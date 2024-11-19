https://crimea.ria.ru/20241119/novosti-svo-armiya-rossii-unichtozhila-esche-bolee-1700-ukrainskikh-boevikov-1141968188.html

Новости СВО: Армия России уничтожила еще более 1700 украинских боевиков

Новости СВО: Армия России уничтожила еще более 1700 украинских боевиков - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Новости СВО: Армия России уничтожила еще более 1700 украинских боевиков

Российские войска за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение на ряде направлений,... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T13:19

2024-11-19T13:19

2024-11-19T13:19

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение на ряде направлений, потери ВСУ за сутки составили порядка 1 710 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Избицкое Харьковской области и отразили две контратаки. Потери противника составили до 135 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, гаубица и станция РЭБ.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и разбили противника в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово и Кругляковка Харьковской области. Также отражены три контратаки ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, четыре автомобиля, САУ "Гвоздика", гаубицу производства США и станцию РЭБ "Анклав-Н".Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Янтарное, Антоновка, Дачное, Успеновка и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили одну контратаку. ВСУ потеряли до 550 военнослужащих, танк, три бронетранспортера производства США, восемь автомобилей, САУ Krab польского производства, две гаубицы Д-30 и четыре орудия М119 производства США, также уничтожена станция РЭБ "Нота".Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новоселидовка в ДНР. Противник потерпел поражение в районах населенных пунктов Леонидовка, Белицкое, Дзержинск, Миролюбовка, Гродовка и Новоэкономическое ДНР. Отражено шесть контратак.ВСУ потеряли более 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, орудие Д-20, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".Бойцы группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Разлив, Новоселка, Макаровка, Улаклы, Великая Новоселка ДНР и Темировка Запорожской области. Отражена одна контратакаПотери противника составили до 140 военнослужащих, танк Leopard, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы М198, САУ "Гвоздика". Также уничтожен полевой склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Днепр" разгромили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области. Потери противника составили до 65 военнослужащих, одиннадцать автомобилей, орудие Д-20, станция РЭБ "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять баллистических ракет сбиты силами ПВО"Заморозка" конфликта на Украине по линии фронта неприемлема – КремльФРГ передаст Киеву беспилотники Helsing: что известно о "мини-Taurus"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу