https://crimea.ria.ru/20250110/kogda-mozhet-sostoyatsya-vstrecha-putina-i-trampa--otvet-kremlya-1143228796.html

Когда может состояться встреча Путина и Трампа – ответ Кремля

Когда может состояться встреча Путина и Трампа – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Когда может состояться встреча Путина и Трампа – ответ Кремля

Работа по подготовке возможной встречи президента России Владимира Путина и нового американского лидера Дональда Трампа может начаться после инаугурации... РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T13:13

2025-01-10T13:13

2025-01-10T13:13

дмитрий песков

россия

владимир путин (политик)

дональд трамп

сша

политика

кремль

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Работа по подготовке возможной встречи президента России Владимира Путина и нового американского лидера Дональда Трампа может начаться после инаугурации последнего, которая состоится 20 января. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Трамп заявил, что после того, как президент России Владимир Путин сообщил о готовности встретиться с ним, его команда занимается организацией встречи.В то же время будущий американский лидер ушел от прямого ответа на вопрос, состоится ли трехсторонняя встреча глав Соединенных Штатов, России и Китая. По его словам, это будет определено позднее.Президент России в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить. При этом подчеркнул, что Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня.Сам Трамп заявлял, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев оценил шансы Трампа быстро разрешить украинский кризисНе должно было случиться: Трамп сделал заявление о конфликте на УкраинеПобеда Путина и возвращение Трампа: топ-10 событий года в России и мире

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, россия, владимир путин (политик), дональд трамп, сша, политика, кремль, новости