https://crimea.ria.ru/20240702/ukradennoe-iz-kryma-skifskoe-zoloto-pokazhut-na-vystavke-v-kieve-1138523048.html

Украденное из Крыма скифское золото покажут на выставке в Киеве

Украденное из Крыма скифское золото покажут на выставке в Киеве - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Украденное из Крыма скифское золото покажут на выставке в Киеве

В Киеве в Национальном музее истории Украины 5 июля откроется выставка "Сокровища Крыма. Возвращение". В экспозиции будут представлены предметы ювелирного... РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T10:48

2024-07-02T10:48

2024-07-02T10:53

ситуация вокруг скифского золота

скифское золото

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Киеве в Национальном музее истории Украины 5 июля откроется выставка "Сокровища Крыма. Возвращение". В экспозиции будут представлены предметы ювелирного искусства древних скифов, вывезенные из музеев Крыма в Нидерланды и возвращенные судом на Украину. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства культуры Украины."Настало время, когда мы возвращаем свое. "Сокровища Крыма. Возвращение" - значимая коллекция из четырех крымских музеев, которая является частью культурного наследия Украины", - говорится в тексте сообщения.В культурном ведомстве Украины напомнили, что судебные разбирательства по поводу скифской коллекции продолжались 10 лет, и назвали победу Украины в суде "исторической"."Крымские сокровища дома. Встречайте", - подчеркивают в пресс-службе ведомства.В тексте видеоролика экземпляры скифской коллекции названы артефактами украинской "испоконной" истории, которые "пытались украсть россияне".Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В коллекции скифского золота находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине. В жалобе отмечается, что действия Украины по возвращению экспонатов на свою территорию имеют сугубо политический характер, и вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограбление по-украински: как Киев похитил золото из музея Крыма в УССРГрабили тогда и сейчас: Захарова о ценностях Крыма в Британском музееПроигрывали в казино: как находки археологов из Крыма находили на западе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация вокруг скифского золота, скифское золото, киев, украина, новости, крым, культура, история