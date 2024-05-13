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Круглобок, Илько и Чеберяйчик: как украинцы сказки дерусифицировали - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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https://crimea.ria.ru/20240513/kruglobok-ilko-i-cheberyaychik-kak-ukraintsy-skazki-derusifitsirovali-1137122239.html
Круглобок, Илько и Чеберяйчик: как украинцы сказки дерусифицировали
Круглобок, Илько и Чеберяйчик: как украинцы сказки дерусифицировали - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Круглобок, Илько и Чеберяйчик: как украинцы сказки дерусифицировали
Сначала был борщ. Его "украли" русские. Потом были Репин и Айвазовский. Их тоже "украли" русские. И вообще, "древние украинцы несли первичную цивилизацию ", а... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T19:41
2024-05-13T19:41
эксклюзивы риа новости крым
украина
литература
сказки
дерусификация на украине
общество
история
мнения
культура
сергей минчик
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Сначала был борщ. Его "украли" русские. Потом были Репин и Айвазовский. Их тоже "украли" русские. И вообще, "древние украинцы несли первичную цивилизацию ", а русских тогда вообще еще не было. Христос был галичанин, Рэм и Ромул – уроженцы Ровно, Нефертити – тоже гарна украинська жиночка."Компетентные специалисты" страны со столицей в Киеве не устают делать все новые открытия, и вот еще одно архиважное: русские "украли" украинские сказки и даже "украинских" былинных богатырей. Вот, например, Илько Муровец – ясное дело, "парубок моторный, и хлопец хоть куда казак". Ну и Колобок – тоже парень незалежный.Пост об этом со ссылкой на украинских исследователей опубликовал в своем Telegram-канале бывший нардеп Верховной Рады, экс-замминистра украинского МВД Антон Геращенко.Кем на самом деле был Илья Муромец, где и когда появились Колобок и Курочка Ряба и как Украина методично перепрошивает собственный народ – в материале РИА Новости Крым."Круглобок" и "Курочка Пеструшка""Россияне включили украинского "Колобка" в свой атлас русских народных сказок, – возмущается Геращенко, называет это "оккупацией украинского фольклора" и аргументирует: "Если бы сказка "Колобок" была русской, она называлась бы "Круглобок", поскольку слова "коло" в русском языке нет".А вот и есть. И было задолго до появления мовы, поясняет доцент кафедры русской и зарубежной литературы института филологии Крымского федерального университета Сергей Минчик."Коло" – корень не украинский, а древнерусский. Когда формировалась корневая система русского языка, украинского вообще еще не было. И в русском языке много слов с корнем "коло". Например, "коловрат", – напоминает специалист.Те же аргументы у украинских "исследователей" в случаях с "Курочкой Рябой" – будь она русской, звалась бы "Пеструшкой", и "Рукавичкой", которая тоже "украдена", поскольку не "Перчатка".По словам Минчика, пытаться притянуть русский фольклор к Украине, ссылаясь на эксперименты с анализом морфем, несостоятельно – современный литературный украинский вышел из того же старославянского, что и русский. Но есть и другой важный момент. Ни "Колобок, ни "Рукавичка", ни "Курочка Ряба" не могут быть украинскими, поскольку с точки зрения фольклористики относятся к "звериному циклу"."Сказки по стадии своего возникновения делятся на три группы: "звериные" – самая древня сказка, возникшая в дохристианский период развития русской цивилизации. Второй цикл – сказка "волшебная". И третий – самый молодой – сказка "социально-бытовая". Те сказки, о которых идет речь, возникли в дохристианскую эпоху, когда никакой Украиной еще и не пахло", – констатирует эксперт.