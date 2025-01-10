Когда может состояться встреча Путина и Трампа – ответ Кремля
Подготовка встречи Путина и Трампа начнется после инаугурации президента США - Песков
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Работа по подготовке возможной встречи президента России Владимира Путина и нового американского лидера Дональда Трампа может начаться после инаугурации последнего, которая состоится 20 января. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Конкретики пока по-прежнему никакой нет. Исходим из обоюдной готовности к встрече. По всей видимости, после того как господин Трамп войдет в Овальный кабинет Белого дома, уже будут какие-то движения", - приводит его слова РИА Новости.
Ранее Трамп заявил, что после того, как президент России Владимир Путин сообщил о готовности встретиться с ним, его команда занимается организацией встречи.
В то же время будущий американский лидер ушел от прямого ответа на вопрос, состоится ли трехсторонняя встреча глав Соединенных Штатов, России и Китая. По его словам, это будет определено позднее.
Президент России в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить. При этом подчеркнул, что Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня.
Сам Трамп заявлял, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом.
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