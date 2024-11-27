Рейтинг@Mail.ru
Территорию Запорожской АЭС атаковали шесть украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241127/territoriyu-zaporozhskoy-aes-atakovali-shest-ukrainskikh-bespilotnikov-1142173032.html
Территорию Запорожской АЭС атаковали шесть украинских беспилотников
Территорию Запорожской АЭС атаковали шесть украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Территорию Запорожской АЭС атаковали шесть украинских беспилотников
ВСУ на протяжении суток активно атаковали объекты на территории Запорожской атомной электростанции и в городе Энергодар беспилотниками и артиллерией. За сутки... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T13:19
2024-11-27T13:19
министерство обороны рф
заэс (запорожская атомная электростанция)
энергодар
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129806754_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a8969b7fb0c189d4314c731a2871201.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ на протяжении суток активно атаковали объекты на территории Запорожской атомной электростанции и в городе Энергодар беспилотниками и артиллерией. За сутки отражены шесть ударов, сообщает Минобороны.Все дроны были сбиты силами ПВО или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате провокации пострадавших и повреждений нет, уточняют в ведомстве."Персонал Запорожской АЭС продолжает работу в штатном режиме, радиационная обстановка вблизи атомной станции в норме".Стуками ранее Вооруженные силы России отразили восемь попыток украинских боевиков атаковать Энергодар и территорию Запорожской АЭС.Утром в среду он сообщил о повреждении линии электропередачи, после чего произошли отключения по всему региону. Без света оставались 584 тысяч жителей в 457 населенных пунктах. Днем специалисты "Таврия-Энерго" и "Россети" завершили восстановление электроснабжения – подача электроэнергии в регионе полностью восстановлена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине уничтожен Дрогобычский долотный заводАрмия России уничтожила пункт управления дронами для атак на ЗАЭСЯдерная безопасность на Запорожской АЭС – Балицкий оценил угрозу
заэс (запорожская атомная электростанция)
энергодар
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129806754_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_b5f5e3332cc19de97dd38aa3133aa102.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, заэс (запорожская атомная электростанция), энергодар, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, запорожская область
Территорию Запорожской АЭС атаковали шесть украинских беспилотников

Энергодар и Запорожская атомная станция атакованы беспилотниками и артиллерией ВСУ

13:19 27.11.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВизит главы МАГАТЭ Р. Гросси на Запорожскую АЭС
Визит главы МАГАТЭ Р. Гросси на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ на протяжении суток активно атаковали объекты на территории Запорожской атомной электростанции и в городе Энергодар беспилотниками и артиллерией. За сутки отражены шесть ударов, сообщает Минобороны.
"За сутки ВСУ совершили шесть атак с использованием БПЛА коптерного типа и нанесли два удара из ствольной артиллерии по территории Запорожской АЭС и населенному пункту Энергодар", - говорится сообщении.
Все дроны были сбиты силами ПВО или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате провокации пострадавших и повреждений нет, уточняют в ведомстве.
"Персонал Запорожской АЭС продолжает работу в штатном режиме, радиационная обстановка вблизи атомной станции в норме".
Стуками ранее Вооруженные силы России отразили восемь попыток украинских боевиков атаковать Энергодар и территорию Запорожской АЭС.
Утром в среду он сообщил о повреждении линии электропередачи, после чего произошли отключения по всему региону. Без света оставались 584 тысяч жителей в 457 населенных пунктах. Днем специалисты "Таврия-Энерго" и "Россети" завершили восстановление электроснабжения – подача электроэнергии в регионе полностью восстановлена.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Украине уничтожен Дрогобычский долотный завод
Армия России уничтожила пункт управления дронами для атак на ЗАЭС
Ядерная безопасность на Запорожской АЭС – Балицкий оценил угрозу
 
Министерство обороны РФЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)ЭнергодарБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииЗапорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:29Семь морских пехотинцев Севастополя удостоены звания Герой России
15:02До 250 боевиков и десятки единиц техники – потери ВСУ в Курской области
14:40Удар по военно-морскому училищу в Севастополе – ложь
14:34Где в Крыму лежит снег
14:23Два села под Алуштой остались без света
14:12Крымчанин осужден за призывы к терроризму
13:51В Красноперекопском районе Крыма назначили главу администрации
13:49Пятый раненный при ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке умер в больнице
13:41Совет Федерации одобрил трехлетний бюджет России
13:39Сотрудники РИА Новости Крым рассказали детям о профессии журналиста
13:23Новости СВО: армия России ликвидировала еще 1535 украинских боевиков
13:19Территорию Запорожской АЭС атаковали шесть украинских беспилотников
13:13Удары по Украине – разбиты военные аэродромы
12:55Электроснабжение Херсонской области восстановлено
12:34Атака на Севастополь отбита – ракеты и БПЛА уничтожены
12:32Населенный пункт Новая Ильинка в Донбассе перешел под контроль России
12:22Над Крымом и Черным морем уничтожили 25 беспилотников
12:21С честью решают задачи СВО: Белоусов поздравил морпехов с праздником
12:17Крымчанин завоевал золото на юниорском первенстве мира по боксу
12:11В России за утечку персональных данных ввели штраф до 15 миллионов рублей
Лента новостейМолния