https://crimea.ria.ru/20240808/izdevatelstvo-nad-muzhchinoy-v-krymu--delo-na-kontrole-bastrykina-1139465046.html

Издевательство над мужчиной в Крыму – дело на контроле Бастрыкина

Издевательство над мужчиной в Крыму – дело на контроле Бастрыкина - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Издевательство над мужчиной в Крыму – дело на контроле Бастрыкина

Дело об издевательствах над мужчиной в Симферополе взято на контроль центрального аппарата СК России, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T19:28

2024-08-08T19:28

2024-08-08T19:28

александр бастрыкин

владимир терентьев

ск рф (следственный комитет российской федерации)

следком крыма и севастополя

новости

новости крыма

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Дело об издевательствах над мужчиной в Симферополе взято на контроль центрального аппарата СК России, сообщает пресс-служба ведомства.Сотрудники крымского следкома ранее обнаружили в соцсетях видеозапись, снятую молодыми людьми, на которой они в грубой форме пристают к прохожему мужчине, оскорбляют его и угрожают пистолетом. Из-за инцидента было возбуждено уголовное дело.Как уточнили в центральном аппарате СК, уголовное дело открыто по статьям с формулировкой "угроза убийством" и "хулиганство". Докладывать о ходе следствия лично главе СК России Александру Бастрыкину будет руководителю регионального главка ведомства Владимир Терентьев.Читайте также на РИА Новости Крым:Издевались и угрожали пистолетом - СК начал проверку по инциденту в КрымуАрест за сломанный детский самокат: в Симферополе наказали хулиганаЖитель Подмосковья избил севастопольца за букву Z на машине

симферополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, владимир терентьев, ск рф (следственный комитет российской федерации), следком крыма и севастополя, новости, новости крыма, симферополь