https://crimea.ria.ru/20241225/mestami-dozhdi-i-do-15-gradusov-pogoda-v-krymu-v-sredu-1142842648.html

Местами дожди и до +15 градусов: погода в Крыму в среду

Местами дожди и до +15 градусов: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Местами дожди и до +15 градусов: погода в Крыму в среду

В среду в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением атмосферных фронтальных разделов. Ночью без существенных осадков, днем... РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T00:01

2024-12-25T00:01

2024-12-25T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением атмосферных фронтальных разделов. Ночью без существенных осадков, днем местами дожди. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, днем порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +8...+10.В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +13...+15 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью от +5 до +8 градусов, днем столбики термометров покажут от +8 до +15.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241224/na-krym-nadvigaetsya-trekhdnevnyy-shtorm-1142875531.html

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судак

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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