https://crimea.ria.ru/20241231/pobeda-putina-i-vozvraschenie-trampa-top-10-sobytiy-goda-v-rossii-i-mire-1142981953.html

Победа Путина и возвращение Трампа: топ-10 событий года в России и мире

Победа Путина и возвращение Трампа: топ-10 событий года в России и мире - РИА Новости Крым, 31.12.2024

Победа Путина и возвращение Трампа: топ-10 событий года в России и мире

2024 год войдет в историю как год значительных перемен во всем мире. В разных уголках мира, в первую очередь на Украине и Ближнем Востоке, нарастала эскалация... РИА Новости Крым, 31.12.2024

2024-12-31T22:21

2024-12-31T22:21

2024-12-31T22:24

владимир путин (политик)

дональд трамп

политика

в мире

россия

выборы президента россии

денис мантуров

дмитрий патрушев

дмитрий савельев

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. 2024 год войдет в историю как год значительных перемен во всем мире. В разных уголках мира, в первую очередь на Украине и Ближнем Востоке, нарастала эскалация напряженности, что накаляло международную обстановку в целом до критического уровня. Для России уходящий год также был непростым. Добиваясь успеха на линии боевого соприкосновения, наша страна столкнулась с обострением военно-политического противостояния с НАТО, вторжением ВСУ в Курскую область и рядом террористических актов. Тем не менее, год ознаменовался и масштабными успехами, среди которых – саммит БРИКС в Казани.РИА Новости Крым вспоминает ключевые события в нашей стране и в мире, произошедшие в уходящем году.Выборы президента РоссииКлючевым событием уходящего года, определяющим не только политический курс России на ближайшие годы, но и многие геополитические процессы, стали выборы президента РФ. Действующего главу государства Владимира Путина поддержало рекордное число россиян – 87%. При этом явка превысила 77%, а показатель доверия к результатам выборов – более 83%. Оба показателя также являются историческими рекордами. Конкуренты Путина – Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("Новые люди") и Леонид Слуцкий (ЛДПР) – суммарно набрали чуть более 11% голосов.По мнению подавляющего большинства экспертов, итоги волеизъявления продемонстрировали сплоченность граждан страны вокруг президента и его курса, а также целей и задач специальной военной операции. Выборы в значительной степени носили характер референдума о доверии к действующей власти. Можно говорить и о том, что российское общество продемонстрировало масштабную консолидацию в условиях мощнейшего внешнего давления и продолжающейся СВО.И явка, и конечный результат выборов стали своего рода ответом россиян коллективному Западу: "нас не сломить, не запугать и не разобщить". Важно отметить и устойчивость избирательной системы РФ, которая в условиях непрекращающихся атак извне и попыток раскачать ситуацию внутри страны обеспечила прозрачность, открытость и легитимность волеизъявления.Смена руководства Минобороны РФВ мае, вслед за инаугурацией Владимира Путина, предыдущее правительство, как того требует закон, ушло в отставку. В новом составе кабмина большинство министров сохранили свои посты, но появились и новички. В частности, глава минпромторга Денис Мантуров получил портфель первого вице-премьера. На повышение пошли также Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев, перейдя с постов глав минсельхоза и минтранса соответственно на должности вице-премьеров.Однако главной сенсацией явилась смена руководства минобороны. Сергей Шойгу, возглавлявший ведомство на протяжении 12 лет, стал секретарем Совбеза РФ, а новым министром был назначен на тот момент первый вице-премьер и бывший помощник президента Андрей Белоусов.Многим это назначение показалось странным – оборонное ведомство страны возглавил не военачальник, а экономист. Но это лишь на первый взгляд. Современная война – это не только столкновения с врагом на фронтах, но и противостояние экономик сражающихся сторон. В условиях СВО жизненно важно наладить обеспечение армии вооружением, техникой и новейшими научными разработками, заниматься размещением контрактов по гособоронзаказу, навести порядок с выплатами военнослужащим и так далее. Белоусов – не только блестящий экономист и близкий к президенту человек, но и опытнейший управленец и организатор. Сам Владимир Путин объяснил назначение Андрея Рэмовича необходимостью экономику всего силового блока и Министерства обороны как ключевого его звена вписать в общую экономику страны.И результаты не заставили себя ждать. Волонтеры, регулярно ездящие в зону СВО и общающиеся с бойцами и командирами напрямую, отмечают: со сменой руководства Минобороны снабжение войск и организация выплат и компенсаций военнослужащим значительно улучшились. Также наращивается производство вооружений и техники. По сравнению с первым годом спецоперации, в 2024 году выпущено втрое больше БТР и БМП, более чем в 20 раз – беспилотников и артиллерийских снарядов.