Илько Муровец и Олэшко ПоповичТем временем Геращенко продолжает делиться "глубиной познаний": Илья Муромец – на самом деле украинский богатырь Илько Муровец, рожденный на Черниговщине. Олэшко Попович происходил из Пирятина на Полтавщине. Добрыня Никитич тоже украинец, потому что родственник князя Владимира (да – и князя тоже "украли").Общепринятая версия гласит: Илья Муромец рожден в деревне Карачарово, неподалеку от Мурома Владимирской области.Альтернативная, действительно, существует: некоторые историки XIX века предполагали малой родиной Муромца Карачев Брянской области или расположенный неподалеку Моровийск в Черниговской."Русские былины с точки зрения своей принадлежности делятся фольклористами на два цикла: Новгородский и Киевский. Первые посвящены купцам и относятся ко времени, когда стольным градом был Новгород, вторые – о богатырях – возникли позже, когда русский князь Олег перенес столицу в Киев. В любом случае Украины не было, а была одна страна – Русь. По этой причине совершенно не важно, кто и где родился – в летописях русские богатыри прямо называют своей родиной Русь и говорят о том, что сражаются за русскую землю", – поясняет Минчик.Понятно, что у Украины одна задача – антироссийская политика. Другой – например, развиваться – западные хозяева ей не давали. Так оценивает украинские научные "изыскания" руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, доцент КФУ, социолог Наталья Киселева."Громче всех кричит "держите вора" сам вор. Нацистский киевский режим является главным преступником, который украл у своих граждан все: право на родное имя, на честную историю, на родной язык, которым для огромной части жителей страны является русский. Украинская власть украла у своего народа даже право голоса, отменив выборы сначала в парламент, затем президентские", – напоминает Киселева.И шутит: "Вероятно, не случайно слово "Украина" созвучно слову "украсть" – как корабль назовете…"Родина Ленина и Чеберяйчики"То, что нас очень сильно отличает с режимом в соседней стране – это ценности. Вернемся к "Колобку". С точки зрения православной культуры эта сказка осуждает смертный грех гордыни. То, что в народе мы называем хвастовством. Так вот, Колобок наказан за это. Создатели сказки категорически против всего того, что сейчас процветает на Украине. Именно этот порок лежит в основе современной украинской идеологии, того режима, который насильственным путем, презрев исторические процессы, пришел к власти, изматывает украинский народ и удивляет русский своими антинаучными выводами о нашем общем русском фольклоре", – приводит главный аргумент филолог Минчик.Тем временем украинские "патриоты" не сдаются: "Почему наши дети должны искать родину Колобка на родине Ленина?" – сокрушается известная украинская ведущая в эфире одного из центральных телеканалов нэзалэжной. А "исследователи" идут дальше и вот уже в ряды расхитителей "украинской интеллектуальной собственности" попадает Эдуард Успенский, потому что "сказочное существо Чебурашка – это не что иное, как украинский чеберяйчик, который встречается даже в романе Павла Загребельного "Евпраксия". Умопомрачительный поворот!…И все-таки тянутся простые украинцы к русской культуре. Вот, например, в 2022-м двое бежавших от мобилизации украинцев украли редкие издания произведений Пушкина и Гоголя из библиотеки Тартуского университета в Эстонии – всего 170 книг XIX века. В это можно было бы не поверить и снова обвинить во всем "кремлевских пропагандистов", но вот беда – об эпизоде пишет американское издание The New York Times – вот так "зрада" со стороны самых верных "друзей" современной Украины.
https://crimea.ria.ru/20230209/knizhnaya-voyna-sharikovykh-kak-pereproshivayut-russkoyazychnykh-ukraintsev-1126866480.html
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украина, литература, сказки, дерусификация на украине, общество, история, мнения, культура, сергей минчик, наталья киселева
Круглобок, Илько и Чеберяйчик: как украинцы сказки дерусифицировали

