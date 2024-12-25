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В СК назвали возможную причину пожара в торговом центре Владикавказа
В СК назвали возможную причину пожара в торговом центре Владикавказа - РИА Новости Крым, 25.12.2024
В СК назвали возможную причину пожара в торговом центре Владикавказа
Причиной пожара в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе, по предварительным данным, стал хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщает следственное... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T09:50
2024-12-25T09:50
2024-12-25T09:50
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
владикавказ
северная осетия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Причиной пожара в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе, по предварительным данным, стал хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщает следственное управление СК России по Северной Осетии.После завершения работы экстренных служб следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия и установят все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.В настоящий момент сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в торговом центре."По предварительной информации, один человек погиб, двое - пострадали". - сообщили в ведомстве.Пожар в ТЦ "Алания Молл" произошел утром в среду. По данным МЧС, загорелся третий этаж и крыша здания на 800 квадратах. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло находится на месте происшествия. По его данным, в результате происшествия погибла женщина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
владикавказ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), владикавказ, северная осетия, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, пожар
В СК назвали возможную причину пожара в торговом центре Владикавказа
Причиной пожара в ТЦ во Владикавказе мог стать хлопок газовоздушной смели – Следком