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В Севастополе обрывом возле участка ветерана займется СК - РИА Новости Крым, 18.08.2024
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В Севастополе обрывом возле участка ветерана займется СК
В Севастополе обрывом возле участка ветерана займется СК - РИА Новости Крым, 18.08.2024
В Севастополе обрывом возле участка ветерана займется СК
В Севастополе из-за строительства газопровода и отсутствия подпорной стены возле участка ветерана ВМФ России образовался обрыв. По данному факту начата проверка РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T16:12
2024-08-18T16:12
следком крыма и севастополя
владимир терентьев
александр бастрыкин
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новости крыма
севастополь
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за строительства газопровода и отсутствия подпорной стены возле участка ветерана ВМФ России образовался обрыв. По данному факту начата проверка и дано указание возбудить уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.Ранее в социальных сетях появилась информация о нарушении прав инвалида из Севастополя, являющегося ветераном ВМФ России, кавалером ордена Красной Звезды и ордена "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР".Несмотря на возникновение угрозы обрушения домовладения пожилого мужчины, мер к установке подпорной стены подрядчиком не принято. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли, подчеркнули в ведомстве.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и подготовить доклад о ходе и результатах расследования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прокуратура отстояла права сироты на жильеСемья сирот в Крыму осталась без жилья - дело ушло в СледкомИздевательство над мужчиной в Крыму – дело на контроле Бастрыкина
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РИА Новости Крым
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следком крыма и севастополя, владимир терентьев, александр бастрыкин, новости, новости крыма, севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Севастополе обрывом возле участка ветерана займется СК

В Севастополе из-за строительства образовался обрыв у дома ветерана – дело на контроле СК

16:12 18.08.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за строительства газопровода и отсутствия подпорной стены возле участка ветерана ВМФ России образовался обрыв. По данному факту начата проверка и дано указание возбудить уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.
Ранее в социальных сетях появилась информация о нарушении прав инвалида из Севастополя, являющегося ветераном ВМФ России, кавалером ордена Красной Звезды и ордена "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР".

"В прошлом году в рамках государственного контракта подрядной организацией ООО "Белтрубпроводстрой" начаты работы по строительству газопровода в СНТ "Чайка". Предварительная оценка риска оползневого движения грунтов не была проведена, что привело к образованию обрыва вблизи земельного участка пенсионера", – говорится в сообщении.

Несмотря на возникновение угрозы обрушения домовладения пожилого мужчины, мер к установке подпорной стены подрядчиком не принято. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли, подчеркнули в ведомстве.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и подготовить доклад о ходе и результатах расследования.
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