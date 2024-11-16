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Умер пострадавший при обрушении моста в Крыму водитель

Умер пострадавший при обрушении моста в Крыму водитель - РИА Новости Крым, 16.11.2024

Умер пострадавший при обрушении моста в Крыму водитель

Умер водитель легкового автомобиля, упавшего на крышу при обрушении моста в Крыму. Об этом сообщает региональный минздрав. РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T20:52

2024-11-16T20:52

2024-11-16T20:56

обрушение моста в джанкойском районе крыма

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новости крыма

джанкойский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Умер водитель легкового автомобиля, упавшего на крышу при обрушении моста в Крыму. Об этом сообщает региональный минздрав.Автомобильный мост в Джанкойском районе Крыма возле села Маслово рухнул три дня назад, вечером 13 ноября.Обрушилось сооружение над железнодорожным полотном. В момент обрушения на мосту находились два автомобиля, два человека были госпитализированы. Состояние одного из них было тяжелым, второй после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.Как заявил глава Крыма Аксенов сказал, обрушившийся автодорожный мост полностью восстановят в следующем году. Примерная стоимость работ составит 180 миллионов рублей.По информации главы Джанкойского района Инны Федоренко, разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволяют добираться до нужных пунктов назначения. На время ремонта рухнувшего моста действует новое расписание движения общественного транспорта в Джанкойском районе.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда отремонтируют трассу на Джанкой в КрымуХорошая тенденция: в Сакском районе ремонтируют дороги и улицыВ Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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