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В квартире рухнул потолок: дело на контроле СК и прокуратуры Севастополя - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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В квартире рухнул потолок: дело на контроле СК и прокуратуры Севастополя
В квартире рухнул потолок: дело на контроле СК и прокуратуры Севастополя - РИА Новости Крым, 22.10.2024
В квартире рухнул потолок: дело на контроле СК и прокуратуры Севастополя
В одной из квартир в доме по улице Толбухина в Инкермане с потолка обрушился слой бетона и штукатурки. Работой управляющей компании заинтересовались прокуратура РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T16:32
2024-10-22T16:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В одной из квартир в доме по улице Толбухина в Инкермане с потолка обрушился слой бетона и штукатурки. Работой управляющей компании заинтересовались прокуратура региона и Следком, сообщают пресс-службы ведомств.Сотрудники прокуратуры проверяют указанную информацию. Со слов жильцов, какое-то время назад управляющая компания устранила течь крыши, при этом остались прогнившие балки, и существует угроза обрушения.Кроме того, организована проверка доводов граждан из соцсетей о бездействии управляющей компании в Инкермане и сотрудниками Следственного комитета.В конце августа в селе Октябрьское Красногвардейского района в одной из квартир многоквартирного дома также рухнул потолок. В середине августа потолочная отделка обрушилась в одном из детских садов Симферополя. Как сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю, по данному факту ведомством открыта проверка. В июле в одной из квартир многоэтажки в Керчи также обрушился потолок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В жилом доме рухнули подвал и первый этаж – эвакуированы 17 жильцовДело о халатности: обрушение перекрытий в психдиспансере расследует СКЖенщина погибла в психдиспансере на Кубани из-за рухнувшего потолка
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В квартире рухнул потолок: дело на контроле СК и прокуратуры Севастополя

В Инкермане прокуратура и Следком проверяют инцидент с упавшим в квартире потолком

16:32 22.10.2024 (обновлено: 16:46 22.10.2024)
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСледователи проверяют обстоятельства обрушения потолочной отделки в многоквартирном доме Инкермана
Следователи проверяют обстоятельства обрушения потолочной отделки в многоквартирном доме Инкермана
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В одной из квартир в доме по улице Толбухина в Инкермане с потолка обрушился слой бетона и штукатурки. Работой управляющей компании заинтересовались прокуратура региона и Следком, сообщают пресс-службы ведомств.
"Проверка исполнения требований законодательства в ЖКХ организована по сведениям, опубликованным в соцсетях и СМИ. Сообщается, что вследствие ненадлежащего состояния жилого дома на ул. Толбухина с потолка квартиры обрушился слой бетона и штукатурки", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Севастополя.
Сотрудники прокуратуры проверяют указанную информацию. Со слов жильцов, какое-то время назад управляющая компания устранила течь крыши, при этом остались прогнившие балки, и существует угроза обрушения.
Кроме того, организована проверка доводов граждан из соцсетей о бездействии управляющей компании в Инкермане и сотрудниками Следственного комитета.

"Следователи проводят осмотр жилища, изучают документацию управляющей компании, действиям работников которой будет дана процессуальная оценка", - говорится в сообщении Следкома Крыма и Севастополя.

В конце августа в селе Октябрьское Красногвардейского района в одной из квартир многоквартирного дома также рухнул потолок. В середине августа потолочная отделка обрушилась в одном из детских садов Симферополя. Как сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю, по данному факту ведомством открыта проверка. В июле в одной из квартир многоэтажки в Керчи также обрушился потолок.
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