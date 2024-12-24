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Эксперт назвал главное условие начала переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Эксперт назвал главное условие начала переговоров по Украине
Эксперт назвал главное условие начала переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Эксперт назвал главное условие начала переговоров по Украине
Прочная база для переговоров по Украине может возникнуть только при одинаковом представлении Россией и главных западных стран-спонсоров киевского режима реалий... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T23:02
2024-12-24T23:02
переговоры
мнения
россия
украина
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Прочная база для переговоров по Украине может возникнуть только при одинаковом представлении Россией и главных западных стран-спонсоров киевского режима реалий "на земле" в зоне проведения СВО. Такое мнение высказал председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), политолог Константин Костин в ходе круглого стола, посвященного политическим итогам года.По словам Костина, на сегодняшний день наблюдаются признаки того, что будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа намерена урегулировать украинский конфликт. Однако вопрос о том, насколько предвыборные обещания будущего американского лидера быстро закончить конфликт трансформируются в конкретные практические шаги и решения, остается открытым.Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков также высказал сомнения в том, что украинский конфликт удастся урегулировать в 2025 году. По мнению политолога, первая половина следующего года будет наполнена новыми неожиданными сигналами и ходами, которые так или иначе откроют пространство для договоренностей, но какими они будут, сейчас оценивать рано.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее высказала уверенность, что переговоры по урегулированию на Украине начнутся в 2025 году, однако они будут очень непростыми.Она также подчеркнула, что Россия "ни на йоту" не отступит от своих базовых условий, которые были заложены в проекте стамбульских договоренностей, и заверила, что РФ не допустит повторения ситуации с Минскими соглашениями.В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:России есть, с кем разговаривать на Украине – ПутинРоссия добивается мира - КремльКоманда Трампа обсудила с Белым домом и Киевом урегулирование конфликта
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переговоры, мнения, россия, украина, политика, в мире, новости
Эксперт назвал главное условие начала переговоров по Украине

Переговоры по Украине возможны только при равном понимании РФ и Западом реалий на земле

23:02 24.12.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Прочная база для переговоров по Украине может возникнуть только при одинаковом представлении Россией и главных западных стран-спонсоров киевского режима реалий "на земле" в зоне проведения СВО. Такое мнение высказал председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), политолог Константин Костин в ходе круглого стола, посвященного политическим итогам года.

"Для того, чтобы мирные переговоры были успешными, важно, чтобы представление и понимание того, что происходит "на земле", было примерно одинаковым у всех договаривающихся сторон – и у России, и даже не столько Украины, сколько у тех, кто ее вооружает. Тогда появится твердая база для достижения договоренностей", – сказал эксперт.

По словам Костина, на сегодняшний день наблюдаются признаки того, что будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа намерена урегулировать украинский конфликт. Однако вопрос о том, насколько предвыборные обещания будущего американского лидера быстро закончить конфликт трансформируются в конкретные практические шаги и решения, остается открытым.

"Не думаю, что декларируемая сегодня позиция Трампа в какой-то мере позволяет говорить о том, что все произойдет быстро", – отметил председатель правления ФоРГО и предположил, что позиция нового президента США по урегулированию на Украине и готовность ее жестко отстаивать более-менее прояснится после инаугурации и подписания соответствующих указов.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков также высказал сомнения в том, что украинский конфликт удастся урегулировать в 2025 году. По мнению политолога, первая половина следующего года будет наполнена новыми неожиданными сигналами и ходами, которые так или иначе откроют пространство для договоренностей, но какими они будут, сейчас оценивать рано.

"Готовность к обсуждению этих вопросов (урегулирования на Украине – ред.) есть. Другое дело, что признание существующих реалий "на земле", интересы сторон и их возможности явно не соответствуют имеющемуся набору повестки переговоров. Я не очень понимаю, как будет происходить этот переговорный процесс, а уж тем более прогнозировать, когда закончится СВО. Думаю, Россия будет продолжать до той поры, пока не получит более выгодные условия для дальнейших переговоров", – спрогнозировал политолог.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее высказала уверенность, что переговоры по урегулированию на Украине начнутся в 2025 году, однако они будут очень непростыми.
Она также подчеркнула, что Россия "ни на йоту" не отступит от своих базовых условий, которые были заложены в проекте стамбульских договоренностей, и заверила, что РФ не допустит повторения ситуации с Минскими соглашениями.
В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.
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