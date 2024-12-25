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В Севастополе усилится ветер

В Севастополе усилится ветер - РИА Новости Крым, 25.12.2024

В Севастополе усилится ветер

В Севастополе ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T16:43

2024-12-25T16:43

2024-12-25T16:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.В этой связи гостям и жителям города напоминают об опасности, связанной с нахождением в ветренную погоду у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор линий электропередачи, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.Во время сильного ветра и волнения на море может быть приостановлена работа катеров и паромов в бухте. В таких случаях для пассажиров выводят на линию дополнительные маршрутные автобусы.По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 25, 26 и 27 декабря в Крыму также ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с с порывами до 25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе шторм сдвинул плавучий причалМестами дожди и до +15 градусов: погода в Крыму в средуНеустойчивая погода и дожди: прогноз для Крыма на неделю

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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