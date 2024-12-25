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Местами дожди и до +15 градусов: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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Местами дожди и до +15 градусов: погода в Крыму в среду
Местами дожди и до +15 градусов: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Местами дожди и до +15 градусов: погода в Крыму в среду
В среду в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением атмосферных фронтальных разделов. Ночью без существенных осадков, днем... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T00:01
2024-12-25T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением атмосферных фронтальных разделов. Ночью без существенных осадков, днем местами дожди. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, днем порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +8...+10.В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +13...+15 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью от +5 до +8 градусов, днем столбики термометров покажут от +8 до +15.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241224/na-krym-nadvigaetsya-trekhdnevnyy-shtorm-1142875531.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Местами дожди и до +15 градусов: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду местами пройдут дожди и до +15 градусов

00:01 25.12.2024
 
© Официальный канал администрации Тимашевского районаДождь
Дождь
© Официальный канал администрации Тимашевского района
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением атмосферных фронтальных разделов. Ночью без существенных осадков, днем местами дожди. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 10-15 м/с, в западных, восточных и центральных районах усилится до штормовых значений 20-25 м/с. Температура воздуха 25 декабря ночью +3…+8 градусов, днем +5…+10, в южных районах до +15 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, днем порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +8...+10.
В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +13...+15 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Ночью от +5 до +8 градусов, днем столбики термометров покажут от +8 до +15.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Вчера, 12:22
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Местами дожди и до +15 градусов: погода в Крыму в среду
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