https://crimea.ria.ru/20240903/shagi-v-nikuda-ukraina-derusifitsiruet-kopeyki--chto-dalshe-1140093573.html
Шаги в никуда: Украина "дерусифицирует" копейки – что дальше
Шаги в никуда: Украина "дерусифицирует" копейки – что дальше - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Шаги в никуда: Украина "дерусифицирует" копейки – что дальше
Подконтрольная Западу киевская хунта использует любые возможности для антироссийской "перепрошивки" рядовых украинцев, чтобы легче обосновывать "необходимость"... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T18:16
2024-09-03T18:16
2024-09-03T18:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Подконтрольная Западу киевская хунта использует любые возможности для антироссийской "перепрошивки" рядовых украинцев, чтобы легче обосновывать "необходимость" войны с Россией до последнего украинца, однако это все равно не спасет Украину от неминуемого краха. Такое мнение РИА Новости Крым выразил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, комментируя новую инициативу национального банка Украины.Нацбанк Украины накануне инициировал изменение названия разменных монет. Копейки, которые якобы являются "символом московской оккупации" переименуют в "шаги". Подчеркивается, что новое название имеет "древнее украинское происхождение и ранее использовалось на территории страны".Очередная политтехнологическая мера, направленная на укрепление образа "России-врага" в глазах рядовых украинцев, по его мнению, на самом деле не меняет сути вопроса: украинская валюта – банкрот, а сама Украина – образование, которое летит в пропасть."Будущего у этого образования (Украины – ред.) нет. И все эти политические лозунги не имеют отношения ни к экономике, ни к социальным интересам жителей Украины. Все держится исключительно на подачках, которые кидает Запад, чтобы продолжать войну с Россией до последнего украинца. Как только это финансирование остановится, экономика лопнет, и платить будет нечем ни армии, ни пенсионерам, ни госслужащим", – констатирует эксперт.При этом остановить антироссийскую риторику означало бы "расколдовать" украинцев, продолжает он. Это противоречит главной задаче Запада: "Украинец должен ненавидеть Россию, чтобы воевать с Россией". Поэтому подконтрольная Вашингтону киевская хунта хватается за любые возможности "дерусификации", на первый взгляд даже абсурдные.Глубокая неуверенность в собственной правоте заставляет киевский режим отрицать все русское. "Дерусификаторы" страдают комплексом неполноценности, у них нет ничего собственного, что они могли бы поставить на однин уровень с достижениями русской культуры и истории, поэтому им нужно придумывать "площади украинских героев", сносить памятники, уничтожать все то, что хоть как-то связано с Россией, комментировал ранее тему "дерусификации" российский писатель, публицист и политик Герман Садулаев.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиКруглобок, Илько и Чеберяйчик: как украинцы сказки дерусифицировалиКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
мнения, михаил шеремет, россия, украина, дерусификация на украине
Шаги в никуда: Украина "дерусифицирует" копейки – что дальше
Украина не имеет самостоятельной истории и продолжает лететь в пропасть – эксперт
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым.
Подконтрольная Западу киевская хунта использует любые возможности для антироссийской "перепрошивки" рядовых украинцев, чтобы легче обосновывать "необходимость" войны с Россией до последнего украинца, однако это все равно не спасет Украину от неминуемого краха. Такое мнение РИА Новости Крым
выразил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, комментируя новую инициативу национального банка Украины.
Нацбанк Украины накануне инициировал изменение названия разменных монет. Копейки, которые якобы являются "символом московской оккупации" переименуют в "шаги". Подчеркивается, что новое название имеет "древнее украинское происхождение и ранее использовалось на территории страны".
"Украина – осколок некогда процветающего Советского Союза. И этот осколок – страна, которая, по сути, вообще не имеет самостоятельного прошлого, ничего не создавшая, а только разрушающая. И вот они то выдумывают истории как выкопали Черное море, то возвращаются к своему польско-литовскому периоду – "шаги" монеты именно этого времени, которые использовали в XVII- XVIII веках", – напоминает Шеремет.
Очередная политтехнологическая мера, направленная на укрепление образа "России-врага" в глазах рядовых украинцев, по его мнению, на самом деле не меняет сути вопроса: украинская валюта – банкрот, а сама Украина – образование, которое летит в пропасть.
"Будущего у этого образования (Украины – ред.) нет. И все эти политические лозунги не имеют отношения ни к экономике, ни к социальным интересам жителей Украины. Все держится исключительно на подачках, которые кидает Запад, чтобы продолжать войну с Россией до последнего украинца. Как только это финансирование остановится, экономика лопнет, и платить будет нечем ни армии, ни пенсионерам, ни госслужащим", – констатирует эксперт.
При этом остановить антироссийскую риторику означало бы "расколдовать" украинцев, продолжает он. Это противоречит главной задаче Запада: "Украинец должен ненавидеть Россию, чтобы воевать с Россией". Поэтому подконтрольная Вашингтону киевская хунта хватается за любые возможности "дерусификации", на первый взгляд даже абсурдные.
"Я считаю, Россия в свое время недооценила возможности политтехнологий, которые активно используют на Украине под кураторством Запада. На самом деле эта повестка полностью перепрошивает людей, и за это время целое поколение воспитано на жестких антироссийских нарративах. Поэтому нам предстоит вести очень сложную и долгую работу, чтобы вернуть украинцев на исходные рельсы. Но это, безусловно, возможно", – убежден политик.
Глубокая неуверенность в собственной правоте
заставляет киевский режим отрицать все русское. "Дерусификаторы" страдают комплексом неполноценности, у них нет ничего собственного, что они могли бы поставить на однин уровень с достижениями русской культуры и истории, поэтому им нужно придумывать "площади украинских героев", сносить памятники, уничтожать все то, что хоть как-то связано с Россией, комментировал ранее тему "дерусификации" российский писатель, публицист и политик Герман Садулаев.
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