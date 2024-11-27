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Электроснабжение Херсонской области восстановлено - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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Электроснабжение Херсонской области восстановлено
Электроснабжение Херсонской области восстановлено - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Электроснабжение Херсонской области восстановлено
В Херсонской области полностью восстановили электроснабжение по резервной схеме, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T12:55
2024-11-27T12:58
россия
новости
запорожская область
херсонская область
владимир сальдо
энергетика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Херсонской области полностью восстановили электроснабжение по резервной схеме, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.На месте продолжают работать специалисты, задействована необходимая техника и персонал для обеспечения полного восстановления энергосистемы, добавил Сальдо.Аварийное отключение света в Херсонской областиУтром в среду в Херсонской области из-за аварийного отключения на линии электропередачи ВЛ-330 кВ Джанкой – Мелитополь были обесточены 172 населенных пункта. Отключения произошли в Геническом, Новотроицком, Верхнерогачикском, Великолепетихском, Ивановском и Нижнесерогозском муниципальных округах. Это затронуло 137 534 человека, а также 40 социально значимых объектов, которые были оперативно подключены к аварийным источникам питания.Также была обесточена вся Запорожская область. Там уже устранили последствия повреждения ЛЭП, сообщил ранее губернатор региона Евгений Балицкий. По его данным, без света с утра среды находились 584 тысячи абонентов в 457 населенных пунктах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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россия, новости, запорожская область, херсонская область, владимир сальдо, энергетика
Электроснабжение Херсонской области восстановлено

В Херсонской области полностью восстановили электроснабжение по резервной схеме – Сальдо

12:55 27.11.2024 (обновлено: 12:58 27.11.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЛампы накаливания. Архивное фото
Лампы накаливания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Игорь Агеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Херсонской области полностью восстановили электроснабжение по резервной схеме, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"В 12:00 удалось полностью восстановить электроснабжение по резервной схеме. До конца дня будут завершены аварийно-восстановительные работы по основной схеме", - написал он.
На месте продолжают работать специалисты, задействована необходимая техника и персонал для обеспечения полного восстановления энергосистемы, добавил Сальдо.

Аварийное отключение света в Херсонской области

Утром в среду в Херсонской области из-за аварийного отключения на линии электропередачи ВЛ-330 кВ Джанкой – Мелитополь были обесточены 172 населенных пункта. Отключения произошли в Геническом, Новотроицком, Верхнерогачикском, Великолепетихском, Ивановском и Нижнесерогозском муниципальных округах. Это затронуло 137 534 человека, а также 40 социально значимых объектов, которые были оперативно подключены к аварийным источникам питания.
Также была обесточена вся Запорожская область. Там уже устранили последствия повреждения ЛЭП, сообщил ранее губернатор региона Евгений Балицкий. По его данным, без света с утра среды находились 584 тысячи абонентов в 457 населенных пунктах.
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РоссияНовостиЗапорожская областьХерсонская областьВладимир СальдоЭнергетика
 
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