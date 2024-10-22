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Генпрокурор Украины уволился на фоне скандала с липовыми инвалидностями - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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Генпрокурор Украины уволился на фоне скандала с липовыми инвалидностями
Генпрокурор Украины уволился на фоне скандала с липовыми инвалидностями - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Генпрокурор Украины уволился на фоне скандала с липовыми инвалидностями
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку на фоне скандала с фальшивыми инвалидностями прокуроров и других государственных чиновников. О своем РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T18:06
2024-10-22T18:06
новости
украина
генеральная прокуратура украины
андрей костин
происшествия
кадровые перестановки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку на фоне скандала с фальшивыми инвалидностями прокуроров и других государственных чиновников. О своем увольнении и мотивах Костин сообщил в своем Telegram-канале.Как рассказал Костин, ситуация с поддельными инвалидностями обсуждалась на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины во вторник. По его словам, "многие позорные факты злоупотреблений" установлены и в системе органов прокуратуры Украины.Он заявил, что нужно отменить все неправомерные решения по предоставлению инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений. Костин отметил, что согласен с Владимиром Зеленским по поводу того, что ответственные за эту ситуацию лица должны понести "персональную ответственность, в том числе, политическую".Ранее генпрокуратура Украины инициировала расследование по делу о фиктивной инвалидности прокуроров Хмельницкой области. В частности, около 50 сотрудников ведомства незаконно получили справки об инвалидности 2-й группы. Документы оформляла глава Хмельницкого областного центра медико-санитарной экспертизы Татьяна Крупа. Впоследствии чиновницу и ее сына задержали. Во время обысков у них нашли наличные деньги в сумме 6 млн долларов в разной валюте. В кабинете самой Крупы следователи нашли 100 тысяч долларов, а также ряд поддельных медицинских документов, списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.Костин занимал должность генпрокурора с 27 июля 2022 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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60
новости, украина, генеральная прокуратура украины, андрей костин, происшествия, кадровые перестановки
Генпрокурор Украины уволился на фоне скандала с липовыми инвалидностями

Генпрокурор Украины ушел в отставку после скандала с фальшивыми инвалидностями подчиненных

18:06 22.10.2024
 
© РИА НовостиГенеральная прокуратура Украины
Генеральная прокуратура Украины - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку на фоне скандала с фальшивыми инвалидностями прокуроров и других государственных чиновников. О своем увольнении и мотивах Костин сообщил в своем Telegram-канале.
Как рассказал Костин, ситуация с поддельными инвалидностями обсуждалась на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины во вторник. По его словам, "многие позорные факты злоупотреблений" установлены и в системе органов прокуратуры Украины.
Он заявил, что нужно отменить все неправомерные решения по предоставлению инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений. Костин отметил, что согласен с Владимиром Зеленским по поводу того, что ответственные за эту ситуацию лица должны понести "персональную ответственность, в том числе, политическую".
"В данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности генерального прокурора", - добавил он.
Ранее генпрокуратура Украины инициировала расследование по делу о фиктивной инвалидности прокуроров Хмельницкой области. В частности, около 50 сотрудников ведомства незаконно получили справки об инвалидности 2-й группы. Документы оформляла глава Хмельницкого областного центра медико-санитарной экспертизы Татьяна Крупа.
Впоследствии чиновницу и ее сына задержали. Во время обысков у них нашли наличные деньги в сумме 6 млн долларов в разной валюте. В кабинете самой Крупы следователи нашли 100 тысяч долларов, а также ряд поддельных медицинских документов, списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.
Костин занимал должность генпрокурора с 27 июля 2022 года.
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НовостиУкраинаГенеральная прокуратура УкраиныАндрей КостинПроисшествияКадровые перестановки
 
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