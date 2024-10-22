https://crimea.ria.ru/20241022/v-kvartire-rukhnul-potolok-delo-na-kontrole-sk-i-prokuratury-sevastopolya-1141270166.html

В квартире рухнул потолок: дело на контроле СК и прокуратуры Севастополя

В квартире рухнул потолок: дело на контроле СК и прокуратуры Севастополя - РИА Новости Крым, 22.10.2024

В квартире рухнул потолок: дело на контроле СК и прокуратуры Севастополя

В одной из квартир в доме по улице Толбухина в Инкермане с потолка обрушился слой бетона и штукатурки. Работой управляющей компании заинтересовались прокуратура РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T16:32

2024-10-22T16:32

2024-10-22T16:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В одной из квартир в доме по улице Толбухина в Инкермане с потолка обрушился слой бетона и штукатурки. Работой управляющей компании заинтересовались прокуратура региона и Следком, сообщают пресс-службы ведомств.Сотрудники прокуратуры проверяют указанную информацию. Со слов жильцов, какое-то время назад управляющая компания устранила течь крыши, при этом остались прогнившие балки, и существует угроза обрушения.Кроме того, организована проверка доводов граждан из соцсетей о бездействии управляющей компании в Инкермане и сотрудниками Следственного комитета.В конце августа в селе Октябрьское Красногвардейского района в одной из квартир многоквартирного дома также рухнул потолок. В середине августа потолочная отделка обрушилась в одном из детских садов Симферополя. Как сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю, по данному факту ведомством открыта проверка. В июле в одной из квартир многоэтажки в Керчи также обрушился потолок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В жилом доме рухнули подвал и первый этаж – эвакуированы 17 жильцовДело о халатности: обрушение перекрытий в психдиспансере расследует СКЖенщина погибла в психдиспансере на Кубани из-за рухнувшего потолка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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