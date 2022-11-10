https://crimea.ria.ru/20221110/v-kieve-snesut-pamyatniki-schorsu-i-vatutinu-1125312030.html

В Киеве снесут памятники Щорсу и Ватутину

В Киеве снесут памятники Щорсу и Ватутину - РИА Новости Крым, 10.11.2022

В Киеве снесут памятники Щорсу и Ватутину

В Киеве демонтируют памятники легендарному комдиву Гражданской войны Николаю Щорсу и советскому военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T15:12

2022-11-10T15:12

2022-11-10T15:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. В Киеве демонтируют памятники легендарному комдиву Гражданской войны Николаю Щорсу и советскому военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экс-депутата Верховной рады Украины, инициатора сноса Николая Томенко.По словам экс-парламентария, его инициатива о демонтаже двух мемориальных объектов поддержана "экспертным советом по преодолению последствий русификации и тоталитаризма" с участием киевской мэрии. Памятник Щорсу планируют перенести из общественного в музейное пространство, при этом пока администрация украинской столицы не определила конкретный музей.Николай Федорович Ватутин прошел путь от красноармейца до генерала армии. В годы Великой Отечественной войны возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов до своей гибели в 1944 году. В России и на Украине Ватутину были установлены памятники и названы многочисленные географические объекты.Николай Щорс командовал украинскими красногвардейскими повстанческими формированиями, был командиром дивизии Красной Армии времен Гражданской войны. Погиб в 1919 году в бою под Житомиром в возрасте 24 лет."Борьба" с памятниками идет на Украине с 2015 года. В частности ранее одесситы проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II. Голосование проходило в специальном приложении "Социально активный гражданин". Летом украинцы подписали электронную петицию с предложением заменить памятник на монумент актеру Билли Херрингтону, известному по съемкам в порнофильмах в 1990 годах. Документ набрал необходимые для рассмотрения президентом Украины 25 тыс. голосов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя повсеместный снос памятников на Украине, назвала это явление "шариковщиной".

https://crimea.ria.ru/20221105/v-odesse-prinyali-reshenie-demontirovat-pamyatnik-ekaterine-ii-1125244380.html

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