В Крыму после обрушения моста обновляют объездной маршрут
В Джанкойском районе Крыма обновят дорогу в объезд обрушившегося моста
15:37 19.11.2024 (обновлено: 16:06 19.11.2024)
© РИА Новости КрымРухнувший мост Джанкойском районе Крым
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма работают над улучшением качества объездного пути после обрушения моста. Об этом сообщает Минтранс Крыма.
"Чтобы обеспечить безопасное движение, был организован дополнительный альтернативный объезд от села Овощное до села Маслово. Обновленный маршрут поможет сократить время в пути и избежать лишних неудобств", – сообщают в республиканском Минтрансе.
© Минтранс КрымаВ Джанкойском районе улучшают качество объездного пути после обрушения моста
© Минтранс Крыма
В Джанкойском районе улучшают качество объездного пути после обрушения моста
В министерстве уточнили, что для улучшения качества объездного пути специалисты ГУП РК "Крымавтодор" 20 ноября в 14:00 начнут работы по профилированию дороги для улучшения покрытия и нарезке кюветов для водоотвода.
"Также с завтрашнего дня специалисты приступают к работам по подготовке основания и в последующем отсыпке щебеночно-песчаной смеси. Все вышеозначенные работы планируется завершить до 10 декабря", – добавляют в Минтрансе.
Водителей просят при планировании маршрутов руководствоваться данной информацией.
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