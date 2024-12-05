https://crimea.ria.ru/20241205/yunesko-prosyat-zaschitit-pamyatnik-pushkinu-v-odesse-1142419381.html

ЮНЕСКО просят защитить памятник Пушкину в Одессе

ЮНЕСКО просят защитить памятник Пушкину в Одессе - РИА Новости Крым, 05.12.2024

ЮНЕСКО просят защитить памятник Пушкину в Одессе

Члены Совета по правам человека (СПЧ) обратились к гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с угрозой снова памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре в... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T21:02

2024-12-05T21:02

2024-12-05T21:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Члены Совета по правам человека (СПЧ) обратились к гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с угрозой снова памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, пишет РИА Новости.В сентябре Одесский исполком заявил о планах демонтировать 19 памятников в городе, в том числе великому русскому поэту Александру Пушкину, русским писателям Максиму Горькому и Исааку Бабелю, а также Владимиру Высоцкому и Зое Космодемьянской."Уничтожение исторического объекта, имеющего значение не только для российской, но и всей общеевропейской культуры, не может быть оправдано никакими соображениями", - говорится в письме.Правозащитники напомнили, что одесский памятник Пушкину входит в состав объекта Всемирного наследия "Исторический центр Одессы", который подлежит государственной охране в соответствии с международной Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.Они акцентировали, что вандализм в отношении культурных ценностей является грубым нарушением права людей на сохранение исторической и культурной идентичности. Демонтаж памятников, которые связаны с советской историей, а также переименование улиц, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации.Памятник Пушкину в Одессе в XIX веке был установлен на средства горожан. Он является объектом культурного наследия, его охраняет ЮНЕСКО.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя повсеместный снос памятников на Украине, назвала это явление "шариковщиной".Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что на Украине много лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, и международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, в особенности в отношении русских людей на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе приняли решение демонтировать памятник Екатерине IIШаги в никуда: Украина "дерусифицирует" копейки – что дальшеЛенин с головой Шевченко: на Украине декомунизировали памятник

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еспч, одесса, культура, юнеско, памятники, украина, декоммунизация, в мире, новости