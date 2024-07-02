Рейтинг@Mail.ru
Украденное из Крыма скифское золото покажут на выставке в Киеве - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240702/ukradennoe-iz-kryma-skifskoe-zoloto-pokazhut-na-vystavke-v-kieve-1138523048.html
Украденное из Крыма скифское золото покажут на выставке в Киеве
Украденное из Крыма скифское золото покажут на выставке в Киеве - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Украденное из Крыма скифское золото покажут на выставке в Киеве
В Киеве в Национальном музее истории Украины 5 июля откроется выставка "Сокровища Крыма. Возвращение". В экспозиции будут представлены предметы ювелирного... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T10:48
2024-07-02T10:53
ситуация вокруг скифского золота
скифское золото
киев
украина
новости
крым
культура
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1a/1121247224_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_56573e1faa46c121dd0179c931f8aace.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Киеве в Национальном музее истории Украины 5 июля откроется выставка "Сокровища Крыма. Возвращение". В экспозиции будут представлены предметы ювелирного искусства древних скифов, вывезенные из музеев Крыма в Нидерланды и возвращенные судом на Украину. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства культуры Украины."Настало время, когда мы возвращаем свое. "Сокровища Крыма. Возвращение" - значимая коллекция из четырех крымских музеев, которая является частью культурного наследия Украины", - говорится в тексте сообщения.В культурном ведомстве Украины напомнили, что судебные разбирательства по поводу скифской коллекции продолжались 10 лет, и назвали победу Украины в суде "исторической"."Крымские сокровища дома. Встречайте", - подчеркивают в пресс-службе ведомства.В тексте видеоролика экземпляры скифской коллекции названы артефактами украинской "испоконной" истории, которые "пытались украсть россияне".Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В коллекции скифского золота находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине. В жалобе отмечается, что действия Украины по возвращению экспонатов на свою территорию имеют сугубо политический характер, и вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограбление по-украински: как Киев похитил золото из музея Крыма в УССРГрабили тогда и сейчас: Захарова о ценностях Крыма в Британском музееПроигрывали в казино: как находки археологов из Крыма находили на западе
киев
украина
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1a/1121247224_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_1faf2b5f0d827624cb2aa9c2cfa42db3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация вокруг скифского золота, скифское золото, киев, украина, новости, крым, культура, история
Украденное из Крыма скифское золото покажут на выставке в Киеве

В Киеве откроется выставка украденного из Крыма скифского золота

10:48 02.07.2024 (обновлено: 10:53 02.07.2024)
 
© AP Photo Peter DejongБраслет-спираль II века н.э. Экспонат выставки "Крым - золото и секреты Черного моря" в историческом музее Алларда Пирсона в Амстердаме
Браслет-спираль II века н.э. Экспонат выставки Крым - золото и секреты Черного моря в историческом музее Алларда Пирсона в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo Peter Dejong
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Киеве в Национальном музее истории Украины 5 июля откроется выставка "Сокровища Крыма. Возвращение". В экспозиции будут представлены предметы ювелирного искусства древних скифов, вывезенные из музеев Крыма в Нидерланды и возвращенные судом на Украину. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства культуры Украины.
"Настало время, когда мы возвращаем свое. "Сокровища Крыма. Возвращение" - значимая коллекция из четырех крымских музеев, которая является частью культурного наследия Украины", - говорится в тексте сообщения.
В культурном ведомстве Украины напомнили, что судебные разбирательства по поводу скифской коллекции продолжались 10 лет, и назвали победу Украины в суде "исторической".
"Крымские сокровища дома. Встречайте", - подчеркивают в пресс-службе ведомства.
В тексте видеоролика экземпляры скифской коллекции названы артефактами украинской "испоконной" истории, которые "пытались украсть россияне".
Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В коллекции скифского золота находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".
В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.
В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине. В жалобе отмечается, что действия Украины по возвращению экспонатов на свою территорию имеют сугубо политический характер, и вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ограбление по-украински: как Киев похитил золото из музея Крыма в УССР
Грабили тогда и сейчас: Захарова о ценностях Крыма в Британском музее
Проигрывали в казино: как находки археологов из Крыма находили на западе
 
Ситуация вокруг скифского золотаСкифское золотоКиевУкраинаНовостиКрымКультураИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07Что Орбан и Зеленский будут обсуждать в Киеве – политолог
12:41Хуже дефолта: эксперт предрек тяжелый удар по экономике Украины
12:35В Симферополе автомобиль сбил десятилетнего мальчика
12:25В Крыму раскрыто убийство 25-летней давности – обвиняемый в розыске
12:09Под Судаком ограничат движение транспорта
12:05Развожаев рассказал о состоянии раненых в ракетной атаке на Севастополь
11:58В Феодосии будут стрелять
11:47В Крым из Тольятти назначен дополнительный поезд
11:21Взрыв в Стерлитамаке: один человек погиб и пострадали двое детей
11:16Экс-премьера Украины и бывшего главу МИД заочно арестовали в России
10:54В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту
10:48Украденное из Крыма скифское золото покажут на выставке в Киеве
10:36Умер Народный артист России Владимир Матвеев
10:27Групповой удар по аэродрому в Миргороде: уничтожены пять истребителей ВСУ
10:16США выбрали позицию страуса: эксперт о переговорах с РФ через посредников
09:55В горах Крыма спасли женщину
09:20Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты 2:06
09:09250 дней и ночей: героическая оборона Севастополя в цифрах
08:52Настоящий патриот: в Крыму поздравили митрополита Тихона с днем рождения
08:39Бойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине
Лента новостейМолния