Приход Белоусова на пост министра обороны ознаменовал начало еще одного важнейшего процесса – очищение ведомства, крупных корпораций и в целом всей системы гособоронзаказа от коррупционеров и мошеннических схем. Только за восемь месяцев 2024 года СК возбудил около 500 уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа. Фигурантами самых громких из них, в частности, стали бывшие заместители министра Тимур Иванов и Дмитрий Булгаков, бывший главный кадровик ведомства Юрий Кузнецов, экс-замначальника Генштаба Вадим Шамарин, экс-гендиректор Военно-строительной компании Андрей Белков.Теракт в "Крокус Сити Холле"День 22 марта стал очередной черной датой во всероссийском календаре боли и скорби. Потрясший всю страну чудовищный теракт в подмосковном Красногорске унес жизни 145 человек, в том числе шестерых детей.Пострадали более 550 человек. Вооруженные убийцы вошли в здание, расстреливая всех на своем пути, потом подожгли кресла в зале и ушли. По числу жертв и масштабам ущерба этот теракт оказался одним из крупнейших за последние десятилетия.Расследование ведется в двух направлениях – в отношении нападавших и их сообщников, а также на предмет соблюдения норм пожарной безопасности и других правил эксплуатации концертных залов. Под арестом и следствием находятся 12 человек, четверо из которых – непосредственные участники убийств людей. Точку в их судьбе поставит суд, но сомневаться в том, что приговор будет максимально суровым, вряд ли стоит.Несомненно, теракт в Красногорске был акцией устрашения, попыткой посеять панику и расшатать ситуацию в России изнутри. Но общество ответило на него усилением сплоченности, солидарности и взаимовыручки. Украинский след в теракте в очередной раз подтвердил, что в ходе СВО Россия не только защищает русских жителей Донбасса и Новороссии и решает задачи обеспечения своей безопасности, но и борется с бесчеловечным режимом, не гнушающимся применять террористические методы.Наконец, именно трагедия в "Крокусе" сподвигла государственную власть и правоохранительную систему к ужесточению миграционной политики и наведению порядка в этой сфере. За год Госдума приняла полтора десятка законопроектов, направленных в том числе на борьбу с нелегальной миграцией. Кроме того, на границе ужесточились проверки въезжающих, особенно из стран Центральной Азии, в регионах усилились полицейские рейды по выявлению нелегалов, а власти многих субъектов запретили иностранцам работать в ряде сфер экономики. В Крыму, например, таких видов деятельности насчитывается 35.Эскалация на Ближнем Востоке2024 год ознаменовался очередной эскалацией на Ближнем Востоке, выразившейся в обострении между Ираном и Израилем. В начале апреля израильские самолеты нанесли удар по зданию иранского генконсульства в Дамаске. Тегеран спустя две недели нанес ответный удар, атаковав территорию Израиля.В конце июля в Тегеране в результате израильского удара был убит лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. В сентябре Тель-Авив атаковали Ливан. Сперва в разных районах страны произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации, в результате которой 37 человек погибли и более 3000 получили ранения. Затем ЦАХАЛ нанес массовые удары по объектам ливанской "Хезболлы", которую поддерживает Иран. В результате удара по главному штабу шиитского движения погибли его лидер Хасан Насрулла и командующий силами "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан. В ответ на это Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу 1 октября, назвав его актом самообороны.22 октября ЦАХАЛ официально объявил о ликвидации Хашема Сафи ад-Дина, которого считали преемником Насруллы. Через несколько дней были нанесены удары по военным объектам в Иране.В конце ноября напряженность в регионе удалось снизить в результате заключения перемирия между Израилем и Ливаном.Большой войны на Ближнем Востоке и в этот раз удалось избежать. Тем не менее, израильские военные продолжают наносить удары по отдельным целям на юге Ливана.Успешное наступление российской армии в ДонбассеЕсли ключевым событием 2023-го на фронте был провал украинского "контрнаступа", то 2024-й ознаменовался уже прорывом российских войск в Донбассе. За год Вооруженные силы РФ освободили около 200 сел и городов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях. Под контроль России перешли 4,5 тысячи квадратных километров территории. В числе крупных населенных пунктов, освобожденных в этом году – Авдеевка, Угледар, Новгородовка, Красногоровка, Работино. При этом потери ВСУ только за этот год превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Это больше половины всех потерь украинских войск за все время СВО.