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В Евпатории благоустроят десять дворов до конца октября
В Евпатории благоустроят десять дворов до конца октября - РИА Новости Крым, 28.09.2024
В Евпатории благоустроят десять дворов до конца октября
В Евпатории благоустроят десять дворов до конца октября. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев, отвечая на вопросы граждан во время прямого РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T08:11
2024-09-28T08:11
2024-09-28T08:11
александр юрьев
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благоустройство
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СИМФЕРПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории благоустроят десять дворов до конца октября. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев, отвечая на вопросы граждан во время прямого эфира в социальной сети.Также глава администрации напомнил, что в 2025 году будут благоустроены дворовые территории еще по ряду улиц. В комментарии к записи главы города опубликовали список адресов, подлежащих к ремонту."Адреса междворовых проездов, подлежащих ремонту в 2025 году: ул. Дм. Ульянова, ул. Интернациональная, ул. Льва Толстого, ул. 5-й Авиагородок, 9 Мая, ул. Чапаева, ул. Конституции, ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Демышева, ул. Перекопская, ул. Белогубца, ул. Казаса, пр. Победы, ул. Некрасова, ул. 60 лет Октября", - говорится в сообщении.Глава города подчеркнул, что на время реконструкции город временно передает все дороги Службе автомобильных дорог, которая и является заказчиком, нанимает подрядчика и устанавливает графики.Кроме того, евпаторийцев интересует ремонт дорог и люков, отметил Юрьев. По его словам, ямочные ремонты проводятся регулярно, городское предприятие выполняет работы по плану.Ситуация с люками обстоит сложнее, отметил глава города. По его словам, эта проблема существует не первый год.Ранее глава администрации сообщил, что на строительство ливневых стоков в Евпатории потребуется минимум 6 миллиардов рублей. По его словам, строительное управление Республики Крым до Нового года предоставит проект создания ливневок во всем городе.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой построят новые КОСыВ Симферополе ремонтируют ливневки: где на неделю ограничат движениеВ Западном Крыму достроили новые очистные сооружения за 724 млн
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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александр юрьев, евпатория, крым, новости крыма, благоустройство, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда
В Евпатории благоустроят десять дворов до конца октября
Десять дворов благоустроят в Евпатории до конца октября
СИМФЕРПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории благоустроят десять дворов до конца октября. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев, отвечая на вопросы граждан во время прямого эфира в социальной сети.
"Ежедневно встречаемся с подрядчиком, объезжаем, он начал работать в ускоренном темпе. Уже два двора почти готовы, на следующей неделе откроем их. Думаю, что остальные подрядчик сдаст в течение месяца", - уточнил Юрьев.
Также глава администрации напомнил, что в 2025 году будут благоустроены дворовые территории еще по ряду улиц. В комментарии к записи главы города опубликовали список адресов, подлежащих к ремонту.
"Адреса междворовых проездов, подлежащих ремонту в 2025 году: ул. Дм. Ульянова, ул. Интернациональная, ул. Льва Толстого, ул. 5-й Авиагородок, 9 Мая, ул. Чапаева, ул. Конституции, ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Демышева, ул. Перекопская, ул. Белогубца, ул. Казаса, пр. Победы, ул. Некрасова, ул. 60 лет Октября", - говорится в сообщении.
Глава города подчеркнул, что на время реконструкции город временно передает все дороги Службе автомобильных дорог, которая и является заказчиком, нанимает подрядчика и устанавливает графики.
Кроме того, евпаторийцев интересует ремонт дорог и люков, отметил Юрьев. По его словам, ямочные ремонты проводятся регулярно, городское предприятие выполняет работы по плану.
Ситуация с люками обстоит сложнее, отметил глава города. По его словам, эта проблема существует не первый год.
"Это ресурсные люки, часть из них принадлежит предприятию "Вода Крыма". Договорились, что со следующего года с ресурсниками начнем поднимать эти люки на уровень с дорогой, чтобы не было из-за них искусственных ям", - сказал Юрьев.
Ранее глава администрации сообщил, что на строительство ливневых стоков
в Евпатории потребуется минимум 6 миллиардов рублей. По его словам, строительное управление Республики Крым до Нового года предоставит проект создания ливневок во всем городе.
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