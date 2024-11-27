https://crimea.ria.ru/20241127/territoriyu-zaporozhskoy-aes-atakovali-shest-ukrainskikh-bespilotnikov-1142173032.html
Территорию Запорожской АЭС атаковали шесть украинских беспилотников
Территорию Запорожской АЭС атаковали шесть украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Территорию Запорожской АЭС атаковали шесть украинских беспилотников
ВСУ на протяжении суток активно атаковали объекты на территории Запорожской атомной электростанции и в городе Энергодар беспилотниками и артиллерией. За сутки... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T13:19
2024-11-27T13:19
2024-11-27T13:19
министерство обороны рф
заэс (запорожская атомная электростанция)
энергодар
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ на протяжении суток активно атаковали объекты на территории Запорожской атомной электростанции и в городе Энергодар беспилотниками и артиллерией. За сутки отражены шесть ударов, сообщает Минобороны.Все дроны были сбиты силами ПВО или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате провокации пострадавших и повреждений нет, уточняют в ведомстве."Персонал Запорожской АЭС продолжает работу в штатном режиме, радиационная обстановка вблизи атомной станции в норме".Стуками ранее Вооруженные силы России отразили восемь попыток украинских боевиков атаковать Энергодар и территорию Запорожской АЭС.Утром в среду он сообщил о повреждении линии электропередачи, после чего произошли отключения по всему региону. Без света оставались 584 тысяч жителей в 457 населенных пунктах. Днем специалисты "Таврия-Энерго" и "Россети" завершили восстановление электроснабжения – подача электроэнергии в регионе полностью восстановлена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине уничтожен Дрогобычский долотный заводАрмия России уничтожила пункт управления дронами для атак на ЗАЭСЯдерная безопасность на Запорожской АЭС – Балицкий оценил угрозу
заэс (запорожская атомная электростанция)
энергодар
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министерство обороны рф, заэс (запорожская атомная электростанция), энергодар, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, запорожская область
Территорию Запорожской АЭС атаковали шесть украинских беспилотников
Энергодар и Запорожская атомная станция атакованы беспилотниками и артиллерией ВСУ