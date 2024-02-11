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Переданное Украине скифское золото может быть утрачено – МИД России - РИА Новости Крым, 11.02.2024
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Переданное Украине скифское золото может быть утрачено – МИД России
Переданное Украине скифское золото может быть утрачено – МИД России - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Переданное Украине скифское золото может быть утрачено – МИД России
Скифское золото, которое было передано Киеву, может быть утрачено. Такое мнение высказал директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников в... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T12:29
2024-02-11T12:37
скифское золото
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
крым
новости крыма
ситуация вокруг скифского золота
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Скифское золото, которое было передано Киеву, может быть утрачено. Такое мнение высказал директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников в интервью РИА Новости.Выставка "Крым - золотой остров в Черном море" была направлена в Бонн, а затем в Амстердам в 2013 году. В ее создании участвовали четыре крымских музея: Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию.В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал это решение политическим ходом и фактическим воровством. По его словам, это было ожидаемо, поскольку "Запад действует в отношении России, следуя логике войны, а на войне, как говорят, все средства хороши".Вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, комментируя намерения Нидерландов отправить на Украину коллекцию скифского золота, напомнил изречение канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка: "русские всегда придут за своим, не надо трогать русских".Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные фото "скифского золота": какие сокровища может потерять КрымГлава парламента Крыма предрек разграбление скифского золота на УкраинеКогда скифское золото вернется в Крым
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скифское золото, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, крым, новости крыма, ситуация вокруг скифского золота
Переданное Украине скифское золото может быть утрачено – МИД России

Утрату переданного Украине скифского золота предрекли в МИД России

12:29 11.02.2024 (обновлено: 12:37 11.02.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Скифское золото, которое было передано Киеву, может быть утрачено. Такое мнение высказал директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников в интервью РИА Новости.
"Сейчас мы видим, как вывозятся иконы из Киево-Печерской лавры. Предметы из украинских музеев перемещают якобы на хранение в музеи ряда европейских государств. Именно поэтому у нас есть все основания предполагать, что крымские артефакты может постичь печальная судьба — не можем исключать, что они могут быть утрачены", — цитирует агентство представителя МИД России.
Выставка "Крым - золотой остров в Черном море" была направлена в Бонн, а затем в Амстердам в 2013 году. В ее создании участвовали четыре крымских музея: Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию.
В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал это решение политическим ходом и фактическим воровством. По его словам, это было ожидаемо, поскольку "Запад действует в отношении России, следуя логике войны, а на войне, как говорят, все средства хороши".
Вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, комментируя намерения Нидерландов отправить на Украину коллекцию скифского золота, напомнил изречение канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка: "русские всегда придут за своим, не надо трогать русских".
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