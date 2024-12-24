https://crimea.ria.ru/20241224/ekspert-nazval-glavnoe-uslovie-nachala-peregovorov-po-ukraine-1142887924.html

Эксперт назвал главное условие начала переговоров по Украине

Эксперт назвал главное условие начала переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Эксперт назвал главное условие начала переговоров по Украине

Прочная база для переговоров по Украине может возникнуть только при одинаковом представлении Россией и главных западных стран-спонсоров киевского режима реалий... РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T23:02

2024-12-24T23:02

2024-12-24T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Прочная база для переговоров по Украине может возникнуть только при одинаковом представлении Россией и главных западных стран-спонсоров киевского режима реалий "на земле" в зоне проведения СВО. Такое мнение высказал председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), политолог Константин Костин в ходе круглого стола, посвященного политическим итогам года.По словам Костина, на сегодняшний день наблюдаются признаки того, что будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа намерена урегулировать украинский конфликт. Однако вопрос о том, насколько предвыборные обещания будущего американского лидера быстро закончить конфликт трансформируются в конкретные практические шаги и решения, остается открытым.Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков также высказал сомнения в том, что украинский конфликт удастся урегулировать в 2025 году. По мнению политолога, первая половина следующего года будет наполнена новыми неожиданными сигналами и ходами, которые так или иначе откроют пространство для договоренностей, но какими они будут, сейчас оценивать рано.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее высказала уверенность, что переговоры по урегулированию на Украине начнутся в 2025 году, однако они будут очень непростыми.Она также подчеркнула, что Россия "ни на йоту" не отступит от своих базовых условий, которые были заложены в проекте стамбульских договоренностей, и заверила, что РФ не допустит повторения ситуации с Минскими соглашениями.В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:России есть, с кем разговаривать на Украине – ПутинРоссия добивается мира - КремльКоманда Трампа обсудила с Белым домом и Киевом урегулирование конфликта

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переговоры, мнения, россия, украина, политика, в мире, новости