Как украинцы из-за русских сказок обиделись

19:41 13.05.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИлья Муромец
Илья Муромец - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
Все материалы
Сначала был борщ. Его "украли" русские. Потом были Репин и Айвазовский. Их тоже "украли" русские. И вообще, "древние украинцы несли первичную цивилизацию ", а русских тогда вообще еще не было. Христос был галичанин, Рэм и Ромул – уроженцы Ровно, Нефертити – тоже гарна украинська жиночка.
"Компетентные специалисты" страны со столицей в Киеве не устают делать все новые открытия, и вот еще одно архиважное: русские "украли" украинские сказки и даже "украинских" былинных богатырей. Вот, например, Илько Муровец – ясное дело, "парубок моторный, и хлопец хоть куда казак". Ну и Колобок – тоже парень незалежный.
Пост об этом со ссылкой на украинских исследователей опубликовал в своем Telegram-канале бывший нардеп Верховной Рады, экс-замминистра украинского МВД Антон Геращенко.
Кем на самом деле был Илья Муромец, где и когда появились Колобок и Курочка Ряба и как Украина методично перепрошивает собственный народ – в материале РИА Новости Крым.

"Круглобок" и "Курочка Пеструшка"

"Россияне включили украинского "Колобка" в свой атлас русских народных сказок, – возмущается Геращенко, называет это "оккупацией украинского фольклора" и аргументирует: "Если бы сказка "Колобок" была русской, она называлась бы "Круглобок", поскольку слова "коло" в русском языке нет".
А вот и есть. И было задолго до появления мовы, поясняет доцент кафедры русской и зарубежной литературы института филологии Крымского федерального университета Сергей Минчик.
"Коло" – корень не украинский, а древнерусский. Когда формировалась корневая система русского языка, украинского вообще еще не было. И в русском языке много слов с корнем "коло". Например, "коловрат", – напоминает специалист.
Те же аргументы у украинских "исследователей" в случаях с "Курочкой Рябой" – будь она русской, звалась бы "Пеструшкой", и "Рукавичкой", которая тоже "украдена", поскольку не "Перчатка".
Хроника украинских запретов на русскую литературу - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля 2023, 08:26Эксклюзивы РИА Новости Крым
Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев
По словам Минчика, пытаться притянуть русский фольклор к Украине, ссылаясь на эксперименты с анализом морфем, несостоятельно – современный литературный украинский вышел из того же старославянского, что и русский. Но есть и другой важный момент. Ни "Колобок, ни "Рукавичка", ни "Курочка Ряба" не могут быть украинскими, поскольку с точки зрения фольклористики относятся к "звериному циклу".
"Сказки по стадии своего возникновения делятся на три группы: "звериные" – самая древня сказка, возникшая в дохристианский период развития русской цивилизации. Второй цикл – сказка "волшебная". И третий – самый молодой – сказка "социально-бытовая". Те сказки, о которых идет речь, возникли в дохристианскую эпоху, когда никакой Украиной еще и не пахло", – констатирует эксперт.

Илько Муровец и Олэшко Попович

Тем временем Геращенко продолжает делиться "глубиной познаний": Илья Муромец – на самом деле украинский богатырь Илько Муровец, рожденный на Черниговщине. Олэшко Попович происходил из Пирятина на Полтавщине. Добрыня Никитич тоже украинец, потому что родственник князя Владимира (да – и князя тоже "украли").
Общепринятая версия гласит: Илья Муромец рожден в деревне Карачарово, неподалеку от Мурома Владимирской области.
Альтернативная, действительно, существует: некоторые историки XIX века предполагали малой родиной Муромца Карачев Брянской области или расположенный неподалеку Моровийск в Черниговской.
"Русские былины с точки зрения своей принадлежности делятся фольклористами на два цикла: Новгородский и Киевский. Первые посвящены купцам и относятся ко времени, когда стольным градом был Новгород, вторые – о богатырях – возникли позже, когда русский князь Олег перенес столицу в Киев. В любом случае Украины не было, а была одна страна – Русь. По этой причине совершенно не важно, кто и где родился – в летописях русские богатыри прямо называют своей родиной Русь и говорят о том, что сражаются за русскую землю", – поясняет Минчик.
Хроники украинской дерусифакции – имена и фамилии - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
3 июля 2023, 21:47Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали
Понятно, что у Украины одна задача – антироссийская политика. Другой – например, развиваться – западные хозяева ей не давали. Так оценивает украинские научные "изыскания" руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, доцент КФУ, социолог Наталья Киселева.
"Громче всех кричит "держите вора" сам вор. Нацистский киевский режим является главным преступником, который украл у своих граждан все: право на родное имя, на честную историю, на родной язык, которым для огромной части жителей страны является русский. Украинская власть украла у своего народа даже право голоса, отменив выборы сначала в парламент, затем президентские", – напоминает Киселева.
И шутит: "Вероятно, не случайно слово "Украина" созвучно слову "украсть" – как корабль назовете…"

Родина Ленина и Чеберяйчики

"То, что нас очень сильно отличает с режимом в соседней стране – это ценности. Вернемся к "Колобку". С точки зрения православной культуры эта сказка осуждает смертный грех гордыни. То, что в народе мы называем хвастовством. Так вот, Колобок наказан за это. Создатели сказки категорически против всего того, что сейчас процветает на Украине. Именно этот порок лежит в основе современной украинской идеологии, того режима, который насильственным путем, презрев исторические процессы, пришел к власти, изматывает украинский народ и удивляет русский своими антинаучными выводами о нашем общем русском фольклоре", – приводит главный аргумент филолог Минчик.
Тем временем украинские "патриоты" не сдаются: "Почему наши дети должны искать родину Колобка на родине Ленина?" – сокрушается известная украинская ведущая в эфире одного из центральных телеканалов нэзалэжной. А "исследователи" идут дальше и вот уже в ряды расхитителей "украинской интеллектуальной собственности" попадает Эдуард Успенский, потому что "сказочное существо Чебурашка – это не что иное, как украинский чеберяйчик, который встречается даже в романе Павла Загребельного "Евпраксия". Умопомрачительный поворот!
…И все-таки тянутся простые украинцы к русской культуре. Вот, например, в 2022-м двое бежавших от мобилизации украинцев украли редкие издания произведений Пушкина и Гоголя из библиотеки Тартуского университета в Эстонии всего 170 книг XIX века. В это можно было бы не поверить и снова обвинить во всем "кремлевских пропагандистов", но вот беда об эпизоде пишет американское издание The New York Times вот так "зрада" со стороны самых верных "друзей" современной Украины.
Демонтаж памятника Ленину в Запорожье - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
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"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировали
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымУкраинаЛитератураСказкиДерусификация на УкраинеОбществоИсторияМненияКультураСергей МинчикНаталья Киселева
 
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