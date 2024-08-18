https://crimea.ria.ru/20240818/v-sevastopole-obryvom-vozle-uchastka-veterana-zaymetsya-sk-1139692572.html

В Севастополе обрывом возле участка ветерана займется СК

В Севастополе обрывом возле участка ветерана займется СК - РИА Новости Крым, 18.08.2024

В Севастополе обрывом возле участка ветерана займется СК

В Севастополе из-за строительства газопровода и отсутствия подпорной стены возле участка ветерана ВМФ России образовался обрыв. По данному факту начата проверка РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T16:12

2024-08-18T16:12

2024-08-18T16:12

следком крыма и севастополя

владимир терентьев

александр бастрыкин

новости

новости крыма

севастополь

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за строительства газопровода и отсутствия подпорной стены возле участка ветерана ВМФ России образовался обрыв. По данному факту начата проверка и дано указание возбудить уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.Ранее в социальных сетях появилась информация о нарушении прав инвалида из Севастополя, являющегося ветераном ВМФ России, кавалером ордена Красной Звезды и ордена "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР".Несмотря на возникновение угрозы обрушения домовладения пожилого мужчины, мер к установке подпорной стены подрядчиком не принято. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли, подчеркнули в ведомстве.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и подготовить доклад о ходе и результатах расследования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прокуратура отстояла права сироты на жильеСемья сирот в Крыму осталась без жилья - дело ушло в СледкомИздевательство над мужчиной в Крыму – дело на контроле Бастрыкина

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следком крыма и севастополя, владимир терентьев, александр бастрыкин, новости, новости крыма, севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации)