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В Красногвардейском районе Крыма рухнул потолок в многоквартирном доме - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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В Красногвардейском районе Крыма рухнул потолок в многоквартирном доме
В Красногвардейском районе Крыма рухнул потолок в многоквартирном доме - РИА Новости Крым, 22.08.2024
В Красногвардейском районе Крыма рухнул потолок в многоквартирном доме
В селе Октябрьское Красногвардейского района в одной из квартир многоквартирного дома рухнул потолок. Следком Крыма проверят обстоятельства произошедшего,... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T15:52
2024-08-22T15:58
следком крыма и севастополя
прокуратура республики крым
красногвардейский район
новости крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В селе Октябрьское Красногвардейского района в одной из квартир многоквартирного дома рухнул потолок. Следком Крыма проверят обстоятельства произошедшего, рассказали в пресс-службе ведомства.Уточнятся, что об упавшей потолочной отделке в жилом помещении стало известно из соцсетей.Руководитель главного следственного управления Владимир Терентьев поручил межрайонному следственному отделу организовать проверку по данному факту. Также будет дана оценка действиям чиновников, которые не организовали своевременное переселение жильцов аварийного жилья.Сотрудники прокуратуры также проводят проверку видео, опубликованного в соцсетях.Суд удовлетворил требования прокуратуры, однако оно было обжаловано и не вступило в законную силу, добавили в пресс-службе.В середине августа потолочная отделка обрушилась в одном из детских садов Симферополя. Как сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю, по данному факту ведомством открыта проверка. В июле в одной из квартир многоэтажки в Керчи также обрушился потолок.Читайте также на РИА Новости Крым:В Инкермане упал крест: полиция проводит проверкуВ Севастополе обрывом возле участка ветерана займется СКСемья сирот в Крыму осталась без жилья - дело ушло в Следком
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следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым, красногвардейский район, новости крыма, происшествия
В Красногвардейском районе Крыма рухнул потолок в многоквартирном доме

Потолок рухнул в одной из квартир в многоквартирном доме Красногвардейского района Крыма

15:52 22.08.2024 (обновлено: 15:58 22.08.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В селе Октябрьское Красногвардейского района в одной из квартир многоквартирного дома рухнул потолок. Следком Крыма проверят обстоятельства произошедшего, рассказали в пресс-службе ведомства.
Уточнятся, что об упавшей потолочной отделке в жилом помещении стало известно из соцсетей.

"Сообщается, что вследствие протечки крыши прогнили балки перекрытия. В квартире проживает женщина с несовершеннолетним ребенком, которые не пострадали. Дом признан аварийным еще в 2017 году, однако жильцам до настоящего времени соответствующее требованиям жилье не предоставлено", – говорится в Telegram-сообщении ведомства.

Руководитель главного следственного управления Владимир Терентьев поручил межрайонному следственному отделу организовать проверку по данному факту. Также будет дана оценка действиям чиновников, которые не организовали своевременное переселение жильцов аварийного жилья.
Сотрудники прокуратуры также проводят проверку видео, опубликованного в соцсетях.

"Ранее прокуратурой района в интересах женщины, проживающей в квартире, предъявлено исковое заявление о понуждении органа местного самоуправления предоставить иное благоустроенное жилье", – сообщили в ведомстве.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, однако оно было обжаловано и не вступило в законную силу, добавили в пресс-службе.
В середине августа потолочная отделка обрушилась в одном из детских садов Симферополя. Как сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю, по данному факту ведомством открыта проверка. В июле в одной из квартир многоэтажки в Керчи также обрушился потолок.
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Следком Крыма и СевастополяПрокуратура Республики КрымКрасногвардейский районНовости КрымаПроисшествия
 
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