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Канатчикова дача: в Одессе хотят снести памятники Пушкину и Высоцкому - РИА Новости Крым, 24.09.2024
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Канатчикова дача: в Одессе хотят снести памятники Пушкину и Высоцкому
Канатчикова дача: в Одессе хотят снести памятники Пушкину и Высоцкому - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Канатчикова дача: в Одессе хотят снести памятники Пушкину и Высоцкому
19 памятников, в том числе Александру Пушкину, Максиму Горькому и Владимиру Высоцкому планируют снести в Одессе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T18:43
2024-09-24T18:35
одесса
новости
памятники
александр пушкин
владимир высоцкий
украина
декоммунизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. 19 памятников, в том числе Александру Пушкину, Максиму Горькому и Владимиру Высоцкому планируют снести в Одессе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный на сайте Одесского горсовета проект решения исполкома о назначении заказчика проектирования демонтажа памятников.Одесский исполком собирается демонтировать 19 памятников в городе, в том числе великому русскому поэту Александру Пушкину, русскому писателю Максиму Горькому и русскому писателю, сценаристу Исааку Бабелю, Владимиру Высоцкому, Зое Космодемьянской.Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявлял, что будет демонтирован установленный в центре Одессы памятник Пушкину.Демонтаж памятников, которые связаны с советской историей, а также переименование улиц, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации.Известно, что памятник Пушкину в Одессе установлен в XIX веке и был установлен на средства горожан. Он является объектом культурного наследия, его охраняет ЮНЕСКО.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя повсеместный снос памятников на Украине, назвала это явление "шариковщиной".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе приняли решение демонтировать памятник Екатерине IIАксенов прокомментировал снос памятника императрице в ОдессеВ Киеве снесут памятники Щорсу и Ватутину
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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одесса, новости, памятники, александр пушкин, владимир высоцкий, украина, декоммунизация
Канатчикова дача: в Одессе хотят снести памятники Пушкину и Высоцкому

В Одессе хотят снести еще 19 памятников – в списке Пушкин и Высоцкий

18:43 24.09.2024
 
© РИА Новости . Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкАртист Театра на Таганке Владимир Высоцкий (1938-1980) в роли Гамлета
Артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий (1938-1980) в роли Гамлета - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Анатолий Гаранин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. 19 памятников, в том числе Александру Пушкину, Максиму Горькому и Владимиру Высоцкому планируют снести в Одессе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный на сайте Одесского горсовета проект решения исполкома о назначении заказчика проектирования демонтажа памятников.
Одесский исполком собирается демонтировать 19 памятников в городе, в том числе великому русскому поэту Александру Пушкину, русскому писателю Максиму Горькому и русскому писателю, сценаристу Исааку Бабелю, Владимиру Высоцкому, Зое Космодемьянской.
Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявлял, что будет демонтирован установленный в центре Одессы памятник Пушкину.
Демонтаж памятников, которые связаны с советской историей, а также переименование улиц, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации.
Известно, что памятник Пушкину в Одессе установлен в XIX веке и был установлен на средства горожан. Он является объектом культурного наследия, его охраняет ЮНЕСКО.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя повсеместный снос памятников на Украине, назвала это явление "шариковщиной".
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ОдессаНовостиПамятникиАлександр ПушкинВладимир ВысоцкийУкраинаДекоммунизация
 
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