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Глава парламента Крыма предрек разграбление скифского золота на Украине - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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Глава парламента Крыма предрек разграбление скифского золота на Украине
Глава парламента Крыма предрек разграбление скифского золота на Украине - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Глава парламента Крыма предрек разграбление скифского золота на Украине
Решение Верховного суда Нидерландов о передаче Украине скифского золота приведет к его безвозвратной утрате, поскольку на Украине коллекция с большой... РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T16:33
2023-06-09T16:33
радио "спутник в крыму"
ситуация вокруг скифского золота
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
крым
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Решение Верховного суда Нидерландов о передаче Украине скифского золота приведет к его безвозвратной утрате, поскольку на Украине коллекция с большой вероятностью будет разграблена. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.Он подчеркнул, что решение является политическим, и Нидерланды в данном случае "взяли на себя большой грех", присоединившись к коллективному Западу, где происходит "деградация всех правовых и даже человеческих норм".9 июня Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине, говорится в постановлении, опубликованном в пятницу.В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Золото Византии впервые вывезли из ХерсонесаВ Крыму обнаружили древний город Боспорского царстваНа Украине "присвоили" экспонаты десятков крымских музеев
https://crimea.ria.ru/20230609/verkhovnyy-sud-niderlandov-priznal-krym-rossiyskim---senator-1129290411.html
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ситуация вокруг скифского золота, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, мнения
Глава парламента Крыма предрек разграбление скифского золота на Украине

Константинов: на Украине скифское золото разграбят

16:33 09.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Решение Верховного суда Нидерландов о передаче Украине скифского золота приведет к его безвозвратной утрате, поскольку на Украине коллекция с большой вероятностью будет разграблена. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

"Когда-то у нацистов уже пытались найти янтарную комнату, но она исчезла навсегда. Поэтому существует большая вероятность исчезновения скифского золота, поскольку на Украине все грабят, растаскивают и страны фактически нет. Это, конечно, большая беда, потому что ценность коллекции велика", - констатировал спикер крымского парламента.

Он подчеркнул, что решение является политическим, и Нидерланды в данном случае "взяли на себя большой грех", присоединившись к коллективному Западу, где происходит "деградация всех правовых и даже человеческих норм".

"О чем говорит право: Крым в составе Украины имел свою конституцию. У нас было свое суверенное право, своя собственность. Она не имела никакого отношения к Киеву. После принятия решения на основании референдума, проведенного в соответствии с конституцией, при государственном перевороте в Киеве и ликвидации той Украины, в которую входил когда-то Крым, мы стали совершенно самостоятельным субъектом с сохранением всей собственности. Теперь у нас ее украли", - заявил Константинов.

9 июня Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине, говорится в постановлении, опубликованном в пятницу.
В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".
Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.
В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине.
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