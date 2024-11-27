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Населенный пункт Новая Ильинка в Донбассе перешел под контроль России - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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Населенный пункт Новая Ильинка в Донбассе перешел под контроль России
Населенный пункт Новая Ильинка в Донбассе перешел под контроль России - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Населенный пункт Новая Ильинка в Донбассе перешел под контроль России
Военнослужащие группировки войск "Центр" в результате успешного наступления освободили село Новая Ильинка в Покровском районе Донецкой Народной Республики. Об... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T12:32
2024-11-27T12:59
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Центр" в результате успешного наступления освободили село Новая Ильинка в Покровском районе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Кроме того, силами группировки нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Леонидовка и Димитров Донецкой Народной Республики.Было отражено 10 контратак штурмовых групп ВСУ. В результате боев на этом направлении противник потерял до 415 военнослужащих, семь автомобилей, одно артиллерийское орудие и гаубицу.Российская армия на протяжении нескольких месяцев продолжает успешное наступление, почти ежедневно занимая новые населенные пункты. Так, 26 ноября силами группировки войск "Запад" были взяты под контроль Копанки в Харьковской области, а 22 ноября в Донбассе российские военнослужащие заняли село Новодмитровка. 21 ноября в ДНР был освобожден населенный пункт Дальнее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила населенный пункт в Харьковской областиРоссийская армия освободила Ильинку на Кураховском направлении в ДонбассеОсвобожден населенный пункт Новоселидовка в ДНР
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Населенный пункт Новая Ильинка в Донбассе перешел под контроль России

В ДНР освобожден населенный пункт Новая Ильинка

12:32 27.11.2024 (обновлено: 12:59 27.11.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр"
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Центр" в результате успешного наступления освободили село Новая Ильинка в Покровском районе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Новая Ильинка Донецкой Народной Республики", - сообщается в сводке министерства.
Кроме того, силами группировки нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Леонидовка и Димитров Донецкой Народной Республики.
Было отражено 10 контратак штурмовых групп ВСУ. В результате боев на этом направлении противник потерял до 415 военнослужащих, семь автомобилей, одно артиллерийское орудие и гаубицу.
Российская армия на протяжении нескольких месяцев продолжает успешное наступление, почти ежедневно занимая новые населенные пункты. Так, 26 ноября силами группировки войск "Запад" были взяты под контроль Копанки в Харьковской области, а 22 ноября в Донбассе российские военнослужащие заняли село Новодмитровка. 21 ноября в ДНР был освобожден населенный пункт Дальнее.
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