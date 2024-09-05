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На ливневки в Евпатории нужно минимум 6 миллиардов рублей – власти - РИА Новости Крым, 05.09.2024
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На ливневки в Евпатории нужно минимум 6 миллиардов рублей – власти
На ливневки в Евпатории нужно минимум 6 миллиардов рублей – власти - РИА Новости Крым, 05.09.2024
На ливневки в Евпатории нужно минимум 6 миллиардов рублей – власти
На строительство ливневых стоков в Евпатории потребуется минимум 6 миллиардов рублей, сообщил глава администрации города Александр Юрьев. РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T18:18
2024-09-05T18:18
евпатория
александр юрьев
новости крыма
благоустройство
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. На строительство ливневых стоков в Евпатории потребуется минимум 6 миллиардов рублей, сообщил глава администрации города Александр Юрьев.По словам мэра, в Евпатории насчитывается 371 улица вместе с прилегающими поселками, всего 67 из них оборудованы ливневыми стоками.На следующий год будет прорабатываться вопрос о выделении средств на строительство, добавил глава администрации.Ранее к строительству канализации приступили в районе старого города Симферополя. Протяженность системы водоотведения составит 13 километров, она охватит улицы Крылова, Полигонную, Красноармейскую, Перевальную, Индустриальную и некоторые другие. Строительство канализации планируют завершить в 2025 году.В Крыму реализуют сразу несколько крупных проектов по строительству объектов водоотведения. Под Судаком недавно завершили реконструкцию КОС в селе Морское, на это было выделено 416 миллионов рублей. При этом и в Судаке, и в Коктебеле строятся суперсовременные очистные сооружения, стоки после которых не будут сбрасываться в Черное море.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой построят новые КОСыВ Симферополе ремонтируют ливневки: где на неделю ограничат движениеВ Западном Крыму достроили новые очистные сооружения за 724 млн
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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евпатория, александр юрьев, новости крыма, благоустройство, городская среда
На ливневки в Евпатории нужно минимум 6 миллиардов рублей – власти

На строительство ливневых стоков в Евпатории нужно 6 миллиардов рублей – власти

18:18 05.09.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия ливня. Архивное фото
Последствия ливня. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. На строительство ливневых стоков в Евпатории потребуется минимум 6 миллиардов рублей, сообщил глава администрации города Александр Юрьев.
По словам мэра, в Евпатории насчитывается 371 улица вместе с прилегающими поселками, всего 67 из них оборудованы ливневыми стоками.

"До Нового года строительное управление Республики Крым предоставит проект создания ливневок во всем городе. По приблизительным подсчетам, на это уйдет минимум 6 миллиардов", – сказал Юрьев в прямом эфире в соцсетях.

На следующий год будет прорабатываться вопрос о выделении средств на строительство, добавил глава администрации.
Ранее к строительству канализации приступили в районе старого города Симферополя. Протяженность системы водоотведения составит 13 километров, она охватит улицы Крылова, Полигонную, Красноармейскую, Перевальную, Индустриальную и некоторые другие. Строительство канализации планируют завершить в 2025 году.
В Крыму реализуют сразу несколько крупных проектов по строительству объектов водоотведения. Под Судаком недавно завершили реконструкцию КОС в селе Морское, на это было выделено 416 миллионов рублей. При этом и в Судаке, и в Коктебеле строятся суперсовременные очистные сооружения, стоки после которых не будут сбрасываться в Черное море.
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ЕвпаторияАлександр ЮрьевНовости КрымаБлагоустройствоГородская среда
 
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