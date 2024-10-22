В квартире рухнул потолок: дело на контроле СК и прокуратуры Севастополя
В Инкермане прокуратура и Следком проверяют инцидент с упавшим в квартире потолком
16:32 22.10.2024 (обновлено: 16:46 22.10.2024)
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСледователи проверяют обстоятельства обрушения потолочной отделки в многоквартирном доме Инкермана
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В одной из квартир в доме по улице Толбухина в Инкермане с потолка обрушился слой бетона и штукатурки. Работой управляющей компании заинтересовались прокуратура региона и Следком, сообщают пресс-службы ведомств.
"Проверка исполнения требований законодательства в ЖКХ организована по сведениям, опубликованным в соцсетях и СМИ. Сообщается, что вследствие ненадлежащего состояния жилого дома на ул. Толбухина с потолка квартиры обрушился слой бетона и штукатурки", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Севастополя.
Сотрудники прокуратуры проверяют указанную информацию. Со слов жильцов, какое-то время назад управляющая компания устранила течь крыши, при этом остались прогнившие балки, и существует угроза обрушения.
Кроме того, организована проверка доводов граждан из соцсетей о бездействии управляющей компании в Инкермане и сотрудниками Следственного комитета.
"Следователи проводят осмотр жилища, изучают документацию управляющей компании, действиям работников которой будет дана процессуальная оценка", - говорится в сообщении Следкома Крыма и Севастополя.
В конце августа в селе Октябрьское Красногвардейского района в одной из квартир многоквартирного дома также рухнул потолок. В середине августа потолочная отделка обрушилась в одном из детских садов Симферополя. Как сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю, по данному факту ведомством открыта проверка. В июле в одной из квартир многоэтажки в Керчи также обрушился потолок.
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