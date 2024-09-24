https://crimea.ria.ru/20240924/kanatchikova-dacha-v-odesse-khotyat-snesti-pamyatniki-pushkinu-i-vysotskomu-1140586765.html

Канатчикова дача: в Одессе хотят снести памятники Пушкину и Высоцкому

Канатчикова дача: в Одессе хотят снести памятники Пушкину и Высоцкому - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Канатчикова дача: в Одессе хотят снести памятники Пушкину и Высоцкому

19 памятников, в том числе Александру Пушкину, Максиму Горькому и Владимиру Высоцкому планируют снести в Одессе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T18:43

2024-09-24T18:43

2024-09-24T18:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. 19 памятников, в том числе Александру Пушкину, Максиму Горькому и Владимиру Высоцкому планируют снести в Одессе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный на сайте Одесского горсовета проект решения исполкома о назначении заказчика проектирования демонтажа памятников.Одесский исполком собирается демонтировать 19 памятников в городе, в том числе великому русскому поэту Александру Пушкину, русскому писателю Максиму Горькому и русскому писателю, сценаристу Исааку Бабелю, Владимиру Высоцкому, Зое Космодемьянской.Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявлял, что будет демонтирован установленный в центре Одессы памятник Пушкину.Демонтаж памятников, которые связаны с советской историей, а также переименование улиц, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации.Известно, что памятник Пушкину в Одессе установлен в XIX веке и был установлен на средства горожан. Он является объектом культурного наследия, его охраняет ЮНЕСКО.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя повсеместный снос памятников на Украине, назвала это явление "шариковщиной".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе приняли решение демонтировать памятник Екатерине IIАксенов прокомментировал снос памятника императрице в ОдессеВ Киеве снесут памятники Щорсу и Ватутину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одесса, новости, памятники, александр пушкин, владимир высоцкий, украина, декоммунизация