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Освобожден населенный пункт Новоселидовка в ДНР
Освобожден населенный пункт Новоселидовка в ДНР - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Освобожден населенный пункт Новоселидовка в ДНР
Подразделения российских войск освободили Новоселидовку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T12:38
2024-11-19T12:38
2024-11-19T13:05
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
россия
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск освободили Новоселидовку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими войсками Новоалексеевки в Донбассе.11 ноября российские военные освободили населенный пункт Колесниковка в Харьковской области. До этого подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка Донецкой Народной Республики, а также Кременную балку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе Вознесенка в ДНР перешла под контроль России Армия России освободила Степановку в ДНР
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Освобожден населенный пункт Новоселидовка в ДНР
В Донбассе освобожден населенный пункт Новоселидовка
12:38 19.11.2024 (обновлено: 13:05 19.11.2024)