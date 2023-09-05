https://crimea.ria.ru/20230905/v-krymu-otvetili-tsitatoy-bismarka-na-plany-peredat-skifskoe-zoloto-kievu-1131181563.html

В Крыму ответили цитатой Бисмарка на планы передать скифское золото Киеву

В Крыму ответили цитатой Бисмарка на планы передать скифское золото Киеву - РИА Новости Крым, 05.09.2023

В Крыму ответили цитатой Бисмарка на планы передать скифское золото Киеву

Вице-премьер Крыма – постпред республики Георгий Мурадов прокомментировал намерения Нидерландов отправить на Украину коллекцию скифского золота из крымских... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T15:38

2023-09-05T15:38

2023-09-05T15:39

крым

ситуация вокруг скифского золота

георгий мурадов

украина

культура

в мире

европа

мнения

нидерланды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Вице-премьер Крыма – постпред республики Георгий Мурадов прокомментировал намерения Нидерландов отправить на Украину коллекцию скифского золота из крымских музеев цитатой канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, гласящей, что "русские всегда придут за своим".Он отметил, что скифское золото – бесценные предметы, являющиеся уникальным в своем плане культурным и историческим наследием Крыма.При этом вице-премьер республики выразил сомнение, что коллекцию в конечном итоге вывезут на Украину, поскольку неонацистский киевский режим "имеет склонность на всем зарабатывать деньги". Потому не исключено, что им захочется продать эти предметы непосредственно в Европе, как они поступили с древними иконами, которые сейчас экспонируются в Лувре.9 июня Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.Накануне ТАСС со ссылкой на официального представителя Амстердамского университета сообщил, что коллекция пока находится в столице Нидерландов, в настоящее время ведется подготовка к ее транспортировке на Украину.Читайте также на РИА Новости Крым:"Запад грабит Украину-колонию" – Захарова о вывозе реликвий в ЕвропуАксенов назвал условие для возвращения Скифского золота в КрымГлава парламента Крыма предрек разграбление скифского золота на Украине

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крым, ситуация вокруг скифского золота, георгий мурадов, украина, культура, в мире, европа, мнения, нидерланды