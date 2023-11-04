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Коммунальщики снимают советскую звезду с обелиска городу-герою Киеву
Коммунальщики снимают советскую звезду с обелиска городу-герою Киеву - РИА Новости Крым, 04.11.2023
Коммунальщики снимают советскую звезду с обелиска городу-герою Киеву
Коммунальщики Киева в субботу приступили к демонтажу советской звезды, венчающей обелиск городу-герою на площади Победы, ранее переименованной... РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T12:37
2023-11-04T12:37
2023-11-04T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Коммунальщики Киева в субботу приступили к демонтажу советской звезды, венчающей обелиск городу-герою на площади Победы, ранее переименованной националистическими властями в Галицкую. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.На опубликованных фото видно, что звезду снимают с постамента с помощью автовышки.В сентябре с обелиска сняли позолоченные изображения медали "Золотая Звезда" и табличку с надписью на русском языке.Обелиск высотой 43 метра был открыт 8 мая 1982 года на площади Победы. Монумент установлен в честь героической обороны Киева от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. На обелиске также есть награды, которые присваивали городам-героям: орден Ленина и медаль "Золотая Звезда".Ранее в украинской столице в рамках так называемой "декоммунизации" местные власти заменили герб СССР на монументе "Родина-мать" украинским трезубцем. Работы обошлись в 28 млн гривен (порядка 540 тысяч долларов США).Ранее министерство культуры и информационной политики Украины предложило изъять из государственного реестра недвижимых объектов культурного наследия могилу генерала Ватутина в Киеве, а также памятники Пушкину, Щорсу, Воронцову, Суворову, Ушакову и других выдающихся российских военных деятелей, поэтов, писателей и композиторов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиВ Киеве заменят Пушкина на Стуса, а Горького – на ГрушевскогоВ Киеве надругались над памятником Амет-Хану Султану
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РИА Новости Крым
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украина, киев, в мире, декоммунизация, общество, новости, ссср, город-герой, история, великая отечественная война
Коммунальщики снимают советскую звезду с обелиска городу-герою Киеву
В Киеве демонтируют советскую звезду с обелиска городу-герою на площади Победы