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Сотрудники РИА Новости Крым рассказали детям о профессии журналиста

Сотрудники РИА Новости Крым рассказали детям о профессии журналиста - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Сотрудники РИА Новости Крым рассказали детям о профессии журналиста

О профессии журналиста, правах, обязанностях и морально-волевых качествах корреспондентов в пресс-центре РИА Новости Крым участникам "Движения первых"... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T13:39

2024-11-27T13:39

2024-11-27T13:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. О профессии журналиста, правах, обязанностях и морально-волевых качествах корреспондентов в пресс-центре РИА Новости Крым участникам "Движения первых" рассказали сотрудники подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.Мастер-класс прошел в рамках проекта "Детям интересно". С ученикам средней и старшей школы из Армянска, Алушты и Ялты общались шеф-редактор специальных проектов РИА Новости Крым Ольга Леонова и старший редактор социальных сетей РИА Новости Крым Екатерина Радионова. Они рассказали о своей работе, которую назвали безусловно любимой.В живой беседе школьники и спикеры обсудили, кто такой журналист, какими качествами надо обладать людям этой профессии, нужна ли в журналистике корочка специалиста и чем отличаются и в чем сходны журналисты и блогеры.50 ребят интересовались у спикеров и тем, как они пришли в профессию, о профессиональном выгорании и самых веселых случаях на работе. Вместе со слушателями также подискутировали, кто такие блогеры в современном мире и какая у них есть ответственность перед зрителем.Также школьникам из разных городов Крыма провели экскурсию по редакциям сайта РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Телефонные Маугли: с какого возраста можно давать детям гаджетыЖурналисты РИА Новости Крым победили на Всероссийском конкурсеВоенкоры РИА Новости Крым награждены медалью "Участнику СВО"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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