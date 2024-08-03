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Ленин с головой Шевченко: на Украине декомунизировали памятник - РИА Новости Крым, 03.08.2024
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Ленин с головой Шевченко: на Украине декомунизировали памятник
Ленин с головой Шевченко: на Украине декомунизировали памятник - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Ленин с головой Шевченко: на Украине декомунизировали памятник
Памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину в Житомирской области Украины избежал сноса в рамках "декоммунизации", но обрел голову русского... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T00:07
2024-08-03T00:08
декоммунизация
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памятники
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину в Житомирской области Украины избежал сноса в рамках "декоммунизации", но обрел голову русского поэта с украинскими корнями Тараса Шевченко. Об удивительной трансформации сообщило украинское издание "Страна".На фотографии, иллюстрирующей пост, композиция выглядит до комичности нелепо. В чертах лица бывшего Ленина трудно узнать Шевченко. Но еще менее похожим на автора "Кобзаря" делает фигуру знаменитая поза Владимира Ильича и его костюм-тройка, который появился уже после смерти поэта, в конце ХIХ века.Демонтаж памятников, связанных с советской историей и переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда власти приняли закон о так называемой декоммунизации.Перевоплощением Ленина в Шевченко занимаются не впервые. В 2021-м украинский журналист Олег Ельцов сообщал, что такую трансформацию пережила скульптура в Ровненской области в городе Корец. Позже Ленин "превратился" в Шевченко в пгт Пересечное в Харьковской области.В последние годы украинские власти начали яростную борьбу не только с советской историей, но и всем, что связано с Россией, в том числе литературой, балетом, живописью.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что на Украине много лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, и международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, в особенности в отношении русских людей на Украине.В январе 2024 года глава киевского режима, на тот момент еще президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на "сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации", которой, по его словам, угрожает опасность. Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский трезубец не прижился на щите "Родины-матери" в Киеве Круглобок, Илько и Чеберяйчик: как украинцы сказки дерусифицировали
https://crimea.ria.ru/20211206/dva-rta-i-prapor-na-ukraine-dekommunizirovali-olimpiyskogo-mishku-1121649800.html
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декоммунизация, украина, новости, политика, памятники, культура, история
Ленин с головой Шевченко: на Украине декомунизировали памятник

В Житомирской области памятнику Ленину переделали голову Шевченко – СМИ

00:07 03.08.2024 (обновлено: 00:08 03.08.2024)
 
© СоцсетиПеределанный памятник Ленину
Переделанный памятник Ленину
© Соцсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину в Житомирской области Украины избежал сноса в рамках "декоммунизации", но обрел голову русского поэта с украинскими корнями Тараса Шевченко. Об удивительной трансформации сообщило украинское издание "Страна".
"Был Ленин – стал Шевченко. В селе Житомирской области в рамках декоммунизации из скульптуры советского вождя сделали памятник украинскому поэту", – сообщается в Telegram-канале издания.
На фотографии, иллюстрирующей пост, композиция выглядит до комичности нелепо. В чертах лица бывшего Ленина трудно узнать Шевченко. Но еще менее похожим на автора "Кобзаря" делает фигуру знаменитая поза Владимира Ильича и его костюм-тройка, который появился уже после смерти поэта, в конце ХIХ века.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей и переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда власти приняли закон о так называемой декоммунизации.
Перевоплощением Ленина в Шевченко занимаются не впервые. В 2021-м украинский журналист Олег Ельцов сообщал, что такую трансформацию пережила скульптура в Ровненской области в городе Корец. Позже Ленин "превратился" в Шевченко в пгт Пересечное в Харьковской области.
В последние годы украинские власти начали яростную борьбу не только с советской историей, но и всем, что связано с Россией, в том числе литературой, балетом, живописью.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что на Украине много лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, и международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, в особенности в отношении русских людей на Украине.
В январе 2024 года глава киевского режима, на тот момент еще президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на "сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации", которой, по его словам, угрожает опасность.
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