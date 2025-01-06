Переговоры России и Украины - что заявил Макрон
Украинцы должны вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов - Макрон
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Украина должна вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов в рамках конфликта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X, пишет РИА Новости.
"Украинцы должны вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов, и только они могут их вести. Европейцы должны создать гарантии безопасности, которые станут их главной ответственностью", - сказал он.
Макрон подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине не будет простым и быстрым.
При этом французский лидер отметил, что убедить Россию" сесть за стол переговоров должны США.
"Соединенные Штаты Америки должны помочь нам, чтобы изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров", - сказал он.
Накануне в интервью американскому журналисту Лексу Фридману Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к урегулированию конфликта на Украине при условии гарантий НАТО для контролируемых им территорий. По его словам, Киев готов уже в конце января обсуждать с избранным президентом США Дональдом Трампом вопрос урегулирования конфликта на Украине.
При этом, как подчеркивал ранее глава российского МИД Сергей Лавров, перемирие на Украине лишь позволит дать Киеву передышку и нарастить военный потенциал ВСУ, поэтому все разговоры об этом - это путь в никуда. Он напомнил, что Москва не раз говорила о готовности к переговорам по урегулированию конфликта, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию.
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