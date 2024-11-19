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В Крыму после обрушения моста обновляют объездной маршрут - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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В Крыму после обрушения моста обновляют объездной маршрут
В Крыму после обрушения моста обновляют объездной маршрут - РИА Новости Крым, 19.11.2024
В Крыму после обрушения моста обновляют объездной маршрут
В Джанкойском районе Крыма работают над улучшением качества объездного пути после обрушения моста. Об этом сообщает Минтранс Крыма. РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T15:37
2024-11-19T16:06
джанкойский район
транспорт
мост
происшествия
минтранс крыма
логистика
обрушение моста в джанкойском районе крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма работают над улучшением качества объездного пути после обрушения моста. Об этом сообщает Минтранс Крыма.Обрушение моста возле села Маслово произошло вечером 13 ноября. Глава администрации Инна Федоренко сообщала, что разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения.В министерстве уточнили, что для улучшения качества объездного пути специалисты ГУП РК "Крымавтодор" 20 ноября в 14:00 начнут работы по профилированию дороги для улучшения покрытия и нарезке кюветов для водоотвода.Водителей просят при планировании маршрутов руководствоваться данной информацией.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер пострадавший при обрушении моста в Крыму водительКогда отремонтируют трассу на Джанкой в КрымуВ Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам
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джанкойский район, транспорт, мост, происшествия, минтранс крыма, логистика, обрушение моста в джанкойском районе крыма
В Крыму после обрушения моста обновляют объездной маршрут

В Джанкойском районе Крыма обновят дорогу в объезд обрушившегося моста

15:37 19.11.2024 (обновлено: 16:06 19.11.2024)
 
© РИА Новости КрымРухнувший мост Джанкойском районе Крым
Рухнувший мост Джанкойском районе Крым - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма работают над улучшением качества объездного пути после обрушения моста. Об этом сообщает Минтранс Крыма.
Обрушение моста возле села Маслово произошло вечером 13 ноября. Глава администрации Инна Федоренко сообщала, что разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения.

"Чтобы обеспечить безопасное движение, был организован дополнительный альтернативный объезд от села Овощное до села Маслово. Обновленный маршрут поможет сократить время в пути и избежать лишних неудобств", – сообщают в республиканском Минтрансе.

© Минтранс КрымаВ Джанкойском районе улучшают качество объездного пути после обрушения моста
В Джанкойском районе улучшают качество объездного пути после обрушения моста
© Минтранс Крыма
В Джанкойском районе улучшают качество объездного пути после обрушения моста
В министерстве уточнили, что для улучшения качества объездного пути специалисты ГУП РК "Крымавтодор" 20 ноября в 14:00 начнут работы по профилированию дороги для улучшения покрытия и нарезке кюветов для водоотвода.

"Также с завтрашнего дня специалисты приступают к работам по подготовке основания и в последующем отсыпке щебеночно-песчаной смеси. Все вышеозначенные работы планируется завершить до 10 декабря", – добавляют в Минтрансе.

Водителей просят при планировании маршрутов руководствоваться данной информацией.
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Джанкойский районТранспортМостПроисшествияМинтранс КрымаЛогистикаОбрушение моста в Джанкойском районе Крыма
 
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