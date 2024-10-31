https://crimea.ria.ru/20241031/khoroshaya-tendentsiya-v-sakskom-rayone-remontiruyut-dorogi-i-ulitsy-1141517279.html

Хорошая тенденция: в Сакском районе ремонтируют дороги и улицы

Хорошая тенденция: в Сакском районе ремонтируют дороги и улицы - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Хорошая тенденция: в Сакском районе ремонтируют дороги и улицы

В Сакском районе в этом году после капитального ремонта введена в эксплуатацию дорога "Саки-Шелковичное-Митяево-Сизовка", которая соединяет отдаленные... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T19:19

2024-10-31T19:19

2024-10-31T19:19

владислав хаджиев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Сакском районе в этом году после капитального ремонта введена в эксплуатацию дорога "Саки-Шелковичное-Митяево-Сизовка", которая соединяет отдаленные населенные пункты с районным центром, и является очень важной. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев.В селах ремонтируют дороги"На территории Сакского района в этом году хорошая тенденция по ремонту дорог, которые соединяют наши населенные пункты. Прежде всего, введена в эксплуатацию трасса "Таврида", которая кардинально изменила логистическое движение по территории Сакского района, связав его с Евпаторией в новом качестве и Симферополем. Дороги, которые требовали капитального ремонта, уже введены в эксплуатацию. Это "Саки-Шелковичное-Митяево", до Сизовки", - рассказал Хаджиев, отметив, что это очень важная дорога, соединяющая отдаленные населенные пункты с районным центром.В рамках дорожного фонда в районе также проводились работы по ямочному ремонту в шести населенных пунктах района."Кроме того, в трех населенных пунктах – в Вересаево, Орехово и Фрунзе уже завершаются работы по капитальному ремонту дорог, деньги на это выделены. Работы закончат в этом году", - уточнил глава района.Новая технология асфальтированияПо словам Хаджиева, в селе Колоски Сакского района по поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова была отремонтирована улица. Ремонт был выполнен по новой технологии холодного асфальта, а в Сизовском сельском поселении, в селах Ильинка, Водопойное и Сизовка, по этой новой технологии отремонтировали более 13 километров дорог.Также он высказал пожелание, чтобы программа действовала в районе и в следующем году.Сделают дороги к пляжамВажно, чтобы туристы, которые в значительном количестве посещают курорты в Сакском районе, имели возможность подходить и подъезжать к пляжам по удобным дорогам, которые находятся в надлежащем состоянии, отметил он.Работы будут выполнены в следующем году, аккурат к началу сезона, до 1 мая, уточнил глава района.Ранее о том, что в Сакском районе заасфальтируют проезды к пляжам и отремонтируют улицы в двух селах, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в район. Согласно распоряжению, опубликованному на официальном правительственном портале Крыма, ремонты улично-дорожной сети на общую сумму более 568 миллионов рублей пройдут в Ялте, Алуште, Бахчисарае и Евпатории.Также сообщалось, что 300 километров новых дорог построено и около четырех тысяч километров отремонтировано в течение десяти лет в Крыму. Активное дорожное строительство продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Набережная от Сак до Евпатории привлечет отдыхающих – АксеновНе нужен нам берег турецкий: в западном Крыму построят уникальный курортВ Евпатории благоустроят десять дворов до конца октября

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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