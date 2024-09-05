https://crimea.ria.ru/20240905/na-livnevki-v-evpatorii-nuzhno-minimum-6-milliardov-rubley--vlasti-1140149304.html

На ливневки в Евпатории нужно минимум 6 миллиардов рублей – власти

На ливневки в Евпатории нужно минимум 6 миллиардов рублей – власти - РИА Новости Крым, 05.09.2024

На ливневки в Евпатории нужно минимум 6 миллиардов рублей – власти

На строительство ливневых стоков в Евпатории потребуется минимум 6 миллиардов рублей, сообщил глава администрации города Александр Юрьев. РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T18:18

2024-09-05T18:18

2024-09-05T18:18

евпатория

александр юрьев

новости крыма

благоустройство

городская среда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111744/22/1117442240_0:273:3155:2048_1920x0_80_0_0_7281ab559ef976fe7dbbf234172cb24d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. На строительство ливневых стоков в Евпатории потребуется минимум 6 миллиардов рублей, сообщил глава администрации города Александр Юрьев.По словам мэра, в Евпатории насчитывается 371 улица вместе с прилегающими поселками, всего 67 из них оборудованы ливневыми стоками.На следующий год будет прорабатываться вопрос о выделении средств на строительство, добавил глава администрации.Ранее к строительству канализации приступили в районе старого города Симферополя. Протяженность системы водоотведения составит 13 километров, она охватит улицы Крылова, Полигонную, Красноармейскую, Перевальную, Индустриальную и некоторые другие. Строительство канализации планируют завершить в 2025 году.В Крыму реализуют сразу несколько крупных проектов по строительству объектов водоотведения. Под Судаком недавно завершили реконструкцию КОС в селе Морское, на это было выделено 416 миллионов рублей. При этом и в Судаке, и в Коктебеле строятся суперсовременные очистные сооружения, стоки после которых не будут сбрасываться в Черное море.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой построят новые КОСыВ Симферополе ремонтируют ливневки: где на неделю ограничат движениеВ Западном Крыму достроили новые очистные сооружения за 724 млн

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, александр юрьев, новости крыма, благоустройство, городская среда