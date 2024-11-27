Сотрудники РИА Новости Крым рассказали детям о профессии журналиста
Детям интересно: в РИА Новости Крым рассказали школьникам о профессии журналиста
13:39 27.11.2024 (обновлено: 13:49 27.11.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. О профессии журналиста, правах, обязанностях и морально-волевых качествах корреспондентов в пресс-центре РИА Новости Крым участникам "Движения первых" рассказали сотрудники подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.
Мастер-класс прошел в рамках проекта "Детям интересно". С ученикам средней и старшей школы из Армянска, Алушты и Ялты общались шеф-редактор специальных проектов РИА Новости Крым Ольга Леонова и старший редактор социальных сетей РИА Новости Крым Екатерина Радионова. Они рассказали о своей работе, которую назвали безусловно любимой.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
В живой беседе школьники и спикеры обсудили, кто такой журналист, какими качествами надо обладать людям этой профессии, нужна ли в журналистике корочка специалиста и чем отличаются и в чем сходны журналисты и блогеры.
"Фактически журналист – это тот, кто умеет хорошо писать изложения. То есть принять информацию, понять ее, трансформировать и корректно выдать. Ну и поймите, что журналистика – это про других, а не про себя любимых", - сказала Ольга Леонова.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
50 ребят интересовались у спикеров и тем, как они пришли в профессию, о профессиональном выгорании и самых веселых случаях на работе. Вместе со слушателями также подискутировали, кто такие блогеры в современном мире и какая у них есть ответственность перед зрителем.
"Самое главное в нашей, как впрочем, и в любой другой профессии – все время учиться. Без этого ничего не будет. Так что не тратьте зря времени и начинайте прямо сейчас. Это всегда в жизни пригодится", - подытожила Екатерина Радионова.
Также школьникам из разных городов Крыма провели экскурсию по редакциям сайта РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
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Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
2 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
3 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
4 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
5 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
6 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
7 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
8 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 8
Пресс-конференция "Детям интересно: профессия журналист – от первого лица"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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