https://crimea.ria.ru/20240213/muzei-kryma-pozhalovalis-v-espch-iz-za-peredachi-skifskogo-zolota-ukraine-1134912569.html

Музеи Крыма пожаловались в ЕСПЧ из-за передачи скифского золота Украине

Музеи Крыма пожаловались в ЕСПЧ из-за передачи скифского золота Украине - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Музеи Крыма пожаловались в ЕСПЧ из-за передачи скифского золота Украине

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T16:13

2024-02-13T16:13

2024-02-13T16:15

скифское золото

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор Центрального музея Тавриды в Симферополе Андрей Мальгин.Четыре крымских музея подали жалобу в ЕСПЧ 4 октября 2023 года. Сделано это было из-за "неправосудного решения Верховного суда Нидерландов о передаче Украине экспонатов выставки "Крым — золотой остров в Черном море", пояснил Мальгин.Также в жалобе отмечается, что действия Украины по возвращению экспонатов на свою территорию носят сугубо политический мотив, и вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.Помимо этого, подчеркивается, что у музеев Крыма отсутствуют доступные средства для защиты своих имущественных прав от незаконных действий и решений Украины.Ранее директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников высказал мнение, что скифское золото, которое было передано Киеву, может быть утрачено. Он обратил внимание на то, что из Киево-Печерской лавры вывозятся иконы. Предметы из украинских музеев перемещают якобы на хранение в музеи ряда европейских государств. Поэтому у МИД России есть все основания предполагать, что крымские артефакты может постичь печальная судьба.В коллекции находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные фото "скифского золота": какие сокровища может потерять Крым В Крыму ответили цитатой Бисмарка на планы передать скифское золото КиевуГлава парламента Крыма предрек разграбление скифского золота на Украине

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2024

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