Армия РФ прочно владеет стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения, подразделения ВС России продвигаются со скоростью примерно 30 квадратных километров в сутки. В настоящее время идет продвижение наших войск в Волчанске (Харьковская область), продолжаются активные бои за Курахово и Часов Яр в ДНР, также охват Красноармейска (Покровска) – последнего крупного узла украинской обороны в ДНР на пути к Днепропетровской области. Покровск также является важным логистическим рубежом, через который идет снабжение славянско-краматорского гарнизона ВСУ. Освобождение города и взятие под контроль трассы на Павлоград, по мнению экспертов, будет означать неизбежное падение Славянска и Краматорска.Вторжение ВСУ в Курскую областьВ ответ на стремительное продвижение ВС РФ в Донбассе киевский режим предпринял террористическую атаку на Курскую область. Вторжение началось 6 августа в Суджанском районе. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. Зафиксированы многочисленные военные преступления со стороны боевиков ВСУ, в том числе расстрелы и похищения мирных жителей.Вторгаясь в Курскую область, враг преследовал несколько целей: оттянуть российские подразделения с Донбасса и остановить обрушение фронта, захватить Курскую АЭС и тем самым получить возможность шантажировать Москву, а также продемонстрировать западным кураторам боеспособность ВСУ.Однако ничего из этого киевский режим добиться не смог. "Курский блицкриг" потерявшего легитимность Владимира Зеленского провалился, а в СМИ и экспертном сообществе вторжение стали именовать "курской авантюрой". Продвижение противника сначала остановилось, затем ВСУ перешли к обороне. Продолжается методичное уничтожение и выдавливание боевиков и наемников из региона. Кроме того, войска РФ ежедневно наносят удары по украинским формированиям резерва в приграничной Сумской области.По данным минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 45 тысяч человек, свыше 1800 танков и бронированных машин, более 350 артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня.В начале декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Курской области близка к развязке.Саммит БРИКС в КазаниСаммит БРИКС в Казани стал крупнейшим международным мероприятием года в рамках председательства России в этом объединении. На заседание саммита в формате "БРИКС+/аутрич" приняли участие представители около 40 стран, в том числе руководители государств СНГ, ряда стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также главы международных организаций, в том числе генсек ООН Антониу Гутерриш.Главный итог саммита – подтверждение неизбежности наступления новой эпохи многополярного мира и окончания гегемонии коллективного Запада. Доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности уверенно превышает долю государств G7. Также очевидно, что ы будущем господство стран объединения в мировой экономике будет сохраняться, а, возможно, и усиливаться.На саммите направлены приглашения 13 странам стать партнерами БРИКС. Подтверждения уже поступили от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Таиланда, Кубы, Малайзии, Уганды и Узбекистана. Ждут ответа еще от четырех государств: Турции, Алжира, Вьетнама и Нигерии.Саммит в Казани показал абсолютный провал Запада в вопросе "глобальной изоляции" России на международной арене. Мировая пресса и эксперты были вынуждены признать, что мероприятие стало внешнеполитическим успехом для РФ, которую пытались сделать изгоем.Одна из ключевых инициатив, выдвинутых президентом РФ Владимиром Путиным на саммите – создание новой инвестиционной платформы БРИКС для поддержки национальных экономик и стран глобального Юга и Востока, а также зерновой биржи для формирования справедливых цен на продовольствие.Возвращение Трампа в Белый домПобеду Дональда Трампа на выборах президента США многие аналитики называют главным политическим событием года в мире. В 2020-м республиканец не смог переизбраться на второй срок, уступив президентское кресло Джо Байдену, но уже в 2024-м Трамп уверенно отвоевал Овальный кабинет у демократов, наголову разбив вице-президента Камалу Харрис. Он стал первым президентом США за 120 лет и вторым в американской истории, переизбравшимся спустя четыре года после первого срока.Возвращение в Белый дом далось кандидату от республиканцев совсем нелегко. К уголовному преследованию и судебным процессам добавилось покушение. 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании 20-летний Томас Мэтью Крукс выстрелил в кандидата. Пуля пробила верхнюю часть правого уха Трампа. Кадры раненого Трампа с поднятым вверх кулаком в окружении агентов Секретной службы на фоне флага США облетели весь мир.При этом погиб один из участников митинга – 50-летний пожарный, несколько человек были серьезно ранены. После этого многие эксперты, в том числе американские, в один голос заявили: Трамп непременно выиграет выборы, если доживет до них.