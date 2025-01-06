https://crimea.ria.ru/20250106/peregovory-rossii-i-ukrainy---chto-zayavil-makron-1143131415.html

Переговоры России и Украины - что заявил Макрон

Переговоры России и Украины - что заявил Макрон - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Переговоры России и Украины - что заявил Макрон

Украина должна вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов в рамках конфликта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Трансляция велась на... РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T17:40

2025-01-06T17:40

2025-01-06T17:40

владимир зеленский

эммануэль макрон

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Украина должна вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов в рамках конфликта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X, пишет РИА Новости.Макрон подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине не будет простым и быстрым. При этом французский лидер отметил, что убедить Россию" сесть за стол переговоров должны США."Соединенные Штаты Америки должны помочь нам, чтобы изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров", - сказал он.Накануне в интервью американскому журналисту Лексу Фридману Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к урегулированию конфликта на Украине при условии гарантий НАТО для контролируемых им территорий. По его словам, Киев готов уже в конце января обсуждать с избранным президентом США Дональдом Трампом вопрос урегулирования конфликта на Украине.При этом, как подчеркивал ранее глава российского МИД Сергей Лавров, перемирие на Украине лишь позволит дать Киеву передышку и нарастить военный потенциал ВСУ, поэтому все разговоры об этом - это путь в никуда. Он напомнил, что Москва не раз говорила о готовности к переговорам по урегулированию конфликта, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия получила несколько предложений по встрече Путина и ТрампаПариж предлагал Москве диалог по Украине в обход Киева – ЛавровЭксперт назвал главное условие начала переговоров по Украине

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, эммануэль макрон, переговоры, украина, россия, политика, новости