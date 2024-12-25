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Зал славы крымской журналистики пополнили новые имена

Зал славы крымской журналистики пополнили новые имена - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Зал славы крымской журналистики пополнили новые имена

Еще пять имен великих крымских журналистов увековечили в Зале славы на базе института коммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ имени Вернадского, передает... РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T15:20

2024-12-25T15:20

2024-12-25T15:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Еще пять имен великих крымских журналистов увековечили в Зале славы на базе института коммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ имени Вернадского, передает корреспондент РИА Новости Крым с места проведения церемонии."Их было 12, сегодня их стало 17. Пять новых членов Зала славы крымской журналистики у нас появились", - сказал директор ИММиД КФУ имени Вернадского Александр Марченко.По словам Марченко, проект имеет и образовательную составляющую. Портреты журналистов дополнены QR-кодами со ссылками на дополнительные материалы и литературу, которыми студенты пользуются при написании курсовых и дипломных работ.Марченко добавил, что Зал славы в дальнейшем продолжит расширяться."В следующем году у нас появятся новые члены зала славы. Я думаю, мы будем расширять это пространство другими способами. Может быть, у нас появятся экспонаты, газеты, номера журналов и фрагменты телерадиопрограмм", - уточнил он.Пополнять Зал славы будут имена тех журналистов, чей профессиональный, как и жизненный, путь уже завершен."Заслуженных людей очень много, но чтобы избежать раздора, мы помещаем сюда только тех, кто уже ушел из жизни", - объяснила РИА Новости Крым замдиректора по науке Диана Первых.В дальнейшем, возможно, Зал славы пополнят имена легендарных Семена Аронова, Альгимантаса Масенаса, Владимира Оболенского, Бориса Сермана и Михаила Соханя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники РИА Новости Крым рассказали детям о профессии журналистаЖурналисты РИА Новости Крым получили премии "Журналист года"В Крыму стартовал медиафорум "Журналистика в период СВО"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

журналистика, крым, новости крыма, кфу (крымский федеральный университет), симферополь