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Проезды к морю заасфальтируют в Сакском районе Крыма - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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Проезды к морю заасфальтируют в Сакском районе Крыма
Проезды к морю заасфальтируют в Сакском районе Крыма - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Проезды к морю заасфальтируют в Сакском районе Крыма
В Сакском районе заасфальтируют проезды к пляжам и отремонтируют улицы в двух селах. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T17:45
2024-10-22T17:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. В Сакском районе заасфальтируют проезды к пляжам и отремонтируют улицы в двух селах. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в район.Кроме того, в первом квартале 2025 года в селе Веселовка капитально отремонтируют улицу Кирова, в Наташино - улицу Крымскую. Также в селе Тенистом Бахчисарайского района до конца первого квартала следующего года проведут ремонт улицы Заречной на сумму 80 млн рублей, 46 из которых на эти цели направят уже в году текущем за счет средств сэкономленных предприятием "Крымавтодор".300 километров новых дорог построено и около четырех тысяч километров отремонтировано в течение десяти лет в Крыму, сообщал ранее Сергей Аксенов. Активное дорожное строительство продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ремонтируют дороги к объектам строительства по госпрограммеВ четырех муниципалитетах Крыма отремонтируют улицы на полмиллиардаДесятки километров дорог в Севастополе требуют ремонта
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новости, крым, сергей аксенов, саки, черное море, новости крыма, сакский район
Проезды к морю заасфальтируют в Сакском районе Крыма

В Сакском районе заасфальтируют проезды к пляжам и отремонтируют улицы - Аксенов

17:45 22.10.2024 (обновлено: 17:46 22.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСакская набережная
Сакская набережная - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. В Сакском районе заасфальтируют проезды к пляжам и отремонтируют улицы в двух селах. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в район.
"Принято решение о выделении 28 млн рублей на асфальтирование проездов к пляжным территориям в селах Сакского района к началу курортного сезона", - написал глава республики в своем Telegram-канале.
Кроме того, в первом квартале 2025 года в селе Веселовка капитально отремонтируют улицу Кирова, в Наташино - улицу Крымскую. Также в селе Тенистом Бахчисарайского района до конца первого квартала следующего года проведут ремонт улицы Заречной на сумму 80 млн рублей, 46 из которых на эти цели направят уже в году текущем за счет средств сэкономленных предприятием "Крымавтодор".
300 километров новых дорог построено и около четырех тысяч километров отремонтировано в течение десяти лет в Крыму, сообщал ранее Сергей Аксенов. Активное дорожное строительство продолжается.
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НовостиКрымСергей АксеновСакиЧерное мореНовости КрымаСакский район
 
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