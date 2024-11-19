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Освобожден населенный пункт Новоселидовка в ДНР - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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Освобожден населенный пункт Новоселидовка в ДНР
Освобожден населенный пункт Новоселидовка в ДНР - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Освобожден населенный пункт Новоселидовка в ДНР
Подразделения российских войск освободили Новоселидовку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T12:38
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донецкая народная республика (днр)
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск освободили Новоселидовку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими войсками Новоалексеевки в Донбассе.11 ноября российские военные освободили населенный пункт Колесниковка в Харьковской области. До этого подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка Донецкой Народной Республики, а также Кременную балку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе Вознесенка в ДНР перешла под контроль России Армия России освободила Степановку в ДНР
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донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Освобожден населенный пункт Новоселидовка в ДНР

В Донбассе освобожден населенный пункт Новоселидовка

12:38 19.11.2024 (обновлено: 13:05 19.11.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов ЦВО на Красноармейском направлении в ДНР
Боевая работа артиллеристов ЦВО на Красноармейском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск освободили Новоселидовку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики", – сказано в сводке министерства.
Накануне стало известно о взятии под контроль российскими войсками Новоалексеевки в Донбассе.
11 ноября российские военные освободили населенный пункт Колесниковка в Харьковской области. До этого подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка Донецкой Народной Республики, а также Кременную балку.
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