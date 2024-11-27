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Новости СВО: армия России ликвидировала еще 1535 украинских боевиков - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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Новости СВО: армия России ликвидировала еще 1535 украинских боевиков
Новости СВО: армия России ликвидировала еще 1535 украинских боевиков - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Новости СВО: армия России ликвидировала еще 1535 украинских боевиков
Российские военные уничтожили за сутки еще 1535 боевиков ВСУ и отразили 20 контратак противника. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T13:23
2024-11-27T13:23
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
поставки западного оружия украине
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили за сутки еще 1535 боевиков ВСУ и отразили 20 контратак противника. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-30, а также склад боеприпасов.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, отразили четыре контратаки противника. ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, три бронетранспортера М113, боевую бронированную машину "Козак", четыре автомобиля, гаубицу М198 и орудие М119 производства США, две станции РЭБ "Анклав-Н" и четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, отразили три контратаки ВСУ. Потери противника составили более 400 военнослужащих, два автомобиля, два орудия М119. Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.Бойцы группировки "Центр" освободили населенный пункт Новая Ильинка Донецкой Народной Республики, отразили 10 контратак ВСУ. Противник потерял до 415 военнослужащих, семь автомобилей, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили три контратаки. Потери ВСУ составили до 145 военнослужащих, два танка, боевая броннированная машинаMaxxPro" производства США, три автомобиля и САУ "Акация".Подразделения "Днепра" уничтожили до 65 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу Д-30, станцию РЭБ "Буковель-AD".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский "Корнет" разбил группу боевых машин пехоты ВСУ под КурскомРоссия готовит ответ на удары ракетами ATACMS по Курской области – МОАрмия России уничтожила пункт управления дронами для атак на ЗАЭС
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине, группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "центр", инфографика
Новости СВО: армия России ликвидировала еще 1535 украинских боевиков

В зоне СВО уничтожены более полутора тысяч боевиков ВСУ за сутки

13:23 27.11.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили за сутки еще 1535 боевиков ВСУ и отразили 20 контратак противника. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
Сводка Минобороны Росси из зоны спецоперации за 27 ноября 2024Сводка Минобороны Росси из зоны спецоперации за 27 ноября 2024
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-30, а также склад боеприпасов.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, отразили четыре контратаки противника. ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, три бронетранспортера М113, боевую бронированную машину "Козак", четыре автомобиля, гаубицу М198 и орудие М119 производства США, две станции РЭБ "Анклав-Н" и четыре склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, отразили три контратаки ВСУ. Потери противника составили более 400 военнослужащих, два автомобиля, два орудия М119. Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Бойцы группировки "Центр" освободили населенный пункт Новая Ильинка Донецкой Народной Республики, отразили 10 контратак ВСУ. Противник потерял до 415 военнослужащих, семь автомобилей, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили три контратаки. Потери ВСУ составили до 145 военнослужащих, два танка, боевая броннированная машинаMaxxPro" производства США, три автомобиля и САУ "Акация".
Подразделения "Днепра" уничтожили до 65 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу Д-30, станцию РЭБ "Буковель-AD".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУПоставки западного оружия УкраинеГруппировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Центр"
 
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