https://crimea.ria.ru/20240801/ukrainskiy-trezubets-ne-prizhilsya-na-schite-rodiny-materi-v-kieve-1139297110.html

Украинский трезубец не прижился на щите "Родины-матери" в Киеве

Украинский трезубец не прижился на щите "Родины-матери" в Киеве - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Украинский трезубец не прижился на щите "Родины-матери" в Киеве

щите монумента "Родина-мать" в Киеве год назад, уже поврежден коррозией и рискует упасть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора украинского... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T18:49

2024-08-01T18:49

2024-08-01T18:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Украинский трезубец, размещенный на щите монумента "Родина-мать" в Киеве год назад, уже поврежден коррозией и рискует упасть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора украинского Института электросварки имени Е. О. Патона Игоря Кривцуна.Трезубец был установлен в рамках так называемой декоммунизации и заменил на щите "Родины-матери" герб СССР.Он сообщил, что согласование работ с институтом пытались получить уже после проведения сварочных работ. Директор института нести ответственность за качество сварки отказался."Я говорю – нет, ребята, вы работали, вы и отвечайте", – заявил он.Установка символа украинской государственности на скульптуре "Родина-мать" была завершена шестого августа 2023 года. В Крыму этот акт вандализма назвали подтверждением нацистской сущности киевского режима, заявив, что за это неотвратимо наступит ответственность.Памятник был установлен в столице Украины в 1981 году во время празднования Дня Победы. Он был выполнен из нержавеющей стали с учетом рекомендаций специалистов всемирно известного советского Института электросварки имени Е. О. Патона. В процессе его создания были использованы передовые технологии сварки того времени, которые украинские производители работ не смогли повторить.Читайте также на РИА Новости Крым:Уголовное дело возбудили за осквернение памятника "Родина-мать"На Украине Пушкина и Ватутина изъяли из Реестра культурного наследияКоммунальщики снимают советскую звезду с обелиска городу-герою Киеву

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, в мире, общество, родина-мать, история, новости