В сентябре на политика снова совершили покушение: во Флориде мужчина открыл огонь из автомата у гольф-клуба, где находился кандидат. Трамп не пострадал, а злоумышленника задержали.И все же Трамп победил, получив 312 голосов выборщиков при необходимых для победы 270. Инаугурация нового хозяина Белого дома состоится 20 января, но уже сейчас Трамп и его ближайшее окружение дают понять, что в политическом и экономическом курсе США, в том числе на внешнем контуре, могут произойти серьезные перемены. Одно из главных предвыборных обещаний Трампа – как можно быстрее остановить конфликт на Украине. Как новый президент будет действовать на этом треке, до конца пока неизвестно, хотя в прессу просачиваются различные сценарии и планы урегулирования.Но уже ясно, что новая администрация будет пытаться вбить клин между Россией и Китаем, вытеснять КНР из зоны экономических интересов Вашингтона, тормозить рост влияния БРИКС, усилить зависимость экономики ЕС от американских энергоресурсов и жестко давить на других союзников в вопросе увеличения закупок американской продукции.Испытания "Орешника" и обновленная ядерная доктрина России21 ноября Вооруженные силы РФ впервые в боевых условиях успешно испытали баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". В результате комбинированного удара в Днепропетровске был поражен один из крупнейших промышленных комплексов – "Южмаш". Все боевые блоки достигли объекта поражения.Пуск "Орешника" стал ответом на применение Киевом натовских ракет по целям в глубине российской территории с разрешения Вашингтона и Лондона.Президент РФ Владимир Путин заявил, что ракетные комплексы "Орешник" по своему эффекту и ударной мощи, особенно при массированном групповом применении и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, сопоставимы с ядерным оружием. Средств перехвата таких ракет на сегодняшний день в мире не существует. При этом они способны поражать цели на всей территории Европы.В конце декабря глава государства заявил, что серийный выпуск "Орешников" начался, и не исключил возможность применения этих ракет в ближайшее время.Ответом на эскалацию со стороны Запада стала и обновленная ядерная доктрина РФ.Новая редакция документа существенно расширяет категории государств и военных союзов, в отношении которых осуществляется ядерное сдерживание, включая страны, предоставляющие свою территорию для потенциальной агрессии.Агрессия любого государства из состава военной коалиции против РФ и (или) ее союзников рассматривается как агрессия этого блока в целом, следует из документа. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или союзников оружия массового поражения. Кроме того, ядерное оружие может быть применено в случае агрессии против России или Белоруссии с применением обычного оружия, если эта агрессия создает критическую угрозу их суверенитету и территориальной целостности.Документом также определены условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия.ЧС федерального масштаба после крушения танкеров в Керченском проливе15 декабря произошло ЧП в районе Керченского пролива. Во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.На Кубани ввели режим ЧС федерального уровня. В Крыму введен режим ЧС регионального характера. Как заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов, ситуация с выбросом нефтесодержащих продуктов в море и на берег не отразится на курортном сезоне 2025 года в Крыму, поскольку к тому времени все последствия ЧП будут устранены.Падение режима Башара Асада в СирииВ конце ноября движение "Хайят Тахрир аш-Шам"* и ряд других оппозиционных группировок начали наступление на правительственные силы Сирии. В течение полутора недель им удалось установить контроль над ключевыми районами и крупными городами страны.В начале декабря вооруженная оппозиция в Сирии установила контроль над Дамаском. Президент Башар Асад ушел со своего поста и покинул страну. Правление династии Асадов, продолжающееся более 50 лет, закончилось. Президент РФ Владимир Путин предоставил бывшему сирийскому лидеру политическое убежище.Временным руководителем сирийского правительства до 1 марта 2025 года стал Мухаммед Аль-Башир – один из высокопоставленных членов "Хайят Тахрир аш-Шам"*.Владимир Путин заявил, что вопрос сохранения российских военных баз в Сирии еще не решен, над ним предстоит серьезно подумать. Он также отметил, что Москва поддерживает отношения как со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, так со всеми странами региона, и заверил, что произошедшее в Сирии нельзя трактовать как какое-то поражение России. По его словам, Вооруженные силы РФ пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав, и в целом эти цели были достигнуты.* организация, признанная в РФ террористическойСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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