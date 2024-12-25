https://crimea.ria.ru/20241225/pryzhok-v-posledniy-vagon-zachem-vsu-kulturnoe-podrazdelenie-1142911793.html

Прыжок в последний вагон: зачем ВСУ "культурное" подразделение

Прыжок в последний вагон: зачем ВСУ "культурное" подразделение - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Прыжок в последний вагон: зачем ВСУ "культурное" подразделение

Власти Украины в стадии набивания карманов, следующая – сбежать, и они спешат грабить стану, где это только возможно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T15:01

2024-12-25T15:01

2024-12-25T15:01

мнения

радио "спутник в крыму"

андрей никифоров

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Власти Украины в стадии набивания карманов, следующая – сбежать, и они спешат грабить стану, где это только возможно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров, комментируя создание в структуре ВСУ спецподразделения по защите культурного наследия.По мнению Никифорова, преступная власть Украины уже давно не стесняется разворовывать страну: распродаются ресурсы, воруются деньги из бюджета и из средств, предоставленных Западом на поддержку киевского режима и ВСУ. Но "стадия набивания карманов" подходит к концу, следующая – "сбежать".Потому киевский режим использует любые возможности "изыскать средства" перед прыжком в последний вагон, и создание в ВСУ нового "культурного" подразделения – ярчайший тому пример, считает Никифоров.Он также высказал мнение, что "культурные" войска Украины вряд ли будут утилизировать наворованное в российских музеях."Вряд ли настолько эта тема сейчас актуальна. Что могли украсть – они украли. В том числе у Крыма. Но это в большей части было связано с перехватом различного культурного наследия. Для его утилизации создавать войска довольно странно", – заключил Никифоров.Ранее директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин высказал мнение, что созданное в структуре ВСУ "культурное" подразделение будет служить сугубо идеологическим целям – обвинять Россию в разрушении неких культурных памятников.О создании в структуре ВСУ спецподразделения по защите культурного наследия, в котором будут служить военнослужащие с образованием в области культуры, истории, археологии и музейного дела, на минувшей неделе сообщали в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций УкраиныСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Европа и Украина воюют с памятникамиЮНЕСКО просят защитить памятник Пушкину в Одессе"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, андрей никифоров, украина, всу (вооруженные силы украины)