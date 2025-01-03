https://crimea.ria.ru/20250103/massovoe-dtp-v-kazakhstane-stolknulis-okolo-40-mashin-1143078553.html

Массовое ДТП в Казахстане: столкнулись около 40 машин

Массовое ДТП в Казахстане: столкнулись около 40 машин - РИА Новости Крым, 03.01.2025

Массовое ДТП в Казахстане: столкнулись около 40 машин

Массовое ДТП с участием десятков машин произошло из-за непогоды на трассе Астана-Щучинск на севере Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T14:12

2025-01-03T14:12

2025-01-03T14:12

казахстан

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погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Массовое ДТП с участием десятков машин произошло из-за непогоды на трассе Астана-Щучинск на севере Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.При этом уточняется, что информация о жертвах и пострадавших в пока не поступала.В МВД республики отмечают, что из-за резкого ухудшения погоды закрыты дороги в Карагандинской области в центре Казахстана по двум основным направлениям: Караганда - Астана и Караганда - Павлодар.Кроме того, сложная ситуация сложилась на автотрассе республиканского значения Алма-Ата – Екатеринбург - одной из ключевых магистралей страны."На терминале у города Темиртау (в Карагандинской области - ред.) из-за закрытия дорог скопилось около 800 автомашин", - уточняют в МВД.30 декабря прошлого года на трассе "Таврида" в Симферопольском районе столкнулись 19 машин. В результате пострадали три человека. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка влетела в фуру возле Джанкоя: двое погибли и трое пострадалиНа трассе "Таврида" в Крыму загорелся автовоз: пострадали три автомобиляВ Крыму на дороге сгорела машина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, дтп, происшествия, погода, новости