https://crimea.ria.ru/20241119/v-dzhankoyskom-rayone-posle-obrusheniya-mosta-obnovlyayut-obezdnoy-marshrut-1141973195.html

В Крыму после обрушения моста обновляют объездной маршрут

В Крыму после обрушения моста обновляют объездной маршрут - РИА Новости Крым, 19.11.2024

В Крыму после обрушения моста обновляют объездной маршрут

В Джанкойском районе Крыма работают над улучшением качества объездного пути после обрушения моста. Об этом сообщает Минтранс Крыма. РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T15:37

2024-11-19T15:37

2024-11-19T16:06

джанкойский район

транспорт

мост

происшествия

минтранс крыма

логистика

обрушение моста в джанкойском районе крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма работают над улучшением качества объездного пути после обрушения моста. Об этом сообщает Минтранс Крыма.Обрушение моста возле села Маслово произошло вечером 13 ноября. Глава администрации Инна Федоренко сообщала, что разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения.В министерстве уточнили, что для улучшения качества объездного пути специалисты ГУП РК "Крымавтодор" 20 ноября в 14:00 начнут работы по профилированию дороги для улучшения покрытия и нарезке кюветов для водоотвода.Водителей просят при планировании маршрутов руководствоваться данной информацией.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер пострадавший при обрушении моста в Крыму водительКогда отремонтируют трассу на Джанкой в КрымуВ Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам

джанкойский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джанкойский район, транспорт, мост, происшествия, минтранс крыма, логистика, обрушение моста в джанкойском районе крыма