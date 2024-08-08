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Издевательство над мужчиной в Крыму – дело на контроле Бастрыкина
Издевательство над мужчиной в Крыму – дело на контроле Бастрыкина - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Издевательство над мужчиной в Крыму – дело на контроле Бастрыкина
Дело об издевательствах над мужчиной в Симферополе взято на контроль центрального аппарата СК России, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T19:28
2024-08-08T19:28
2024-08-08T19:28
александр бастрыкин
владимир терентьев
ск рф (следственный комитет российской федерации)
следком крыма и севастополя
новости
новости крыма
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Дело об издевательствах над мужчиной в Симферополе взято на контроль центрального аппарата СК России, сообщает пресс-служба ведомства.Сотрудники крымского следкома ранее обнаружили в соцсетях видеозапись, снятую молодыми людьми, на которой они в грубой форме пристают к прохожему мужчине, оскорбляют его и угрожают пистолетом. Из-за инцидента было возбуждено уголовное дело.Как уточнили в центральном аппарате СК, уголовное дело открыто по статьям с формулировкой "угроза убийством" и "хулиганство". Докладывать о ходе следствия лично главе СК России Александру Бастрыкину будет руководителю регионального главка ведомства Владимир Терентьев.Читайте также на РИА Новости Крым:Издевались и угрожали пистолетом - СК начал проверку по инциденту в КрымуАрест за сломанный детский самокат: в Симферополе наказали хулиганаЖитель Подмосковья избил севастопольца за букву Z на машине
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александр бастрыкин, владимир терентьев, ск рф (следственный комитет российской федерации), следком крыма и севастополя, новости, новости крыма, симферополь
Издевательство над мужчиной в Крыму – дело на контроле Бастрыкина
Дело об издевательствах над мужчиной в Крыму контролирует центральный аппарат СК