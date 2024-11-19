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Освобожден населенный пункт Новоселидовка в ДНР

Освобожден населенный пункт Новоселидовка в ДНР - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Освобожден населенный пункт Новоселидовка в ДНР

Подразделения российских войск освободили Новоселидовку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T12:38

2024-11-19T12:38

2024-11-19T13:05

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

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россия

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск освободили Новоселидовку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими войсками Новоалексеевки в Донбассе.11 ноября российские военные освободили населенный пункт Колесниковка в Харьковской области. До этого подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка Донецкой Народной Республики, а также Кременную балку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе Вознесенка в ДНР перешла под контроль России Армия России освободила Степановку в ДНР

донецкая народная республика (днр)

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу