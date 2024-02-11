https://crimea.ria.ru/20240211/peredannoe-ukraine-skifskoe-zoloto-mozhet-byt-utracheno--mid-rossii-1134870081.html

Переданное Украине скифское золото может быть утрачено – МИД России

Переданное Украине скифское золото может быть утрачено – МИД России - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Переданное Украине скифское золото может быть утрачено – МИД России

Скифское золото, которое было передано Киеву, может быть утрачено. Такое мнение высказал директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников в... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T12:29

2024-02-11T12:29

2024-02-11T12:37

скифское золото

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Скифское золото, которое было передано Киеву, может быть утрачено. Такое мнение высказал директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников в интервью РИА Новости.Выставка "Крым - золотой остров в Черном море" была направлена в Бонн, а затем в Амстердам в 2013 году. В ее создании участвовали четыре крымских музея: Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию.В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал это решение политическим ходом и фактическим воровством. По его словам, это было ожидаемо, поскольку "Запад действует в отношении России, следуя логике войны, а на войне, как говорят, все средства хороши".Вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, комментируя намерения Нидерландов отправить на Украину коллекцию скифского золота, напомнил изречение канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка: "русские всегда придут за своим, не надо трогать русских".Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные фото "скифского золота": какие сокровища может потерять КрымГлава парламента Крыма предрек разграбление скифского золота на УкраинеКогда скифское золото вернется в Крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скифское золото, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, крым, новости крыма, ситуация вокруг скифского золота