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Когда может состояться встреча Путина и Трампа – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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Когда может состояться встреча Путина и Трампа – ответ Кремля
Когда может состояться встреча Путина и Трампа – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Когда может состояться встреча Путина и Трампа – ответ Кремля
Работа по подготовке возможной встречи президента России Владимира Путина и нового американского лидера Дональда Трампа может начаться после инаугурации... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T13:13
2025-01-10T13:13
дмитрий песков
россия
владимир путин (политик)
дональд трамп
сша
политика
кремль
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Работа по подготовке возможной встречи президента России Владимира Путина и нового американского лидера Дональда Трампа может начаться после инаугурации последнего, которая состоится 20 января. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Трамп заявил, что после того, как президент России Владимир Путин сообщил о готовности встретиться с ним, его команда занимается организацией встречи.В то же время будущий американский лидер ушел от прямого ответа на вопрос, состоится ли трехсторонняя встреча глав Соединенных Штатов, России и Китая. По его словам, это будет определено позднее.Президент России в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить. При этом подчеркнул, что Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня.Сам Трамп заявлял, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев оценил шансы Трампа быстро разрешить украинский кризисНе должно было случиться: Трамп сделал заявление о конфликте на УкраинеПобеда Путина и возвращение Трампа: топ-10 событий года в России и мире
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дмитрий песков, россия, владимир путин (политик), дональд трамп, сша, политика, кремль, новости
Когда может состояться встреча Путина и Трампа – ответ Кремля

Подготовка встречи Путина и Трампа начнется после инаугурации президента США - Песков

13:13 10.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Работа по подготовке возможной встречи президента России Владимира Путина и нового американского лидера Дональда Трампа может начаться после инаугурации последнего, которая состоится 20 января. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Конкретики пока по-прежнему никакой нет. Исходим из обоюдной готовности к встрече. По всей видимости, после того как господин Трамп войдет в Овальный кабинет Белого дома, уже будут какие-то движения", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что после того, как президент России Владимир Путин сообщил о готовности встретиться с ним, его команда занимается организацией встречи.
В то же время будущий американский лидер ушел от прямого ответа на вопрос, состоится ли трехсторонняя встреча глав Соединенных Штатов, России и Китая. По его словам, это будет определено позднее.
Президент России в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить. При этом подчеркнул, что Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня.
Сам Трамп заявлял, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к контактам и рассматривает такую возможность после официального возвращения в Белый дом.
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