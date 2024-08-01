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Украинский трезубец не прижился на щите "Родины-матери" в Киеве - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Украинский трезубец не прижился на щите "Родины-матери" в Киеве
Украинский трезубец не прижился на щите "Родины-матери" в Киеве - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Украинский трезубец не прижился на щите "Родины-матери" в Киеве
щите монумента "Родина-мать" в Киеве год назад, уже поврежден коррозией и рискует упасть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора украинского... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T18:49
2024-08-01T18:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Украинский трезубец, размещенный на щите монумента "Родина-мать" в Киеве год назад, уже поврежден коррозией и рискует упасть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора украинского Института электросварки имени Е. О. Патона Игоря Кривцуна.Трезубец был установлен в рамках так называемой декоммунизации и заменил на щите "Родины-матери" герб СССР.Он сообщил, что согласование работ с институтом пытались получить уже после проведения сварочных работ. Директор института нести ответственность за качество сварки отказался."Я говорю – нет, ребята, вы работали, вы и отвечайте", – заявил он.Установка символа украинской государственности на скульптуре "Родина-мать" была завершена шестого августа 2023 года. В Крыму этот акт вандализма назвали подтверждением нацистской сущности киевского режима, заявив, что за это неотвратимо наступит ответственность.Памятник был установлен в столице Украины в 1981 году во время празднования Дня Победы. Он был выполнен из нержавеющей стали с учетом рекомендаций специалистов всемирно известного советского Института электросварки имени Е. О. Патона. В процессе его создания были использованы передовые технологии сварки того времени, которые украинские производители работ не смогли повторить.Читайте также на РИА Новости Крым:Уголовное дело возбудили за осквернение памятника "Родина-мать"На Украине Пушкина и Ватутина изъяли из Реестра культурного наследияКоммунальщики снимают советскую звезду с обелиска городу-герою Киеву
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РИА Новости Крым
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украина, киев, в мире, общество, родина-мать, история, новости
Украинский трезубец не прижился на щите "Родины-матери" в Киеве

На монументе "Родина-мать" в Киеве отваливается приваренный год назад украинский трезубец

18:49 01.08.2024
 
© СоцсетиВ Киеве на монумент "Родина-мать" установили украинский трезубец вместо герба СССР
В Киеве на монумент Родина-мать установили украинский трезубец вместо герба СССР
© Соцсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Украинский трезубец, размещенный на щите монумента "Родина-мать" в Киеве год назад, уже поврежден коррозией и рискует упасть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора украинского Института электросварки имени Е. О. Патона Игоря Кривцуна.
Трезубец был установлен в рамках так называемой декоммунизации и заменил на щите "Родины-матери" герб СССР.
"Трезубец приварили, но к нам никто не обращался. А проблема в том, что там, где они варили, – там ветер, там нет защиты, и все эти швы под угрозой, они уже желтые, хотя это и нержавеющая сталь. А недавно мы обследовали монумент дронами и увидели, что там уже есть коррозия", – цитирует агентство Кривцуна.
Он сообщил, что согласование работ с институтом пытались получить уже после проведения сварочных работ. Директор института нести ответственность за качество сварки отказался.
"Я говорю – нет, ребята, вы работали, вы и отвечайте", – заявил он.
Установка символа украинской государственности на скульптуре "Родина-мать" была завершена шестого августа 2023 года. В Крыму этот акт вандализма назвали подтверждением нацистской сущности киевского режима, заявив, что за это неотвратимо наступит ответственность.
Памятник был установлен в столице Украины в 1981 году во время празднования Дня Победы. Он был выполнен из нержавеющей стали с учетом рекомендаций специалистов всемирно известного советского Института электросварки имени Е. О. Патона. В процессе его создания были использованы передовые технологии сварки того времени, которые украинские производители работ не смогли повторить.
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