.08.2024 (обновлено: 08:55 31.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Силовики нынешним летом накрыли без малого три сотни незаконных оружейников в 51 регионе России от Калининграда до Сахалина - в том числе в Москве, Крыму, новых регионах, изъято 586 стволов и свыше 467 килограммов взрывчатки, в целом прекращена работа 92 подпольных мастерских, сообщила ФСБ.

"ФСБ РФ во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 288 жителей из 51 субъекта страны, причастных к незаконному обороту оружия, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - отмечается в сообщении.

"В июне-июле 2024 года в городе Москве и Севастополе, ДНР и ЛНР, Республиках Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Коми, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Чеченской Республике, Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Ставропольском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Запорожской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Курганской, Курской, Московской, Нижегородской, Омской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Тверской, Томской, Ульяновской, Херсонской, Челябинской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", - перечислили в ведомстве.
По данным ФСБ, в результате из незаконного оборота изъято 586 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты, гранатометы, огнеметы, мины и гранаты), более 467 килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил), 96 электродетонаторов, свыше 153 тысяч патронов различного калибра". Отмечается, что прекращена деятельность 92 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом, изготовлением и переделкой средств поражения, продолжается, подчеркивает ФСБ.
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