https://crimea.ria.ru/20240903/shagi-v-nikuda-ukraina-derusifitsiruet-kopeyki--chto-dalshe-1140093573.html

Шаги в никуда: Украина "дерусифицирует" копейки – что дальше

Шаги в никуда: Украина "дерусифицирует" копейки – что дальше - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Шаги в никуда: Украина "дерусифицирует" копейки – что дальше

Подконтрольная Западу киевская хунта использует любые возможности для антироссийской "перепрошивки" рядовых украинцев, чтобы легче обосновывать "необходимость"... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T18:16

2024-09-03T18:16

2024-09-03T18:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Подконтрольная Западу киевская хунта использует любые возможности для антироссийской "перепрошивки" рядовых украинцев, чтобы легче обосновывать "необходимость" войны с Россией до последнего украинца, однако это все равно не спасет Украину от неминуемого краха. Такое мнение РИА Новости Крым выразил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, комментируя новую инициативу национального банка Украины.Нацбанк Украины накануне инициировал изменение названия разменных монет. Копейки, которые якобы являются "символом московской оккупации" переименуют в "шаги". Подчеркивается, что новое название имеет "древнее украинское происхождение и ранее использовалось на территории страны".Очередная политтехнологическая мера, направленная на укрепление образа "России-врага" в глазах рядовых украинцев, по его мнению, на самом деле не меняет сути вопроса: украинская валюта – банкрот, а сама Украина – образование, которое летит в пропасть."Будущего у этого образования (Украины – ред.) нет. И все эти политические лозунги не имеют отношения ни к экономике, ни к социальным интересам жителей Украины. Все держится исключительно на подачках, которые кидает Запад, чтобы продолжать войну с Россией до последнего украинца. Как только это финансирование остановится, экономика лопнет, и платить будет нечем ни армии, ни пенсионерам, ни госслужащим", – констатирует эксперт.При этом остановить антироссийскую риторику означало бы "расколдовать" украинцев, продолжает он. Это противоречит главной задаче Запада: "Украинец должен ненавидеть Россию, чтобы воевать с Россией". Поэтому подконтрольная Вашингтону киевская хунта хватается за любые возможности "дерусификации", на первый взгляд даже абсурдные.Глубокая неуверенность в собственной правоте заставляет киевский режим отрицать все русское. "Дерусификаторы" страдают комплексом неполноценности, у них нет ничего собственного, что они могли бы поставить на однин уровень с достижениями русской культуры и истории, поэтому им нужно придумывать "площади украинских героев", сносить памятники, уничтожать все то, что хоть как-то связано с Россией, комментировал ранее тему "дерусификации" российский писатель, публицист и политик Герман Садулаев.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиКруглобок, Илько и Чеберяйчик: как украинцы сказки дерусифицировалиКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

мнения, михаил шеремет, россия, украина, дерусификация на украине