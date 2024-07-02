Украденное из Крыма скифское золото покажут на выставке в Киеве
В Киеве откроется выставка украденного из Крыма скифского золота
10:48 02.07.2024 (обновлено: 10:53 02.07.2024)
© AP Photo Peter DejongБраслет-спираль II века н.э. Экспонат выставки "Крым - золото и секреты Черного моря" в историческом музее Алларда Пирсона в Амстердаме
© AP Photo Peter Dejong
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Киеве в Национальном музее истории Украины 5 июля откроется выставка "Сокровища Крыма. Возвращение". В экспозиции будут представлены предметы ювелирного искусства древних скифов, вывезенные из музеев Крыма в Нидерланды и возвращенные судом на Украину. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства культуры Украины.
"Настало время, когда мы возвращаем свое. "Сокровища Крыма. Возвращение" - значимая коллекция из четырех крымских музеев, которая является частью культурного наследия Украины", - говорится в тексте сообщения.
В культурном ведомстве Украины напомнили, что судебные разбирательства по поводу скифской коллекции продолжались 10 лет, и назвали победу Украины в суде "исторической".
"Крымские сокровища дома. Встречайте", - подчеркивают в пресс-службе ведомства.
В тексте видеоролика экземпляры скифской коллекции названы артефактами украинской "испоконной" истории, которые "пытались украсть россияне".
Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В коллекции скифского золота находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".
В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.
В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине. В жалобе отмечается, что действия Украины по возвращению экспонатов на свою территорию имеют сугубо политический характер, и вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.
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