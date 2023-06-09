https://crimea.ria.ru/20230609/glava-parlamenta-kryma-predrek-razgrablenie-skifskogo-zolota-na-ukraine-1129290864.html

Глава парламента Крыма предрек разграбление скифского золота на Украине

Глава парламента Крыма предрек разграбление скифского золота на Украине - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Глава парламента Крыма предрек разграбление скифского золота на Украине

Решение Верховного суда Нидерландов о передаче Украине скифского золота приведет к его безвозвратной утрате, поскольку на Украине коллекция с большой... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T16:33

2023-06-09T16:33

2023-06-09T16:33

радио "спутник в крыму"

ситуация вокруг скифского золота

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

крым

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Решение Верховного суда Нидерландов о передаче Украине скифского золота приведет к его безвозвратной утрате, поскольку на Украине коллекция с большой вероятностью будет разграблена. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.Он подчеркнул, что решение является политическим, и Нидерланды в данном случае "взяли на себя большой грех", присоединившись к коллективному Западу, где происходит "деградация всех правовых и даже человеческих норм".9 июня Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине, говорится в постановлении, опубликованном в пятницу.В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Золото Византии впервые вывезли из ХерсонесаВ Крыму обнаружили древний город Боспорского царстваНа Украине "присвоили" экспонаты десятков крымских музеев

https://crimea.ria.ru/20230609/verkhovnyy-sud-niderlandov-priznal-krym-rossiyskim---senator-1129290411.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация вокруг скифского золота, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, мнения