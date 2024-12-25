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В Севастополе усилится ветер - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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В Севастополе усилится ветер
В Севастополе усилится ветер - РИА Новости Крым, 25.12.2024
В Севастополе усилится ветер
В Севастополе ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T16:43
2024-12-25T16:43
новости севастополя
севастополь
погода в крыму
крымская погода
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.В этой связи гостям и жителям города напоминают об опасности, связанной с нахождением в ветренную погоду у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор линий электропередачи, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.Во время сильного ветра и волнения на море может быть приостановлена работа катеров и паромов в бухте. В таких случаях для пассажиров выводят на линию дополнительные маршрутные автобусы.По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 25, 26 и 27 декабря в Крыму также ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с с порывами до 25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе шторм сдвинул плавучий причалМестами дожди и до +15 градусов: погода в Крыму в средуНеустойчивая погода и дожди: прогноз для Крыма на неделю
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости севастополя, севастополь, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение
В Севастополе усилится ветер

В Севастополе ожидается ухудшение погодных условий

16:43 25.12.2024
 
© СевастопольэнергоВетер в Севастополе
Ветер в Севастополе
© Севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
"Синоптики сообщают, что 25 декабря в Севастополе усилится ветер до 15-20 м/с", - предупредили власти.
В этой связи гостям и жителям города напоминают об опасности, связанной с нахождением в ветренную погоду у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор линий электропередачи, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.
Во время сильного ветра и волнения на море может быть приостановлена работа катеров и паромов в бухте. В таких случаях для пассажиров выводят на линию дополнительные маршрутные автобусы.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 25, 26 и 27 декабря в Крыму также ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с с порывами до 25 м/с.
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