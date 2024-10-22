https://crimea.ria.ru/20241022/genprokuror-ukrainy-uvolilsya-na-fone-skandala-s-lipovymi-invalidnostyami-1141272978.html

Генпрокурор Украины уволился на фоне скандала с липовыми инвалидностями

Генпрокурор Украины уволился на фоне скандала с липовыми инвалидностями - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Генпрокурор Украины уволился на фоне скандала с липовыми инвалидностями

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку на фоне скандала с фальшивыми инвалидностями прокуроров и других государственных чиновников. О своем РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T18:06

2024-10-22T18:06

2024-10-22T18:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку на фоне скандала с фальшивыми инвалидностями прокуроров и других государственных чиновников. О своем увольнении и мотивах Костин сообщил в своем Telegram-канале.Как рассказал Костин, ситуация с поддельными инвалидностями обсуждалась на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины во вторник. По его словам, "многие позорные факты злоупотреблений" установлены и в системе органов прокуратуры Украины.Он заявил, что нужно отменить все неправомерные решения по предоставлению инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений. Костин отметил, что согласен с Владимиром Зеленским по поводу того, что ответственные за эту ситуацию лица должны понести "персональную ответственность, в том числе, политическую".Ранее генпрокуратура Украины инициировала расследование по делу о фиктивной инвалидности прокуроров Хмельницкой области. В частности, около 50 сотрудников ведомства незаконно получили справки об инвалидности 2-й группы. Документы оформляла глава Хмельницкого областного центра медико-санитарной экспертизы Татьяна Крупа. Впоследствии чиновницу и ее сына задержали. Во время обысков у них нашли наличные деньги в сумме 6 млн долларов в разной валюте. В кабинете самой Крупы следователи нашли 100 тысяч долларов, а также ряд поддельных медицинских документов, списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.Костин занимал должность генпрокурора с 27 июля 2022 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, генеральная прокуратура украины, андрей костин, происшествия, кадровые перестановки