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Переговоры России и Украины - что заявил Макрон - РИА Новости Крым, 06.01.2025
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Переговоры России и Украины - что заявил Макрон
Переговоры России и Украины - что заявил Макрон - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Переговоры России и Украины - что заявил Макрон
Украина должна вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов в рамках конфликта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Трансляция велась на... РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T17:40
2025-01-06T17:40
владимир зеленский
эммануэль макрон
переговоры
украина
россия
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Украина должна вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов в рамках конфликта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X, пишет РИА Новости.Макрон подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине не будет простым и быстрым. При этом французский лидер отметил, что убедить Россию" сесть за стол переговоров должны США."Соединенные Штаты Америки должны помочь нам, чтобы изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров", - сказал он.Накануне в интервью американскому журналисту Лексу Фридману Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к урегулированию конфликта на Украине при условии гарантий НАТО для контролируемых им территорий. По его словам, Киев готов уже в конце января обсуждать с избранным президентом США Дональдом Трампом вопрос урегулирования конфликта на Украине.При этом, как подчеркивал ранее глава российского МИД Сергей Лавров, перемирие на Украине лишь позволит дать Киеву передышку и нарастить военный потенциал ВСУ, поэтому все разговоры об этом - это путь в никуда. Он напомнил, что Москва не раз говорила о готовности к переговорам по урегулированию конфликта, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия получила несколько предложений по встрече Путина и ТрампаПариж предлагал Москве диалог по Украине в обход Киева – ЛавровЭксперт назвал главное условие начала переговоров по Украине
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский, эммануэль макрон, переговоры, украина, россия, политика, новости
Переговоры России и Украины - что заявил Макрон

Украинцы должны вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов - Макрон

17:40 06.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Украина должна вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов в рамках конфликта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X, пишет РИА Новости.
"Украинцы должны вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов, и только они могут их вести. Европейцы должны создать гарантии безопасности, которые станут их главной ответственностью", - сказал он.
Макрон подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине не будет простым и быстрым.
При этом французский лидер отметил, что убедить Россию" сесть за стол переговоров должны США.
"Соединенные Штаты Америки должны помочь нам, чтобы изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров", - сказал он.
Накануне в интервью американскому журналисту Лексу Фридману Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к урегулированию конфликта на Украине при условии гарантий НАТО для контролируемых им территорий. По его словам, Киев готов уже в конце января обсуждать с избранным президентом США Дональдом Трампом вопрос урегулирования конфликта на Украине.
При этом, как подчеркивал ранее глава российского МИД Сергей Лавров, перемирие на Украине лишь позволит дать Киеву передышку и нарастить военный потенциал ВСУ, поэтому все разговоры об этом - это путь в никуда. Он напомнил, что Москва не раз говорила о готовности к переговорам по урегулированию конфликта, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Владимир ЗеленскийЭммануэль МакронПереговорыУкраинаРоссияПолитикаНовости
 
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