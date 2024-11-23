https://crimea.ria.ru/20241123/s-kakogo-vozrasta-mozhno-davat-detyam-gadzhety--sovet-psikhiatra-1121517750.html

Телефонные Маугли: с какого возраста можно давать детям гаджеты

Телефонные Маугли: с какого возраста можно давать детям гаджеты - РИА Новости Крым, 23.11.2024

Телефонные Маугли: с какого возраста можно давать детям гаджеты

Маленьким детям нежелательно давать в самостоятельное пользование гаджеты, поскольку им важно изучать внешний мир и учиться вести себя в социуме, иначе родители РИА Новости Крым, 23.11.2024

2024-11-23T08:51

2024-11-23T08:51

2024-11-23T09:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Маленьким детям нежелательно давать в самостоятельное пользование гаджеты, поскольку им важно изучать внешний мир и учиться вести себя в социуме, иначе родители рискуют получить "телефонного Маугли". Такое мнение психиатр Дарья Шурыгина.Она не советует родителям использовать телевизор или смартфон в качестве способа отвлечь детей, напротив – их можно и нужно увлечь занятиями или делами в реальной жизни. Это способствуют укреплению базы нейронных связей у ребенка и всестороннему развитию ребенка."Бывают вопиющие ситуации, когда мама говорит, что дала своему ребенку телефон в 3-4 месяца, потому что ей это удобно. Он смотрит на мелькающую картинку, понимает, что там разговаривающий дядя или тетя, телефон не ведет с ним диалог и не призывает ребенка выражать свои эмоции. Он лишен живого диалога, мимического диалога. Я называю таких детей "телефонными Маугли" - как Маугли воспитал волк, а наших детей воспитывает телефон", - отметила эксперт.По ее словам, давать в самостоятельное пользование гаджеты лучше в 7 лет и то только потому, что использование интернета часто регламентировано школьной программой.Ранее психиатр объяснила, к чему ведет бесконтрольный просмотр детьми мультиков и что нужно делать родителям для сохранения психического здоровья ребенка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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общество, россия, психология, дети, совет эксперта, здоровье, телефон