https://crimea.ria.ru/20240513/kruglobok-ilko-i-cheberyaychik-kak-ukraintsy-skazki-derusifitsirovali-1137122239.html

Круглобок, Илько и Чеберяйчик: как украинцы сказки дерусифицировали

Круглобок, Илько и Чеберяйчик: как украинцы сказки дерусифицировали - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Круглобок, Илько и Чеберяйчик: как украинцы сказки дерусифицировали

Сначала был борщ. Его "украли" русские. Потом были Репин и Айвазовский. Их тоже "украли" русские. И вообще, "древние украинцы несли первичную цивилизацию ", а... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T19:41

2024-05-13T19:41

2024-05-13T19:41

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Сначала был борщ. Его "украли" русские. Потом были Репин и Айвазовский. Их тоже "украли" русские. И вообще, "древние украинцы несли первичную цивилизацию ", а русских тогда вообще еще не было. Христос был галичанин, Рэм и Ромул – уроженцы Ровно, Нефертити – тоже гарна украинська жиночка."Компетентные специалисты" страны со столицей в Киеве не устают делать все новые открытия, и вот еще одно архиважное: русские "украли" украинские сказки и даже "украинских" былинных богатырей. Вот, например, Илько Муровец – ясное дело, "парубок моторный, и хлопец хоть куда казак". Ну и Колобок – тоже парень незалежный.Пост об этом со ссылкой на украинских исследователей опубликовал в своем Telegram-канале бывший нардеп Верховной Рады, экс-замминистра украинского МВД Антон Геращенко.Кем на самом деле был Илья Муромец, где и когда появились Колобок и Курочка Ряба и как Украина методично перепрошивает собственный народ – в материале РИА Новости Крым."Круглобок" и "Курочка Пеструшка""Россияне включили украинского "Колобка" в свой атлас русских народных сказок, – возмущается Геращенко, называет это "оккупацией украинского фольклора" и аргументирует: "Если бы сказка "Колобок" была русской, она называлась бы "Круглобок", поскольку слова "коло" в русском языке нет".А вот и есть. И было задолго до появления мовы, поясняет доцент кафедры русской и зарубежной литературы института филологии Крымского федерального университета Сергей Минчик."Коло" – корень не украинский, а древнерусский. Когда формировалась корневая система русского языка, украинского вообще еще не было. И в русском языке много слов с корнем "коло". Например, "коловрат", – напоминает специалист.Те же аргументы у украинских "исследователей" в случаях с "Курочкой Рябой" – будь она русской, звалась бы "Пеструшкой", и "Рукавичкой", которая тоже "украдена", поскольку не "Перчатка".По словам Минчика, пытаться притянуть русский фольклор к Украине, ссылаясь на эксперименты с анализом морфем, несостоятельно – современный литературный украинский вышел из того же старославянского, что и русский. Но есть и другой важный момент. Ни "Колобок, ни "Рукавичка", ни "Курочка Ряба" не могут быть украинскими, поскольку с точки зрения фольклористики относятся к "звериному циклу"."Сказки по стадии своего возникновения делятся на три группы: "звериные" – самая древня сказка, возникшая в дохристианский период развития русской цивилизации. Второй цикл – сказка "волшебная". И третий – самый молодой – сказка "социально-бытовая". Те сказки, о которых идет речь, возникли в дохристианскую эпоху, когда никакой Украиной еще и не пахло", – констатирует эксперт.Илько Муровец и Олэшко ПоповичТем временем Геращенко продолжает делиться "глубиной познаний": Илья Муромец – на самом деле украинский богатырь Илько Муровец, рожденный на Черниговщине. Олэшко Попович происходил из Пирятина на Полтавщине. Добрыня Никитич тоже украинец, потому что родственник князя Владимира (да – и князя тоже "украли").Общепринятая версия гласит: Илья Муромец рожден в деревне Карачарово, неподалеку от Мурома Владимирской области.Альтернативная, действительно, существует: некоторые историки XIX века предполагали малой родиной Муромца Карачев Брянской области или расположенный неподалеку Моровийск в Черниговской."Русские былины с точки зрения своей принадлежности делятся фольклористами на два цикла: Новгородский и Киевский. Первые посвящены купцам и относятся ко времени, когда стольным градом был Новгород, вторые – о богатырях – возникли позже, когда русский князь Олег перенес столицу в Киев. В любом случае Украины не было, а была одна страна – Русь. По этой причине совершенно не важно, кто и где родился – в летописях русские богатыри прямо называют своей родиной Русь и говорят о том, что сражаются за русскую землю", – поясняет Минчик.Понятно, что у Украины одна задача – антироссийская политика. Другой – например, развиваться – западные хозяева ей не давали. Так оценивает украинские научные "изыскания" руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, доцент КФУ, социолог Наталья Киселева."Громче всех кричит "держите вора" сам вор. Нацистский киевский режим является главным преступником, который украл у своих граждан все: право на родное имя, на честную историю, на родной язык, которым для огромной части жителей страны является русский. Украинская власть украла у своего народа даже право голоса, отменив выборы сначала в парламент, затем президентские", – напоминает Киселева.И шутит: "Вероятно, не случайно слово "Украина" созвучно слову "украсть" – как корабль назовете…"Родина Ленина и Чеберяйчики"То, что нас очень сильно отличает с режимом в соседней стране – это ценности. Вернемся к "Колобку". С точки зрения православной культуры эта сказка осуждает смертный грех гордыни. То, что в народе мы называем хвастовством. Так вот, Колобок наказан за это. Создатели сказки категорически против всего того, что сейчас процветает на Украине. Именно этот порок лежит в основе современной украинской идеологии, того режима, который насильственным путем, презрев исторические процессы, пришел к власти, изматывает украинский народ и удивляет русский своими антинаучными выводами о нашем общем русском фольклоре", – приводит главный аргумент филолог Минчик.Тем временем украинские "патриоты" не сдаются: "Почему наши дети должны искать родину Колобка на родине Ленина?" – сокрушается известная украинская ведущая в эфире одного из центральных телеканалов нэзалэжной. А "исследователи" идут дальше и вот уже в ряды расхитителей "украинской интеллектуальной собственности" попадает Эдуард Успенский, потому что "сказочное существо Чебурашка – это не что иное, как украинский чеберяйчик, который встречается даже в романе Павла Загребельного "Евпраксия". Умопомрачительный поворот!…И все-таки тянутся простые украинцы к русской культуре. Вот, например, в 2022-м двое бежавших от мобилизации украинцев украли редкие издания произведений Пушкина и Гоголя из библиотеки Тартуского университета в Эстонии – всего 170 книг XIX века. В это можно было бы не поверить и снова обвинить во всем "кремлевских пропагандистов", но вот беда – об эпизоде пишет американское издание The New York Times – вот так "зрада" со стороны самых верных "друзей" современной Украины.

https://crimea.ria.ru/20230209/knizhnaya-voyna-sharikovykh-kak-pereproshivayut-russkoyazychnykh-ukraintsev-1126866480.html

https://crimea.ria.ru/20230703/dyadya-petya-ty-durak-kak-ukraintsy-imena-derussifitsirovali-1129789996.html

https://crimea.ria.ru/20230528/ukraina-imeni-lenina-kak-nezalezhnye-stranu-dekommunizirovali-1128984393.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

украина, литература, сказки, дерусификация на украине, общество, история, мнения, культура, сергей минчик, наталья киселева