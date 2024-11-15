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В Джанкое из-за обрушения моста корректируют расписание транспорта - РИА Новости Крым, 15.11.2024
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В Джанкое из-за обрушения моста корректируют расписание транспорта
В Джанкое из-за обрушения моста корректируют расписание транспорта - РИА Новости Крым, 15.11.2024
В Джанкое из-за обрушения моста корректируют расписание транспорта
На время ремонта рухнувшего моста разрабатывают новое расписание движения общественного транспорта в Джанкойском рйоне. Об этом сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T09:03
2024-11-15T09:03
крым
новости крыма
джанкойский район
обрушение моста в джанкойском районе крыма
происшествия
транспорт
общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. На время ремонта рухнувшего моста разрабатывают новое расписание движения общественного транспорта в Джанкойском рйоне. Об этом сообщила глава администрации района Инна Федоренко.По ее информации, новое расписание будет опубликовано в ближайшее время. А до тех пор автобусы будут ходить по прежней схеме, однако с опозданием в 10-15 минут.Ранее в республиканской Службе автомобильных дорог уточнили схему объезда рухнувшего под Джанкоем автомобильного моста и ограничили проезд по дороге Томашевка – Ермаково для автомобилей тяжелее четырех тонн.Обрушение моста в Джанкойском районеЧП произошло вечером 13 ноября между селами Изумрудное и Маслово. Обрушился автомобильный мост над железнодорожным полотном. Во время происшествия на мосту находились два автомобиля, два человека госпитализированы. Состояние одного из них тяжелое, второй после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.Как заявил глава Крыма Аксенов сказал, обрушившийся автодорожный мост будет полностью восстановлен в следующем году. Ориентировочная стоимость работ составляет 180 миллионов рублей.По информации главы Джанкойского района Инны Федоренко, разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволяют добираться до нужных пунктов назначения. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда отремонтируют трассу на Джанкой в КрымуХорошая тенденция: в Сакском районе ремонтируют дороги и улицыВ Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, джанкойский район, обрушение моста в джанкойском районе крыма, происшествия, транспорт, общественный транспорт
В Джанкое из-за обрушения моста корректируют расписание транспорта

В Джанкое из-за рухнувшего моста разрабатывают новое расписание для автобусов

09:03 15.11.2024
 
© РИА Новости КрымОбрушение моста в Джанкойском районе Крыма
Обрушение моста в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. На время ремонта рухнувшего моста разрабатывают новое расписание движения общественного транспорта в Джанкойском рйоне. Об этом сообщила глава администрации района Инна Федоренко.

"Перевозчик "Крымтроллейбус" совместно с нашими специалистами по направлениям Маслово, Яснополянское и Солонцово разрабатывают оптимальное расписание с учетом объезда на время ремонта моста", - написала она в своем Telegram-канале.

По ее информации, новое расписание будет опубликовано в ближайшее время. А до тех пор автобусы будут ходить по прежней схеме, однако с опозданием в 10-15 минут.
Ранее в республиканской Службе автомобильных дорог уточнили схему объезда рухнувшего под Джанкоем автомобильного моста и ограничили проезд по дороге Томашевка – Ермаково для автомобилей тяжелее четырех тонн.

Обрушение моста в Джанкойском районе

ЧП произошло вечером 13 ноября между селами Изумрудное и Маслово. Обрушился автомобильный мост над железнодорожным полотном. Во время происшествия на мосту находились два автомобиля, два человека госпитализированы. Состояние одного из них тяжелое, второй после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.
Как заявил глава Крыма Аксенов сказал, обрушившийся автодорожный мост будет полностью восстановлен в следующем году. Ориентировочная стоимость работ составляет 180 миллионов рублей.
По информации главы Джанкойского района Инны Федоренко, разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволяют добираться до нужных пунктов назначения.
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КрымНовости КрымаДжанкойский районОбрушение моста в Джанкойском районе КрымаПроисшествияТранспортОбщественный транспорт
 
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