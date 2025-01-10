https://crimea.ria.ru/20250110/v-bukhte-laspi-obnaruzheny-novye-vybrosy-mazuta-1143229232.html
В бухте Ласпи обнаружены новые выбросы мазута
В бухте Ласпи обнаружены новые выбросы мазута - РИА Новости Крым, 10.01.2025
В бухте Ласпи обнаружены новые выбросы мазута
В бухте Ласпи в Севастополе выявили новые единичные выбросы мазута. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T13:20
2025-01-10T13:20
2025-01-10T13:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В бухте Ласпи в Севастополе выявили новые единичные выбросы мазута. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.По словам губернатора, на месте работает группировка спасателей и более 50 волонтеров.Мониторинг всей береговой полосы и акватории продолжается.Накануне президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.В Крыму за сутки обследовали свыше 449 километров берега от Керчи до поселка Заозерное, очищены свыше 136 километров побережья. Собраны более 303 тонн загрязненного песка и грунта и вывезены более 293 тонн.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые выбросы мазута выявлены в Краснодарском краеЭксперт оценил риски для курортного сезона в Крыму из-за разлива мазута"Мы обязательно победим": как берег Севастополя спасают от мазута
https://crimea.ria.ru/20250110/v-krymu-mazut-v-more-i-na-beregu-budut-iskat-s-pomoschyu-dronov-1143227166.html
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В бухте Ласпи обнаружены новые выбросы мазута
В Севастополе в бухте Ласпи обнаружены единичные выбросы мазута – Развожаев