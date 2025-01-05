https://crimea.ria.ru/20250105/vs-rf-prodvigayutsya-vglub-oborony-protivnika---svodka-za-sutki-1143107308.html

ВС РФ продвигаются вглубь обороны противника - сводка за сутки

ВС РФ продвигаются вглубь обороны противника - сводка за сутки - РИА Новости Крым, 05.01.2025

ВС РФ продвигаются вглубь обороны противника - сводка за сутки

Российские войска продолжают продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли за сутки свыше 1300 человек. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T13:44

2025-01-05T13:44

2025-01-05T13:44

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Российские войска продолжают продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли за сутки свыше 1300 человек. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ. Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Ольховатка, Зарубинка и Липцы. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, технику и склад с боеприпасами. Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Подолы, Колесниковка, Лозовая, Загрызово Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили 450 военнослужащих и десятки единиц техники.Бойцы "Южной" группировки громят формирования ВСУ в районах населенных пунктов Янтарное, Кирово, Дальнее, Орехово-Василевка, Северск, Григоровка, Часов Яр и Курахово ДНР. Отражены две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих. Подразделения группировки войск "Центр" продвигаются в глубину обороны противника, отражены 17 контратак формирований ВСУ. Противник потерял более 410 военнослужащих, два танка Leopard и другую технику, в том числе натовскую.Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Новый Комар, Зеленое Поле и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих и техника.Бойцы "Днепра" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух пехотных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Понятовка, Никольское и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 152-мм орудие Д-20.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости