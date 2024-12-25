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В СК назвали возможную причину пожара в торговом центре Владикавказа - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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В СК назвали возможную причину пожара в торговом центре Владикавказа
В СК назвали возможную причину пожара в торговом центре Владикавказа - РИА Новости Крым, 25.12.2024
В СК назвали возможную причину пожара в торговом центре Владикавказа
Причиной пожара в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе, по предварительным данным, стал хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщает следственное... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T09:50
2024-12-25T09:50
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
владикавказ
северная осетия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Причиной пожара в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе, по предварительным данным, стал хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщает следственное управление СК России по Северной Осетии.После завершения работы экстренных служб следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия и установят все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.В настоящий момент сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в торговом центре."По предварительной информации, один человек погиб, двое - пострадали". - сообщили в ведомстве.Пожар в ТЦ "Алания Молл" произошел утром в среду. По данным МЧС, загорелся третий этаж и крыша здания на 800 квадратах. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло находится на месте происшествия. По его данным, в результате происшествия погибла женщина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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РИА Новости Крым
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), владикавказ, северная осетия, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, пожар
В СК назвали возможную причину пожара в торговом центре Владикавказа

Причиной пожара в ТЦ во Владикавказе мог стать хлопок газовоздушной смели – Следком

09:50 25.12.2024
 
© МЧС РФПожар в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе
Пожар в торговом центре Алания Молл во Владикавказе
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Причиной пожара в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе, по предварительным данным, стал хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщает следственное управление СК России по Северной Осетии.
"Следователями и криминалистами совместно с руководителем регионального следственного управления СК России организован выезд на место происшествия в торговый центр "Алания Молл" города Владикавказа, где, по предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси", - говорится в сообщении.
После завершения работы экстренных служб следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия и установят все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
В настоящий момент сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в торговом центре.
"По предварительной информации, один человек погиб, двое - пострадали". - сообщили в ведомстве.
Пожар в ТЦ "Алания Молл" произошел утром в среду. По данным МЧС, загорелся третий этаж и крыша здания на 800 квадратах. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло находится на месте происшествия. По его данным, в результате происшествия погибла женщина.
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МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ВладикавказСеверная ОсетияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияПожар
 
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