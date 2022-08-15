https://crimea.ria.ru/20220815/v-krymu-obnaruzhili-drevniy-gorod-bosporskogo-tsarstva-1124163929.html

В Крыму обнаружили древний город Боспорского царства

В Крыму обнаружили древний город Боспорского царства - РИА Новости Крым, 15.08.2022

В Крыму обнаружили древний город Боспорского царства

Существовавший до V века город Боспорского царства обнаружили под Керчью археологи Белгородского государственного национального исследовательского университета... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T15:58

2022-08-15T15:58

2022-08-15T15:58

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крым в истории: секреты, факты, фото

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Существовавший до V века город Боспорского царства обнаружили под Керчью археологи Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ). Об этом со ссылкой на пресс-службу вуза сообщает РИА Новости.В рамках Восточно-Крымской археологической экспедиции на Караларском побережье участники работ обнаружили часть уличной вымостки и помещение, примыкавшее к оборонительной стене поселения. Историки полагают, что город принадлежал к греческой культуре и входил в Боспорское царство.Кроме того, в ходе работ на памятнике "Золотое Восточное" археологи изучили жилой комплекс и участок оборонительной стены. По словам ученых, находки позволили подтвердить датировку поселения III-IIвеками до нашей эры.В ходе раскопок исследовано более 175 квадратных метров. Среди находок: фрагменты "мегарских" чаш, амфор и другой посуды, кости животных, стеклянные и янтарные бусы. Одной из находок стала яма глубиной 1,8 метров с тонкой крышкой из ракушечника, в которой хранили зерно."Одно из помещений, вероятно, играло роль керамической мастерской на дому, о чем говорят остатки печи для обжига, несколько сырых и обожженных ткацких грузиков, практически целый лепной светильник. На интенсивную работу печи указывает обилие золистых отложений в полу", – рассказал руководитель археологического отряда "Фратрия", доцент НИУ "БелГУ" Сергей Прокопенко.В рамках исследования ученые подтвердили, что в середине I века до нашей эры в этом районе стояло укрепленное поселение, которое возникло на месте более раннего памятника античности.Ранее в Симферопольском районе Крыма, в районе села Перевальное обнаружили 35 скифских курганов, некоторые из них оказались нетронуты грабителями.

https://crimea.ria.ru/20220603/v-tsentre-sevastopolya-arkheologi-raskopali-ostatki-vekovogo-khrama-1123434374.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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