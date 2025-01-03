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Массовое ДТП в Казахстане: столкнулись около 40 машин
Массовое ДТП в Казахстане: столкнулись около 40 машин - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Массовое ДТП в Казахстане: столкнулись около 40 машин
Массовое ДТП с участием десятков машин произошло из-за непогоды на трассе Астана-Щучинск на севере Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T14:12
2025-01-03T14:12
2025-01-03T14:12
казахстан
дтп
происшествия
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Массовое ДТП с участием десятков машин произошло из-за непогоды на трассе Астана-Щучинск на севере Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.При этом уточняется, что информация о жертвах и пострадавших в пока не поступала.В МВД республики отмечают, что из-за резкого ухудшения погоды закрыты дороги в Карагандинской области в центре Казахстана по двум основным направлениям: Караганда - Астана и Караганда - Павлодар.Кроме того, сложная ситуация сложилась на автотрассе республиканского значения Алма-Ата – Екатеринбург - одной из ключевых магистралей страны."На терминале у города Темиртау (в Карагандинской области - ред.) из-за закрытия дорог скопилось около 800 автомашин", - уточняют в МВД.30 декабря прошлого года на трассе "Таврида" в Симферопольском районе столкнулись 19 машин. В результате пострадали три человека. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка влетела в фуру возле Джанкоя: двое погибли и трое пострадалиНа трассе "Таврида" в Крыму загорелся автовоз: пострадали три автомобиляВ Крыму на дороге сгорела машина
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РИА Новости Крым
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казахстан, дтп, происшествия, погода, новости
Массовое ДТП в Казахстане: столкнулись около 40 машин
Около 40 машин столкнулись на трассе на севере Казахстана из-за метели
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Массовое ДТП с участием десятков машин произошло из-за непогоды на трассе Астана-Щучинск на севере Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.
"Сегодня, 3 января, около 13:30 в Акмолинской области, на участке дороги между селами Когам и Каратал района Биржан сал, в результате ухудшения погодных условий (метель, ограничение видимости) произошло столкновение предварительно около 40 транспортных средств", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что информация о жертвах и пострадавших в пока не поступала.
В МВД республики отмечают, что из-за резкого ухудшения погоды закрыты дороги в Карагандинской области в центре Казахстана по двум основным направлениям: Караганда - Астана и Караганда - Павлодар.
Кроме того, сложная ситуация сложилась на автотрассе республиканского значения Алма-Ата – Екатеринбург - одной из ключевых магистралей страны.
"На терминале у города Темиртау (в Карагандинской области - ред.) из-за закрытия дорог скопилось около 800 автомашин", - уточняют в МВД.
30 декабря прошлого года на трассе "Таврида" в Симферопольском районе столкнулись 19 машин
. В результате пострадали три человека. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
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