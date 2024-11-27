https://crimea.ria.ru/20241127/elektrosnabzhenie-khersonskoy-oblasti-vosstanovleno--1142172498.html
Электроснабжение Херсонской области восстановлено
Электроснабжение Херсонской области восстановлено - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Электроснабжение Херсонской области восстановлено
В Херсонской области полностью восстановили электроснабжение по резервной схеме, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T12:55
2024-11-27T12:55
2024-11-27T12:58
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владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Херсонской области полностью восстановили электроснабжение по резервной схеме, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.На месте продолжают работать специалисты, задействована необходимая техника и персонал для обеспечения полного восстановления энергосистемы, добавил Сальдо.Аварийное отключение света в Херсонской областиУтром в среду в Херсонской области из-за аварийного отключения на линии электропередачи ВЛ-330 кВ Джанкой – Мелитополь были обесточены 172 населенных пункта. Отключения произошли в Геническом, Новотроицком, Верхнерогачикском, Великолепетихском, Ивановском и Нижнесерогозском муниципальных округах. Это затронуло 137 534 человека, а также 40 социально значимых объектов, которые были оперативно подключены к аварийным источникам питания.Также была обесточена вся Запорожская область. Там уже устранили последствия повреждения ЛЭП, сообщил ранее губернатор региона Евгений Балицкий. По его данным, без света с утра среды находились 584 тысячи абонентов в 457 населенных пунктах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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россия, новости, запорожская область, херсонская область, владимир сальдо, энергетика
Электроснабжение Херсонской области восстановлено
В Херсонской области полностью восстановили электроснабжение по резервной схеме – Сальдо
12:55 27.11.2024 (обновлено: 12:58 27.11.2024)