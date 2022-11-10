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В Киеве снесут памятники Щорсу и Ватутину - РИА Новости Крым, 10.11.2022
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В Киеве снесут памятники Щорсу и Ватутину
В Киеве снесут памятники Щорсу и Ватутину - РИА Новости Крым, 10.11.2022
В Киеве снесут памятники Щорсу и Ватутину
В Киеве демонтируют памятники легендарному комдиву Гражданской войны Николаю Щорсу и советскому военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T15:12
2022-11-10T15:12
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. В Киеве демонтируют памятники легендарному комдиву Гражданской войны Николаю Щорсу и советскому военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экс-депутата Верховной рады Украины, инициатора сноса Николая Томенко.По словам экс-парламентария, его инициатива о демонтаже двух мемориальных объектов поддержана "экспертным советом по преодолению последствий русификации и тоталитаризма" с участием киевской мэрии. Памятник Щорсу планируют перенести из общественного в музейное пространство, при этом пока администрация украинской столицы не определила конкретный музей.Николай Федорович Ватутин прошел путь от красноармейца до генерала армии. В годы Великой Отечественной войны возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов до своей гибели в 1944 году. В России и на Украине Ватутину были установлены памятники и названы многочисленные географические объекты.Николай Щорс командовал украинскими красногвардейскими повстанческими формированиями, был командиром дивизии Красной Армии времен Гражданской войны. Погиб в 1919 году в бою под Житомиром в возрасте 24 лет."Борьба" с памятниками идет на Украине с 2015 года. В частности ранее одесситы проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II. Голосование проходило в специальном приложении "Социально активный гражданин". Летом украинцы подписали электронную петицию с предложением заменить памятник на монумент актеру Билли Херрингтону, известному по съемкам в порнофильмах в 1990 годах. Документ набрал необходимые для рассмотрения президентом Украины 25 тыс. голосов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя повсеместный снос памятников на Украине, назвала это явление "шариковщиной".
https://crimea.ria.ru/20221105/v-odesse-prinyali-reshenie-demontirovat-pamyatnik-ekaterine-ii-1125244380.html
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украина, общество, культура
В Киеве снесут памятники Щорсу и Ватутину

Экс-депутат ВРУ Томенко: принято решение о сносе памятников Щорсу и Ватутину

15:12 10.11.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПамятник Николаю Щорсу в Киеве
Памятник Николаю Щорсу в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. В Киеве демонтируют памятники легендарному комдиву Гражданской войны Николаю Щорсу и советскому военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экс-депутата Верховной рады Украины, инициатора сноса Николая Томенко.
По словам экс-парламентария, его инициатива о демонтаже двух мемориальных объектов поддержана "экспертным советом по преодолению последствий русификации и тоталитаризма" с участием киевской мэрии. Памятник Щорсу планируют перенести из общественного в музейное пространство, при этом пока администрация украинской столицы не определила конкретный музей.
"Также учтено мое предложение создать комиссию по подготовке предложений по эксгумации и захоронению останков Ватутина на военном кладбище. Важно, чтобы процедура и время демонтажа памятника Ватутину не были связаны с выводами комиссии по эксгумации и перезахоронению", - цитирует РИА Новости Томенко.
Николай Федорович Ватутин прошел путь от красноармейца до генерала армии. В годы Великой Отечественной войны возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов до своей гибели в 1944 году. В России и на Украине Ватутину были установлены памятники и названы многочисленные географические объекты.
Николай Щорс командовал украинскими красногвардейскими повстанческими формированиями, был командиром дивизии Красной Армии времен Гражданской войны. Погиб в 1919 году в бою под Житомиром в возрасте 24 лет.
"Борьба" с памятниками идет на Украине с 2015 года. В частности ранее одесситы проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II. Голосование проходило в специальном приложении "Социально активный гражданин". Летом украинцы подписали электронную петицию с предложением заменить памятник на монумент актеру Билли Херрингтону, известному по съемкам в порнофильмах в 1990 годах. Документ набрал необходимые для рассмотрения президентом Украины 25 тыс. голосов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя повсеместный снос памятников на Украине, назвала это явление "шариковщиной".
Памятник Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 14:44
В Одессе приняли решение демонтировать памятник Екатерине II
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