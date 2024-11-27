https://crimea.ria.ru/20241127/novosti-svo-armiya-rossii-likvidirovala-esche-1535-ukrainskikh-boevikov-1142173325.html

Новости СВО: армия России ликвидировала еще 1535 украинских боевиков

Новости СВО: армия России ликвидировала еще 1535 украинских боевиков - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Новости СВО: армия России ликвидировала еще 1535 украинских боевиков

Российские военные уничтожили за сутки еще 1535 боевиков ВСУ и отразили 20 контратак противника. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T13:23

2024-11-27T13:23

2024-11-27T13:23

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили за сутки еще 1535 боевиков ВСУ и отразили 20 контратак противника. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-30, а также склад боеприпасов.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, отразили четыре контратаки противника. ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, три бронетранспортера М113, боевую бронированную машину "Козак", четыре автомобиля, гаубицу М198 и орудие М119 производства США, две станции РЭБ "Анклав-Н" и четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, отразили три контратаки ВСУ. Потери противника составили более 400 военнослужащих, два автомобиля, два орудия М119. Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.Бойцы группировки "Центр" освободили населенный пункт Новая Ильинка Донецкой Народной Республики, отразили 10 контратак ВСУ. Противник потерял до 415 военнослужащих, семь автомобилей, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили три контратаки. Потери ВСУ составили до 145 военнослужащих, два танка, боевая броннированная машинаMaxxPro" производства США, три автомобиля и САУ "Акация".Подразделения "Днепра" уничтожили до 65 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу Д-30, станцию РЭБ "Буковель-AD".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский "Корнет" разбил группу боевых машин пехоты ВСУ под КурскомРоссия готовит ответ на удары ракетами ATACMS по Курской области – МОАрмия России уничтожила пункт управления дронами для атак на ЗАЭС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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