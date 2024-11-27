Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники РИА Новости Крым рассказали детям о профессии журналиста - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241127/sotrudniki-rossii-segodnya-rasskazali-detyam-o-professii-zhurnalista-1142175531.html
Сотрудники РИА Новости Крым рассказали детям о профессии журналиста
Сотрудники РИА Новости Крым рассказали детям о профессии журналиста - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Сотрудники РИА Новости Крым рассказали детям о профессии журналиста
О профессии журналиста, правах, обязанностях и морально-волевых качествах корреспондентов в пресс-центре РИА Новости Крым участникам "Движения первых"... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T13:39
2024-11-27T13:49
крым
журналистика
дети
образование в крыму и севастополе
международная медиагруппа "россия сегодня"
риа новости крым
новости крыма
ялта
армянск
алушта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1b/1142173800_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0fb2193bd76091239cecf282d563bab8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. О профессии журналиста, правах, обязанностях и морально-волевых качествах корреспондентов в пресс-центре РИА Новости Крым участникам "Движения первых" рассказали сотрудники подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.Мастер-класс прошел в рамках проекта "Детям интересно". С ученикам средней и старшей школы из Армянска, Алушты и Ялты общались шеф-редактор специальных проектов РИА Новости Крым Ольга Леонова и старший редактор социальных сетей РИА Новости Крым Екатерина Радионова. Они рассказали о своей работе, которую назвали безусловно любимой.В живой беседе школьники и спикеры обсудили, кто такой журналист, какими качествами надо обладать людям этой профессии, нужна ли в журналистике корочка специалиста и чем отличаются и в чем сходны журналисты и блогеры.50 ребят интересовались у спикеров и тем, как они пришли в профессию, о профессиональном выгорании и самых веселых случаях на работе. Вместе со слушателями также подискутировали, кто такие блогеры в современном мире и какая у них есть ответственность перед зрителем.Также школьникам из разных городов Крыма провели экскурсию по редакциям сайта РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Телефонные Маугли: с какого возраста можно давать детям гаджетыЖурналисты РИА Новости Крым победили на Всероссийском конкурсеВоенкоры РИА Новости Крым награждены медалью "Участнику СВО"
крым
ялта
армянск
алушта
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1b/1142173800_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0df6b1ead79cce0696a6beaf2b96cb07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, журналистика, дети, образование в крыму и севастополе, международная медиагруппа "россия сегодня", риа новости крым, новости крыма, ялта, армянск, алушта, симферополь
Сотрудники РИА Новости Крым рассказали детям о профессии журналиста

Детям интересно: в РИА Новости Крым рассказали школьникам о профессии журналиста

13:39 27.11.2024 (обновлено: 13:49 27.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
Пресс-конференция Детям интересно: профессия журналист – от первого лица - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. О профессии журналиста, правах, обязанностях и морально-волевых качествах корреспондентов в пресс-центре РИА Новости Крым участникам "Движения первых" рассказали сотрудники подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.
Мастер-класс прошел в рамках проекта "Детям интересно". С ученикам средней и старшей школы из Армянска, Алушты и Ялты общались шеф-редактор специальных проектов РИА Новости Крым Ольга Леонова и старший редактор социальных сетей РИА Новости Крым Екатерина Радионова. Они рассказали о своей работе, которую назвали безусловно любимой.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
Пресс-конференция Детям интересно: профессия журналист – от первого лица - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
В живой беседе школьники и спикеры обсудили, кто такой журналист, какими качествами надо обладать людям этой профессии, нужна ли в журналистике корочка специалиста и чем отличаются и в чем сходны журналисты и блогеры.
"Фактически журналист – это тот, кто умеет хорошо писать изложения. То есть принять информацию, понять ее, трансформировать и корректно выдать. Ну и поймите, что журналистика – это про других, а не про себя любимых", - сказала Ольга Леонова.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
Пресс-конференция Детям интересно: профессия журналист – от первого лица - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
50 ребят интересовались у спикеров и тем, как они пришли в профессию, о профессиональном выгорании и самых веселых случаях на работе. Вместе со слушателями также подискутировали, кто такие блогеры в современном мире и какая у них есть ответственность перед зрителем.
"Самое главное в нашей, как впрочем, и в любой другой профессии – все время учиться. Без этого ничего не будет. Так что не тратьте зря времени и начинайте прямо сейчас. Это всегда в жизни пригодится", - подытожила Екатерина Радионова.
Также школьникам из разных городов Крыма провели экскурсию по редакциям сайта РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
Пресс-конференция Детям интересно: профессия журналист – от первого лица
1 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
Пресс-конференция Детям интересно: профессия журналист – от первого лица
2 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
Пресс-конференция Детям интересно: профессия журналист – от первого лица
3 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
Пресс-конференция Детям интересно: профессия журналист – от первого лица
4 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
Пресс-конференция Детям интересно: профессия журналист – от первого лица
5 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
Пресс-конференция Детям интересно: профессия журналист – от первого лица
6 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
Пресс-конференция Детям интересно: профессия журналист – от первого лица
7 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
Пресс-конференция Детям интересно: профессия журналист – от первого лица
8 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Телефонные Маугли: с какого возраста можно давать детям гаджеты
Журналисты РИА Новости Крым победили на Всероссийском конкурсе
Военкоры РИА Новости Крым награждены медалью "Участнику СВО"
 
КрымЖурналистикадетиОбразование в Крыму и СевастополеМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"РИА Новости КрымНовости КрымаЯлтаАрмянскАлуштаСимферополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:29Семь морских пехотинцев Севастополя удостоены звания Герой России
15:02До 250 боевиков и десятки единиц техники – потери ВСУ в Курской области
14:40Удар по военно-морскому училищу в Севастополе – ложь
14:34Где в Крыму лежит снег
14:23Два села под Алуштой остались без света
14:12Крымчанин осужден за призывы к терроризму
13:51В Красноперекопском районе Крыма назначили главу администрации
13:49Пятый раненный при ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке умер в больнице
13:41Совет Федерации одобрил трехлетний бюджет России
13:39Сотрудники РИА Новости Крым рассказали детям о профессии журналиста
13:23Новости СВО: армия России ликвидировала еще 1535 украинских боевиков
13:19Территорию Запорожской АЭС атаковали шесть украинских беспилотников
13:13Удары по Украине – разбиты военные аэродромы
12:55Электроснабжение Херсонской области восстановлено
12:34Атака на Севастополь отбита – ракеты и БПЛА уничтожены
12:32Населенный пункт Новая Ильинка в Донбассе перешел под контроль России
12:22Над Крымом и Черным морем уничтожили 25 беспилотников
12:21С честью решают задачи СВО: Белоусов поздравил морпехов с праздником
12:17Крымчанин завоевал золото на юниорском первенстве мира по боксу
12:11В России за утечку персональных данных ввели штраф до 15 миллионов рублей
Лента новостейМолния